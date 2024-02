Abusi nel Clero? Bergoglio Dovrebbe Dichiararli Sacramenti….Mastro Titta

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di stilum Curiae, un Mastro Titta particolarmente graffiante e ironico…Buona lettura e diffusione.

MASTRO TITTA: BERGOGLIO NON FA NULLA CONTRO GLI ABUSI SESSUALI NEL CLERO, QUANDO DOVREBBE DICHIARARLI SACRAMENTI

Fingiamo stupore: il Guardian pubblica un articolo velenoso contro Bergoglio, accusato di coprire abusi sessuali dei preti (citando il famigerato caso Rupnik) e anche di tacere aborti di suore poi espulse dagli ordini e abbandonate a se stesse.

Il fatto è che il Guardian è un giornale di sinistra. Una sinistra liberal, woke, progressista, alla Elly Schlein. Dovrebbe simpatizzare con il papa venuto dalla fine del mondo. Perché allora questo attacco?

I liberal dovrebbero vedere con favore sia l’aborto che la fornicazione fra religiosi, o quella consumata con minori e in genere tra persone non perfettamente consenzienti. Del resto avere un rapporto consenziente e ricordarsi vent’anni più tardi che tanto consenziente non era, spalanca le porte a nuove magnifiche opportunità.

Se esprimere la propria sessualità (cioè esercitarla) è un diritto inalienabile, non si vede cosa opporre ad un pedofilo o uno stupratore seriale. Col sesso come coi vaccini – tutti atti d’amore, e sappiamo che love is love – ciò che pensi, che credi o che vuoi non conta nulla. Ti devi sottomettere.

Bergoglio sta soddisfacendo a tambur battente tutte le istanze più becere e contraddittorie. Dunque perché queste punzecchiature?

La mia ipotesi al riguardo è che la grande aspettativa dell’ideologia liberal-globalista nei confronti del papa sia che egli renda comportamenti come l’aborto e lo stupro sacramenti.

Prima di bollarmi come un pazzo fanatico preda di allucinazioni semantiche, si osservi senza infingimenti e stolide illusioni o speranze la realtà.

La prima: si sta cercando con ogni mezzo di stabilire principi inauditi (ad esempio l’aborto come diritto umano fondamentale, l’eutanasia come conclusione “naturale” della vita umana, l’assunzione di farmaci e preparati galenici vari obbligatoria, l’abolizione degli altri diritti, la verità come emanazione del sistema di potere vigente, la malattia mentale come diritto – citofonare trangender – la scienza come nuova religione, salvare il pianeta come fine ultimo del genere umano a costo dell’estinzione). Il problema è che nessun principio sopravvive senza un fondamento soprannaturale.

A tutti questi nobili scopi devono corrispondere riti precisi, e sacramenti. Esattamente come la gente deve “credere nella scienza” e punturarsi con qualsiasi sciacquo di botte, o “credere nei cambiamenti climatici” e dunque accettare qualsiasi sopruso, così occorre un fondamento fideistico anche alle pratiche sessuali più estreme, all’aborto e all’eutanasia. E l’unico leader religioso che può sancire questo è il papa.

La Chiesa Cattolica è l’unica realtà visibile che nei secoli abbia mantenuto intatta la pretesa del sacro fisico, perché fondata sull’Incarnazione e sull’eredità apostolica cum e sub Petro, vicario di Cristo. I sacramenti sono atti circoscritti ed esatti, ed hanno potere vincolante. Nessun contratto o istituzione terrena è vincolante quanto un sacramento cattolico.

La “benedizione” delle coppie omosessuali – con Bergoglio che avanza paragoni imbarazzanti con le benedizioni di imprenditori ladri che lui avrebbe fatto senza destare scandalo – è né più né meno il tentativo di stabilire nuovi sacramenti. È soltanto il primo dei mille possibili e necessari.

Quello che urta le anime belle liberal non è il fatto che Bergoglio copra questi scandali infernali, ma il fatto che non li abbia ancora dichiarati validamente sacramenti. Viviamo un tempo che si regge su un principio semplice: portare a galla il male è dichiarare che esso non è affatto tale. Non solo: che qualsiasi comportamento umano è perfettamente ammissibile perché, appunto, è umano. Il divino deve piegarsi a questo.

A questi signori non importa assolutamente nulla né degli aborti delle suore, né della pedofilia o dello stupro. Ciò che importa è che qualcuno sancisca questi comportamenti non soltanto come legittimi e “umani”, ma come autodafè o, meglio ancora, sacramento.

Dunque il disappunto riguarda una certa incomprensibile prudenza nel “papa” ipocrita, che stigmatizza ma copre. In effetti ciò che urta è il fatto che stigmatizzi a parole ciò che approva in silenzio. È insopportabile il fatto che non urli dai tetti quanto siano belli, buoni e giusti questi “nuovi sacramenti”.

Tesi ardita? Può darsi. Sarei ben lieto di sbagliarmi, ma temo che lo sfondo di tante polemiche artefatte e molti atti dirompenti sia questo. Naturalmente l’ultima parola spetta al Padreterno, l’unico di cui vale la pena fidarsi soprattutto quando tutto sembra perduto.

