Ivan Marko Rupnik per l’Annuario Pontificio è Consigliere al Dicastero per il Culto Divino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, pensavo che per oggi il lavoro fosse finito, quando un amico mi ha segnalato questo post di Messa in Latino che ringraziamo per la cortesia. Rupnik come consigliere nel Dicastero del Culto Divino? Ma siamo sicuri? Può essere che si tratti di una svista dei compilatori dell’Annuario Pontificio; e mi ricordo che molti anni fa Vik van Brantegem compilava una lista di errori da segnalare ogni volta che usciva l’Annuario. Ma se così non fosse ci sarebbe veramente da chiedersi di quali protezioni goda Rupnik, e per quale ragione. E qui ci fermiamo, perché le ipotesi sarebbero veramente pessime. Buona lettura e condivisione.

§§§

Rupnik nell’Annuario Pontificio 2024 come consigliere Dicastero Culto Divino! #rupnik

Justin S. McLellan (Rome correspondent for @CatholicNewsSvc), su X: "Padre Marko Rupnik è elencato come gesuita e consigliere del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nell'Annuario Pontificio 2024, l'annuario vaticano. È stato espulso dai gesuiti nel giugno 2023 ed è accusato di aver abusato di circa due dozzine di persone". Padre Marko Rupnik è elencato come gesuita e consigliere del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nell'Annuario Pontificio 2024, l'annuario vaticano. È stato espulso dai gesuiti nel giugno 2023 ed è accusato di aver abusato di circa due dozzine di persone QUI Michael Haynes di LifeSiteNews che aveva dato la notizia il 12 marzo. LifeSiteNews Qualcuno potrà rispondere perchè? Ci mettono un sacco a recepire i cambiamenti no? Però per rimettere la scomunica hanno impiegato pochi minuti. QUI i post pubblicati sul caso Rupnik da MiL. Luigi C.

