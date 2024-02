Verso l’Unione, o verso la Disintegrazione? Il Matto.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sempre stimolanti e proovcatorie. Buona lettura e meditazione.

§§§

VERSO L’UNIONE

O VERSO LA DISINTEGRAZIONE?

«Le cose più belle nascono dal nulla del silenzio e dal “lasciarsi essere silenzio”, soprattutto interiore. Il silenzio non è solo mancanza di qualcosa ma è esso stesso qualcosa. Le cose più belle iniziano con il silenzio».

Romano Guardini

«Lasciarsi essere silenzio»: sublime!

«Chi vuole penetrare nel fondo di Dio, in ciò che ha di più intimo, deve prima penetrare nel fondo proprio, in ciò che ha di più intimo, giacché nessuno conosce Dio se prima non conosce se stesso».

Maestro Eckhart

* * * * *

La libera riflessione è una facoltà che ogni essere umano possiede, ovviamente compresi filosofi, teologi e non solo. Occorre quindi dire libere riflessioni, al plurale, che scaturiscono dai DIVERSI PUNTI DI VISTA, per natura SOGGETTIVI, ciò riguardando, nel campo religioso, anche i tradizionalisti più ferrei, i quali, singolarmente o in gruppo, si rifanno alla “sana dottrina” ma si trovano tutt’altro che d’accordo ed anzi IN RECIPROCA OSTILITÀ, ciò che mette la sordina alla “verità”, in minuscolo e tra virgolette poiché, infine, la SOGGETTIVITÀ singola e di gruppo ha il sopravvento per l’insorgere delle FAZIONI, che, circa la Cattolicità (e in senso più ampio la Cristianità), non sarà necessario elencare.

Se invece si volesse affermare che la facoltà di riflettere non è libera ma obbligata, ovvero costretta su un binario prestabilito lungo il quale non vi sono scambi, ci si dovrebbe impegnare in un’impresa dimostrativa impossibile, dato che il dimostrante di turno, come regolarmente accade, avrebbe la pretesa che la PROPRIA dimostrazione, neanche a dirlo suffragata da inconfutabili “prove”, sia esclusiva, e che le inevitabili diverse riflessioni obiettanti siano di second’ordine o addirittura scandalose. Inutile nasconderselo, ogni dimostrante è convinto che il SUO PUNTO DI VISTA sia dopotutto quello “più giusto” e di conseguenza la sua opinione “più vera”: peculiare convinzione dispotico-democratica larghissimamente diffusa che accomuma credenti e atei.

Breve inciso: dispostismo e democrazia non sono affatto antitetici, bensì, al contrario, sono perfettamente intercambiabili! La doxa (opinione) che si presenta come aletheia (verità) è il pantano in cui affonda il mondo: è la letheia, il nascondimento, l’oscuramento, la cecità.

Gli è che ogni esposizione, verbale o scritta che sia, è di carattere entropico, ossia si snoda soggettivamente “in avanti”, cioè in analisi, nel kronos, e quindi in divergenza, espansione, dispersione e, alla lunga, in confusione. E chi volesse negare che la moltiplicazione delle parole complica le questioni invece di semplificarle, come mostra l’attuale chiassoso polverone dialettico, rivelerebbe la propria ingenuità o malafede. Montagne e montagne di parole non spiegano affatto l’oggetto del loro conoscere – ammesso che possano davvero spiegarlo – bensì, alla lettera, lo disintegrano.

«Nel 1944 Fantappiè pubblicò il libro “Principi di una Teoria Unitaria del Mondo Fisico e Biologico” in cui suggeriva che il mondo fisico-materiale è governato dall’entropia e va verso il caos, mentre il mondo biologico è governato dalla sintropia e si evolve verso dei fini che sono rappresentati da attrattori (cause collocate nel futuro ndc). Dal momento che non possiamo vedere il futuro, la duplice soluzione dell’energia suggerisce l’esistenza di una realtà visibile (causale ed entropica) e di una invisibile (finalistica e sintropica)». (sintropia.it).

Per questo l’energia entropica della riflessione scritta o verbale va preceduta (andrebbe preceduta) da un ri-equilibrante impegno energetico sintropico (dal syn convergere e tropos tendenza), ossia “all’indietro”, cioè di sintesi, nel kairos, e quindi di convergenza, raccoglimento, riunificazione, silenzio, apofasi: ritorno al futuro, all’Alfa che combacia con l’Omega, alla Parola Una, alla Verità-in-Sé. Pertanto, prima di un suo affermarsi, il linguaggio deve passare (dovrebbe passare) attraverso la sua purificante negazione, ciò che fa (farebbe) emergere la sua relatività, il suo “riferirsi a”, e quindi l’inutilità e dannosità della sua moltiplicazione, operazione dovuta ai SOGGETTIVI E DIVERSI PUNTI DI VISTA.

