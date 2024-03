Vetus Ordo, Messa in Latino. Una Richiesta al Pontefice. Vitantonio Marasciulo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vitantonio Marasciulo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni e sensazioni sulla messa vetus ordo, e sull’atteggiamento negativo che il pontefice regnante dimostra verso di essa. Buona lettura e condivisione.

§§§

MESSA IN LATINO

Riflessione personale

“Ite missa est”. E’ la formula con cui si conclude la messa in latino.

A metafora, quella formula è il colpo mortale inferto alla messa in latino da papa Bergoglio con il Motu Proprio “Tradizionis Custodes” del 2021, documento che riduce drasticamente la possibilità di celebrare la messa preconciliare. Si tratta dunque di una malversa strambata da parte di Bergoglio, che con la morte di papa Ratzinger, colui che l’aveva liberalizzata con il “Summorum pontificum” (2007) si è sentito evidentemente più libero di agire e mettere ai titoli di coda l’indigesta liturgia. Può essere anche vero che tra i fedeli della messa in latino possono annidarsi fanatici della fede con posizioni di avversità nei confronti dell’attuale pontefice. Ma è anche vero che non si può capitalizzare un assunto che presenta alla fine solo delle piccole pieghe al suo interno, una piccola fronda che non può essere presa a giustificazione per condannare in toto la bontà che esprime la messa in latino, cioè la lode e la benedizione di cui è intrisa la liturgia.

Ecco cosa chi scrive ha vissuto e continua a vivere durante la liturgia in latino, benchè non abbia tanta dimestichezza con la lingua del latino, ma sensibilità verso gesti, silenzi, raccoglimento, lode che la messa in latino effonde. Già i fertili silenzi attraverso cui l’assemblea si sente avvolta dalla forza dello Spirito Santo. Silenzi fertili, ma anche il silenzio solenne dell’Eucaristia, in cui ci si può immergere nel mistero salvifico ed uscirne rigenerati nella fede e con il cuore gonfio di trasporto.

Gli stessi gesti liturgici del ministro sono intrisi di solennità, il cui filo rosso è un continuo lodare e onorare il Signore, gesti che si intridono nell’assemblea nel ringraziare il Signore per i doni che ci dona.

Nella messa in latino c’è un altro “Motu Proprio”, l’auto-incendio del cuore dei fedeli alla viva partecipazione Eucaristica, all’ imitazione, al senso del noi e dell’essere Chiesa.

A conclusione della messa la sensazione di fede che ho provato è che ci si esce più rigenerati, più colmi di vivere Cristo nella carne. Per inciso, non si rinnega la messa col rito post conciliare.

Sono due esperienze diverse, ma la liturgia in latino, personalmente, è più pregna di silenzi alla luce dello Spirito e di significati di fede, da far rivivere la morte e risurrezione di Cristo.

Lo spirito che muove questo articolo è di chiedere a Papa Francesco che sia aperto alla comprensione di quelle periferie liturgiche che trovano nella liturgia tradizionale la piena e compiuta espressione della fede cattolica tutta intera.

La speranza è che l’attuale pontefice non approvi, con ulteriore Motu Proprio, il divieto assoluto del latino nella Chiesa, come da tempo si sussurra nelle Sacre Stanze.

Vitantonio Marasciulo

§§§

§§§

