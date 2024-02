Dedicato a Marattin Luigi , Esemplare della Fogna (Feccia) Vaxxinista.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per darvi conto dello scambio di messaggi fra un deputato Marattin, verso cui non posso celare il mio totale disprezzo, e Heather Parisi. Marattin si indigna perché la maggioranza vuole prorogare di sei mesi la sospensione delle multe per gli ultra cinquantenni che con saggezza e coraggio, in un clima sociale attizzato da ciarlatani e squadristi da schermo, non hanno voluto farsi iniettare quel cosiddetto vaccino; che non vaccinava, non impediva di ammalarsi, non impediva il contagio (ammissione della Pfizer) e in compenso provocava danni, miocariditi, invalidità e morti. Se Marattin e i quelli come lui (Ronzulli, Lorenzin e molti altri, purtroppo) disponessero di una coscienza, a fronte dei danni ormai evidenti (compreso un ministro della Repubblica ricoverato per pericardite) avrebbero il buon gusto di tacere. Ma no, evidentemente le molle che li hanno spinti e li spingono sono ben attive e presenti. Come ben scrive Barbara Lameduck: “Con quello che sta venendo fuori riguardo a certi atti d’amore collettivo, dovremmo avere stuoli di decisori, cerusici e spertusatori devastati dal rimorso. Invece, ancora niente”.

Marattin, è vergognoso che Bagnai proponga un emendamento per sospendere di altri sei mesi le multe. È vergognoso perché le multe dovrebbero essere semplicemente cancellate, e sepolte nell’oblio pietoso di un periodo forse il più nero della storia repubblicana. E se non lo capisci, avrai i tuoi motivi. Come dicono a Roma: ci fai o ci sei?

heather parisi a Heather Parisi 🤐

@heather_parisi

Egregio Onorevole (poco)

@marattin

sono orgogliosa di far parte di quella che lei definisce la “feccia anonima nei social FuckNoVax”.

Ma chi come me ha scelto di non vaccinarsi, non lo ha fatto come dice lei, in maniera anonima.

Al contrario, ha pagato pubblicamente le conseguenze (assurde) della propria scelta.

Il suo arrogante disprezzo nei confronti della libertà di scelta, oltre a dimostrare una pessima ignoranza di ogni elementare principio democratico, dimostra la sua maledetta paura di vedere emergere le bugie, gli inganni e le reticenze che l’intera classe politica ha raccontato in questi anni di pandemia alla gente.

Lei è il perfetto specchio della politica (non solo Italiana).

Inadeguata, volgare, vergognosa, lontana dalla gente.

La mia speranza, al pari di quella di tantissimi altri, è che un giorno rispondiate davanti alla legge dell’odio e delle menzogne che avete sparso a piene mani. marattin

***

Luigi Marattin

@marattin

Fogna, stamattina ho ridefinito il termine. “Feccia” mi pareva in fondo troppo morbido. Fogna anonima social-no vax.

Per anni troppi miei colleghi (e partecipanti al dibattito pubblico, con poche eccezioni come

@RobertoBurioni

) hanno avuto paura di questa mandria di vigliacchi che aggrediscono e insultano protetti dal loro codardo anonimato.

Così facendo, hanno contributo a rendere i social, invece che un aperto luogo di dibattito e di crescita, una fogna simile a quella da cui loro provengono.

E lo fanno anche grazie a personaggi come lei, che una volta erano famosi ma che ora cercano di ri-guadagnare notorietà dando loro man forte

E per quanto mi riguarda lei – come tutti – è sempre stata libera di non vaccinarsi: basta affrontarne con dignità (questa sconosciuta) le conseguenze, che in uno stato di diritto sono quelle che la legge stabilisce: in questo caso una multa, su cui si può essere d‘accordo o meno, ma che in uno stato di diritto si rispetta.

Comunque, “cicale” era un pezzo bellissimo, lo riascolto ogni tanto. Mi ricorda dei tempi, ormai molto lontani, della mia infanzia.

***

Marattin, per portare il dibattitto al tuo livello umano e mentale: Fogna, ce sarai, te e li amichi tuoi. Fate ribrezzo, politicamente, umanamente, professionalmente.