La figura posta in incipit mostra che la vita, simboleggiata dall’albero, si trova nel “confine” fra l’entropia e la sintropia, cioè tra il visibile e l’invisibile, tra il kronos (il tempo che scorre) e il kairos (il tempo che sta). Il piano inclinato pende dal lato sintropico, invisibile, extrasensibile, kairologico, metafisico, a significare che esso “pesa” di più del piano entropico, visibile, sensibile, kronologico, fisico, che è quello su cui si snodano e confliggono le svariate soggettive riflessioni, affannate nel vano tentativo di esprimere il “vero” IMPUGNANDO A MODO PROPRIO IL VESSILLO DELLA VERITÀ. Sennonché le direzioni dell’entropia (le parole, il relativo) e della sintropia (la Parola, l’Assoluto) sono l’una inversa all’altra, seppure anche contigue, ragion per cui la preminenza dell’invisibile (l’Assoluto, il Sintropico), non pregiudica il tratto d’unione con il visibile (il relativo, l’entropico). Afferma infatti Novalis:

«Con l’invisibile noi siamo più strettamente legati che col visibile»,

il che vuol dire che siamo strettamente legati più al silenzio (alla Sintesi) che alle parole (l’analisi), più al kairos che al kronos, più al metafisico che al fisico, più all’impersonale che al personale e, in definitiva PIÙ ALLO SPIRITUALE CHE ALLO PSICHICO.

E Merleau-Ponty:

«Il senso è invisibile, ma l’invisibile non è il contrario del visibile: il visibile ha esso stesso una membrana di invisibile, e l’in-visibile è la contropartita segreta del visibile».

Dice che l’invisibile è «contropartita segreta». Ora, ciò che è segreto non può essere “spiegato” (segreto, secreto, da secèrnere metter da parte). Lo stesso per il mistero, da myo: chiuso, serrato, indicibile, inspiegabile.

Nel campo cattolico (e cristiano in senso lato) l’entropica, visibile Verità rivelata in molteplici parole è il volto – la «membrana» – della sintropica, invisibile Verità-in-Sé, della Parola Una, dell’Archè. Ora, “volto” significa aspetto, figura, sembiante, ossia qualcosa di de-finito, e propedeuticamente necessario, che mai può rendere esaustivamente l’Infinito della Verità-in-Sé, e perciò ancor più marcatamente entropiche risultano le svariate esposizioni teologiche, filosofiche, giuridiche e quant’altro che ciascun soggetto, DAL PROPRIO PUNTO DI VISTA, vi tesse intorno. È impossibile catturare l’In-finito nella rete entropica delle parole la cui funzione è de-finire. E così, al moltiplicarsi delle definizioni l’Infinito vieppiù si occulta. Ossia: più si “parla di” Dio e più lo si smarrisce.

Al riguardo, il pitagorico Alcmeone di Crotone (VI sec. a.C.) è ancor più radicale:

«Delle cose invisibili e delle cose visibili soltanto gli dèi hanno conoscenza certa; gli uomini possono soltanto congetturare».

Il metodo dell’apofasi, o dell’ABBANDONO, procede … recedendo dal visibile all’Invisibile, dal sensibile a Sovra-sensibile, dal fisico al Metafisico, dall’entropico al Sintropico, dal kronos al kairos, dalle parole alla Parola, dalle sonorità al Silenzio, da qualcosa al Nulla, nel trascendimento di ogni ente mentale e quindi del SOGGETTIVO AGGLOMERATO PSICHICO (il CHICCO DI GRANO), comprese quindi credenze, locuzioni e visioni, e perfino vizi e virtù: «se il chicco di grano non muore …».

Si narra che una delle più grandi donne sufi, Rabi’a al-Adawiyya, vissuta nel IX secolo, fu vista un giorno correre per strada con una fiaccola accesa in una mano e un secchio d’acqua nell’altra. Le fu chiesto dove stesse andando e lei rispose: «Con la fiaccola voglio bruciare gli alberi del paradiso e con l’acqua voglio spegnere le fiamme dell’inferno, questi due nulla che mi tengono lontana dall’unico vero Dio».

ABBANDONARE è ABDICARE, scendere dal trono dell’io, uscire, anzi evadere dalla sicurezza della zona di conforto, inoltrarsi nel deserto: radicale penitenza per «penetrare nel fondo proprio» (Eckhart), nel sintropico se stessi: un processo di scavo e di soluzione dello psichismo entropico, un labor che esige un fuoco non violento e costante, come ben dice Emil M. Cioran:

«Non si abdica da un giorno all’altro: è necessaria un’atmosfera di distacco, accuratamente predisposta, una leggenda della disfatta».

La «disfatta»: un nobile arrendersi, un aprirsi, un lasciar essere ed un «lasciarsi essere nel silenzio». Insomma, un tendere alla realizzazione dello STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA in cui tutto si ricompone e al cui compimento provvede IO SONO.

«Quindi devi stare zitto. Allora Dio nascerà in te, pronuncerà in te la sua parola e l’ascolterai; ma sii molto sicuro che se parli la parola dovrà tacere. Se tu esci, lui entrerà sicuramente; quanto tu esci per lui, Egli entrerà a te; niente di più, niente di meno». (Giovanni Taulero).

Vale la pena di evidenziare: «SII MOLTO SICURO CHE SE PARLI LA PAROLA DOVRÀ TACERE».

Apofasi: metodo quaresimale.

§§§

