Un Pontificato Logorante si Avvicina alla Sua Fine. Siamo Solo Stanchi. Crisis Magazine.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Crisis Magazine, che ringraziamo per la cortesia, nella traduzione di un’amica fedele del nostro sito, A.R., che commenta così: “Molto duro ma purtroppo mi ci ritrovo quasi del tutto”. Buona lettura e condivisione.

Un pontificato logorante si avvicina alla fine.

di Eric Sammons

Penso di parlare a nome di molti cattolici quando dico che tutto il circo che circonda Papa Francesco è diventato noioso.

Si avvicinano gli undici anni da quando Jorge Bergoglio è stato eletto Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica. Mentre la maggior parte di noi non sapeva quasi nulla dell’uomo quando si affacciò sul balcone della Basilica di San Pietro, ora la maggior parte dei cattolici vorrebbe sapere meno di quanto sanno. Dal cardinale Danneels che ha favorito la pedofilia che si è unito a Francesco su quel balcone, al recente appoggio del papa alle benedizioni delle coppie dello stesso sesso, le polemiche hanno circondato questo pontificato dall’inizio alla fine. Non sembra passare una settimana senza che il papa agiti le acque con qualche nomina, documento o commento sconsiderato.

Passo 1: Il papa dice o fa qualcosa di controverso.

Passo 2: I cattolici conservatori e tradizionalisti criticano le sue azioni (i tradizionalisti direttamente, i conservatori in modo più indiretto).

Passo 3: I cattolici progressisti si rallegrano e credono che il papa intenda esattamente quello che dice.

Passo 4: I sostenitori del papa non progressisti assaltano i social media per spiegare che il papa in realtà non intende esattamente quello che dice.

Passaggio 5: tornare al passaggio 1.

È come se fossimo bloccati in un circolo vizioso tipo Star Trek, condannati a ripetere le stesse azioni ancora e ancora. Dove ci porta esattamente tutto questo? Le anime vengono conquistate a Cristo? La voce morale della Chiesa nel mondo sta diventando più forte? I personaggi negativi nella Chiesa vengono smascherati e rimossi dall’incarico? È difficile sostenere che queste cose stiano accadendo.

Siamo stanchi. Al risveglio di fronte all’ennesima controversia papale, il nostro primo pensiero è “ci risiamo”. Sappiamo che tipo di papa abbiamo: un progressista concentrato quasi esclusivamente sulle questioni terrene, circondato da yes-men profondamente corrotti e in combutta con le élite globaliste di questo mondo. Aggiungete un’animosità irrazionale verso la tradizione cattolica e avrete Papa Francesco.

Inoltre, sappiamo che il papa è un uomo vecchio e non resterà a lungo in questo mondo. Se è possibile per un regnante con nomina a vita avere una sessione di fine mandato [*lame duck session* è l’ultima parte dell’incarico del Presidente USA], sicuramente la stiamo vivendo adesso. La maggior parte dei fedeli cattolici ora ignora Papa Francesco, aspettando (e pregando) che venga convocato il prossimo conclave ed eletto il prossimo successore di San Pietro.

Quando le generazioni future ripenseranno a questo pontificato, la sua eredità sarà piena di rumore e furia, senza alcun significato. Francis si è concentrato sulle ultime mode progressiste di questo mondo, e quindi il suo impatto a lungo termine sarà trascurabile in termini storici. Papa Giovanni Paolo II si oppose al comunismo; Papa Francesco ha steso il tappeto rosso. Papa Benedetto XVI ha combattuto la dittatura del relativismo; Papa Francesco è stato giustamente etichettato come il Papa dittatore. Nessuno degli scritti di Francesco resisterà alla prova del tempo (soprattutto se paragonati a quelli dei suoi due immediati predecessori), e la maggior parte degli storici probabilmente lo relegheranno ad un paragrafo nella storia dei papi.

Quando le generazioni future ripenseranno a questo pontificato, la sua eredità sarà piena di rumore e furia, senza alcun significato.

Naturalmente, questo non è per minimizzare il danno grave ed eterno che ha arrecato alle singole anime con la confusione, lo scandalo e la corruzione che ha seminato. Quante persone che soffrono di attrazione per lo stesso sesso non hanno abbandonato il loro stile di vita peccaminoso e distruttivo perché la Chiesa cattolica sembrava apporre il suo timbro di approvazione su quello stile di vita? Quanti non cattolici non hanno pensato di diventare cattolici perché la Chiesa sembra avere un leader che non vuole che diventino cattolici? E quanti cattolici sono rimasti così scandalizzati da questo pontificato da abbandonare la Chiesa per l’Ortodossia, il sedevacantismo o l’ateismo?

Tuttavia, da questo pontificato è uscito qualcosa di buono, anche se involontariamente. Dopotutto, Dio può trarre il bene da qualsiasi cosa, anche dai mali peggiori. So che molti cattolici sono diventati più informati nella loro fede in risposta alla difesa di una dottrina che Francesco mina. Inoltre, molti cattolici hanno iniziato il processo di rimozione delle aggiunte apportate dall’uomo al Deposito della Fede riguardo al ruolo del papato. I futuri cattolici saranno più cauti nel creare un culto della personalità attorno a chiunque sieda sulla Cattedra di San Pietro, grazie a Papa Francesco.

Negli ultimi dieci anni , Francesco ha fatto molto rumore sui social media cattolici e tra le panche delle chiese, ma non posso fare a meno di pensare che la sua voce si sia indebolita con il tempo. Molti di noi gli hanno concesso il beneficio del dubbio per i primi anni del suo pontificato, ma quel beneficio è stato sprecato. Chi lo considera più un pensatore serio? Chi lo considera un vero leader morale? Più sentiamo parlare di questo papa, più il nostro rispetto per lui come persona è diminuito. L’insistenza del papa nel “fare casino” invece di limitarsi a fare il suo lavoro lo rende un adolescente immaturo che si rifiuta ostinatamente di pulire la sua stanza.

Non siamo più arrabbiati. Siamo solo stanchi. Stanchi dell’ambiguità usata come arma, stanchi degli scandali, stanchi di vederlo ingraziarsi le persone peggiori del mondo. La forma di questo pontificato è chiara e il ricordo storico non sarà clemente nei suoi confronti. Mentre Francesco può ancora fare danni prima del suo giudizio particolare, la maggior parte di noi sta solo aspettando di avere un nuovo papa che speriamo possa aiutare a ripulire il caos. Fino ad allora, continueremo a vivere la nostra fede con perseveranza, poiché “la sofferenza produce perseveranza, e la perseveranza produce carattere, e il carattere produce speranza” (Romani 5:3-5).

