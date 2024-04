Centuria, Gruppo di Ispirazione NeoNazista Ucraino in Occidente. The Gray Zone.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Gray Zone, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

In tutta Europa si sta diffondendo un ceppo di neonazismo tipicamente ucraino, che sostiene apertamente la violenza contro le minoranze mentre cerca nuove reclute. Con il collasso dell’esercito di Kiev e la diffusione della narrativa del tradimento occidentale, l’orrore inflitto per un decennio agli abitanti del Donbass potrebbe presto raggiungere una città vicina a voi.

Centuria, una fazione neonazista ucraina ultraviolenta, si è consolidata in sei città in tutta la Germania e sta cercando di espandere la sua presenza locale. Secondo Junge Welt , un quotidiano marxista con sede a Berlino, la crescita dell’organizzazione nazista “non è stata ostacolata dai servizi di sicurezza locali”.

Junge Welt fa risalire le origini di Centuria a un vertice neonazista dell’agosto 2020 “ai margini di una foresta vicino a Kiev”. Lì, un ultranazionalista di nome Igor “Tcherkas” Mikhailenko ha chiesto alle “centinaia di vigilanti combattenti presenti, per lo più mascherati”, che erano membri della milizia nazionale fascista di Kiev, ‘di fare sacrifici per l’idea della “Grande Ucrain’”.” Come l’ex capo del Neo. – Patriota nazista della divisione Kharkiv dell’Ucraina e comandante del battaglione Azov sponsorizzato dallo stato dal 2014 al 2015, Mikhailenko ha espresso il desiderio di “distruggere tutto ciò che è anti-ucraino”.

Junge Welt riferisce che dal 2017 la Milizia Nazionale “ha praticato una brutale giustizia vigilante” in tutta l’Ucraina, inclusa “la tirannizzazione della scena LGBTQ”. Centuria è stata successivamente accusata di un terrificante attacco del novembre 2021 a una discoteca gay a Kiev, in cui i suoi agenti hanno aggredito i festaioli con manganelli e spray al peperoncino.

Ora la stessa setta neonazista “ha una propaggine in Germania”, ha rivelato Junge Welt. Il 24 agosto 2023, 32° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, Centuria ha convocato una “manifestazione nazionalista” nella città centrale di Magdeburgo, “non molestata dall’Antifa e dai resoconti critici dei media”.

I partecipanti hanno posato con orgoglio con la bandiera dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN) fondata dal collaboratore nazista Stepan Bandera della Seconda Guerra Mondiale. All’epoca Centuria si vantava su Telegram: “anche se i giovani ucraini non sono in patria, stanno iniziando a unirsi”. Nel frattempo, hanno minacciato i “nemici” del loro Paese con una “tempesta infernale”, promettendo che “gli emigranti ucraini” non “dimenticherebbero la loro identità nazionale per poche centinaia di euro”.

Junge Welt riferisce che Centuria “sta attualmente raccogliendo fondi per l’unità di combattimento della sua organizzazione madre”, che è comandata da Andriy Biletsky – il fondatore del battaglione Azov che ha tristemente affermato nel 2014 che la missione della nazione ucraina era quella di “guidare le razze bianche del mondo in un’ultima crociata… contro gli Untermenschen guidati dai semiti”. In patria, i membri di Centuria esprimono atteggiamenti simili nei confronti dei musulmani, degli africani e dei gay, ai quali si riferiscono rispettivamente come al “Califfato tedesco”, agli “stupratori neri” e ai “pedofili”.

Ora, i membri del gruppo stanno lavorando duramente per trasmettere la loro visione ideologica ai futuri razzisti di tutto il continente. “Stiamo creando una nuova generazione di eroi!” Il canale Telegram di Centuria vanta. Di conseguenza, il gruppo neonazista ha organizzato escursioni sulle montagne tedesche dell’Harz con un’associazione scout nazionalista ucraina chiamata Plast. Questo gruppo aprì capitoli in tutto il mondo occidentale a partire dagli anni ’50, in risposta alla persecuzione di fascisti e nazionalisti da parte dell’Unione Sovietica. Oltre a ricevere un indottrinamento ideologico, i giovani membri di Plast possono avere l’opportunità di migliorare la propria forma fisica e ricevere un addestramento militare. Come Centuria dichiara minacciosamente su Telegram, “le persone libere hanno armi”.

La foto pubblicata dalle forze armate canadesi in Ucraina nel 2020 mostra la

cerimonia di laurea della NAA presso il Centro internazionale di mantenimento della pace e sicurezza a Yavoriv.

