Trevignano, la Diocesi Sentenzia: non è Soprannaturale. Americo Mascarucci.

Marco Tosatti

Americo Mascarucci, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo commento sui fatti di Trevignano.

§§§

La diocesi di Civita Castellana ha messo la parola fine alle presunte apparizioni di Trevignano Romano dichiarando che non presentano alcuna credibilità e non sono di origine soprannaturale.

Per chi come me non ci ha mai creduto, e anzi ha cercato di smascherare sin da subito la presunta veggente Gisella, il pronunciamento della Commissione teologica istituita dal vescovo Marco Salvi era pressoché scontato dal momento che era davvero impossibile poter riconoscere un minimo di attendibilità dietro racconti e testimonianze che rischiavano di trasformare la religione in commedia all’italiana e la Madre di Dio in un fenomeno da baraccone.

Ho sempre sostenuto di non credere alla Cardia semplicemente perché vedevo in lei niente meno che la riproposizione di fenomeni mistici già visti e mescolati in una sorta di minestrone; le stimmate di Padre Pio e Natuzza Evolo, le visioni di Maria Valtorta, i messaggi di Medjugorie, il tutto condito da sensazionalismo ed effetti speciali.

Ciò che più sconcerta è però l’atteggiamento dei fedeli di Trevignano, ovvero la mole di “gonzi” che con estrema semplicità si sono lasciati suggestionare dai contenuti ovvi e banali delle rivelazioni che la pseudo veggente sostiene di ricevere con annunci di guerre e tragedie prevedibili anche a chi non è esperto nel calcolo delle probabilità, rivelazioni dai toni millenaristi parodia dei dolciniani di antica memoria, e che hanno difeso a spada tratta la Gisella da chi come il sottoscritto né evidenziava le contraddizioni.

Temo che continueranno a credere a ciò che dice e racconta. Gente che abbiamo visto già in altri contesti, che prima si sono bevuti tutte le balle che venivano raccontate loro dai falsi santoni o veggenti da operetta, e poi scoperto l’inganno sono finiti a piangere nei programmi televisivi perché magari ci hanno pure rimesso parecchi quattrini, come avvenuto a quanti hanno seguito il ben noto Paolo Catanzaro.

O come quel fedele che accoppò Giuseppina Gonnella la famosa zia del “glorioso Alberto” deluso per non aver vinto alla lotteria come la veggente gli aveva predetto.

C’è un passaggio nella relazione della Commissione teologica che smonta alla perfezione la credibilità della Cardia, che chi scrive aveva già evidenziato: il suo sostenere di essere soltanto una messaggera senza alcuna capacità interpretativa dei messaggi celesti, per poi improvvisare strampalate interpretazioni laddove le si faceva notare che le rivelazioni presentavano vistosi e grossolani errori teologici in contrasto con le sacre scritture.

E allora restiamo convinti dell’ autenticità dei racconti dell’ innocente Bernadette che non sapeva cosa significasse Immacolata Concezione non avendo mai sentito pronunciare quella parola se non dalla viva voce di Maria, e ripeteva nella sua ingenuità che quello era ciò che le aveva detto la Vergine e che lei si limitava a riportare senza abbozzate spiegazioni o tentativi di interpretazione.

Preghiamo che Maria apra gli occhi a chi ancora si lascia accecare dalla suggestione affinché tutti ritrovino la vera fede che è parola viva e non effetti speciali, gnocchi moltiplicati e finte gravidanze.

§§§