Mentre Washington si allontana gradualmente dalla sponsorizzazione della guerra dell’Ucraina con la Russia, ha iniziato a cedere la responsabilità della gestione della campagna militare – e del probabile fallimento – a Berlino. Se le spedizioni di armi statunitensi continueranno a diminuire, la Germania diventerà il principale fornitore di armi di Kiev. E i tedeschi potrebbero scoprire che dire “no” all’Ucraina potrebbe riservare brutte sorprese.

A differenza degli Stati Uniti, la Germania non gode di un cuscinetto oceanico tra sé e i guerrieri fascisti che sponsorizza in Ucraina. Dopo che la tanto pubblicizzata controffensiva dell’Ucraina è finalmente crollata alla fine del 2023, il suo presidente, Volodymyr Zelenskyj, ha borbottato una velata minaccia durante un’intervista all’Economist: “ Non c’è modo di prevedere come milioni di rifugiati ucraini nei paesi europei reagirebbero alla loro nazione. essere abbandonato.”

Sebbene gli ucraini si siano generalmente “comportati bene” e siano “molto grati” a coloro che li hanno accolti, non sarebbe una “bella storia” per l’Europa se dovesse “mettere queste persone in un angolo”, ha osservato Zelenskyj al quotidiano.

Per capire come gli elementi più radicali di una forza per procura esaurita potrebbero puntare le armi contro i governi occidentali che li hanno armati, basta guardare agli eventi dell’11 settembre 2001.

Una rete nazista segreta sostenuta dall’Occidente

Sembra che Centuria non sia l’unico movimento ucraino legato ad Azov che cerca di infiltrarsi in Europa. Una Centuria apparentemente separata ma dal nome identico sta facendo lo stesso, con l’aiuto di una struttura radicata di sostegno d’élite europea.

Nel settembre 2021, l’Istituto per gli studi europei, russi ed eurasiatici (IERES) della George Washington University ha pubblicato un rapporto dettagliato e profondamente inquietante che documenta come un ordine un tempo segreto chiamato Centuria sia stato alimentato da un “ordine autodefinito di militari ‘tradizionalisti europei’ ufficiali che hanno l’obiettivo dichiarato di rimodellare l’esercito del paese lungo linee ideologiche di destra e di difendere “l’identità culturale ed etnica” dei popoli europei contro i politici e i burocrati di “Bruxelles”.

IERES ha riferito che l’ala militare di Centuria ha iniziato l’addestramento nel 2018 presso l’Accademia militare nazionale Hetman Petro Sahaidachny (NAA) dell’Ucraina, il “principale istituto di istruzione militare di Kiev e un importante hub per l’assistenza militare occidentale al paese”.

Il documento rivela che “ancora nell’aprile 2021, [Centuria] ha affermato che dal suo lancio, i membri hanno partecipato ad esercitazioni militari congiunte con Francia, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Germania e Polonia”.

Infatti, molti membri del gruppo neonazista hanno esercitato nella base NATO di Yavoriv, ​​a pochi chilometri a est del confine polacco.

Inoltre, “il gruppo sostiene che i suoi membri prestano servizio come ufficiali in diverse unità dell’esercito ucraino. Almeno dal 2019, Centuria ha… [invitato] i membri ideologicamente allineati dell’AFU a chiedere il trasferimento in unità specifiche dove prestano servizio i membri del gruppo. Per attirare nuovi membri, il gruppo – attraverso il suo canale Telegram, che ha oltre 1.200 follower e un bot di mobilitazione dedicato – continua a pubblicizzare il suo presunto ruolo nelle AFU e l’accesso ai programmi di addestramento, esercito e scambio occidentali”.

Tutti i governi occidentali contattati dai ricercatori IERES hanno affermato di non tollerare i neonazisti nei loro eserciti, insistendo sul fatto che “hanno fiducia nel governo ucraino per selezionare e identificare i candidati giusti” per i loro programmi di formazione. Ma l’accademia militare nazionale ucraina Hetman Petro Sahaidachny (NAA) ha dichiarato esplicitamente di non effettuare tali screening, negando anche che Centuria operi all’interno del suo quartier generale.

Dopo che l’autore del rapporto ha contattato Centuria e la NAA per un commento sull’addestramento dei neonazisti, gli agenti del movimento estremista hanno iniziato a eliminare le loro impronte online e da allora hanno nascosto le loro attività nel mondo reale.

I media occidentali hanno quasi completamente ignorato il rapporto IERES, fatta eccezione per un singolo articolo sul Jerusalem Post. Il silenzio attorno alla questione è tanto più insolito se si considerano le credenziali del suo autore , un cittadino ucraino residente a Washington DC il cui lavoro è stato pubblicato dall’organo di informazione governativo statunitense Voice of America, e dall’indagine “open source” finanziata dal governo degli Stati Uniti e del Regno Unito. vestito Bellingcat.

Tra i funzionari occidentali, solo le forze armate canadesi hanno commentato i risultati meticolosamente documentati del rapporto, sostenendo assurdamente che le foto pubblicate su Facebook dai membri di Centuria erano state “falsificate” per promuovere la “disinformazione russa”.

Tale falsità non sorprende, data la storia ben documentata dell’esercito canadese nel fornire addestramento ai fascisti ucraini incalliti – e il suo rifiuto di rinnegare i nazisti ucraini.

Ancora oggi, il capo delle forze armate del paese, il generale Wayne Eyre, continua a rifiutarsi di scusarsi per aver fatto una standing ovation a Yaroslav Hunka, un collaboratore nazista della Seconda Guerra Mondiale onorato dal parlamento canadese.

Secondo i ricercatori, i combattenti Centuria in Ucraina hanno trascorso almeno gli ultimi cinque anni tentando di indottrinare i loro compagni di alto livello al neonazismo. Il rapporto IERES rileva che Centuria “è stata in grado di fare proselitismo verso la futura élite militare ucraina all’interno della NAA”.

Ritratto di un neonazista addestrato in Gran Bretagna

Sottolineando la portata della penetrazione neonazista degli apparati militari occidentali, il cadetto della NAA Kyrylo Dubrovskyi, ha frequentato un corso di formazione per ufficiali di 11 mesi presso la stimata Accademia militare reale britannica di Sandhurst nel 2020. Il Ministero degli affari esteri ucraino ha celebrato la sua laurea mentre la NAA ha pubblicato un rapporto Profilo video di 12 minuti del percorso del neolaureato verso la leadership militare. IERES ha osservato che Dubrovskyi “ha mostrato un vivo interesse per le questioni di Centuria” mentre frequentava l’Accademia.

Dubrovskyi sembra aver narrato un video promozionale di Centuria diffuso su Telegram nel maggio 2020, in cui i membri del gruppo vengono mostrati mentre marciano a Leopoli, partecipano a un evento della NAA e sparano con le armi. Si può sentire Dubrovskyi intonare: “i nostri ufficiali stanno formando il nuovo esercito dell’Ucraina… Noi siamo la Centuria. Siamo ovunque…difendete i vostri territori, le vostre tradizioni fino all’ultima goccia di sangue”.

Un mese prima, Centuria aveva pubblicato un’intervista con un anonimo “cadetto delle forze armate di Sua Maestà”, una descrizione che poteva corrispondere solo a un individuo: Dubrovskyi. Ha chiarito che preferiva la formazione in Ucraina, poiché la formazione britannica per gli ufficiali militari “poneva meno enfasi sulla teoria”. Durante questo periodo, “Dubrovskyi ebbe accesso ai cadetti stranieri che visitavano l’Accademia” e “in diverse occasioni scortò delegazioni straniere che visitarono l’Accademia”, compresi cadetti dell’aeronautica americana e dell’esercito francese.

Non è chiaro quanta “teoria” Dubrovskyi abbia iniettato nella routine quotidiana dei soldati occidentali che ha incrociato mentre si trovava a Sandhurst. IERES ha concluso che “Dubrovskyi e Centuria hanno sfruttato il suo status di cadetto di Sandhurst” per promuovere il gruppo e la sua ideologia. Nella sezione “informazioni” del suo canale YouTube personale, Dubrovskyi si descrive come “un cadetto della Royal Academy of Great Britain”. Lì, ha pubblicato diversi video sulle sue esperienze all’accademia e almeno un messaggio in cui esprimeva il desiderio di unirsi al reggimento neonazista Azov.

Su Telegram nel dicembre 2020 , Centuria ha chiarito che l’infiltrazione nei gradi più alti dell’esercito ucraino non è stato che il primo passo di una guerra lampo ideologica molto più ampia: “Centuria sta dando forma a un’élite militare unica nel suo genere, il cui obiettivo è raggiungere i ranghi più alti all’interno delle Forze Armate per diventare un nucleo autorevole in grado di esercitare un’influenza significativa”. Dopo aver consolidato il proprio controllo sull’esercito, il gruppo intende penetrare nei ranghi dell’“élite politica ucraina” al fine di “realizzare cambiamenti sociali”.

Nota dell’editore: questo articolo è stato chiarito per spiegare che Centuria esiste come due organizzazioni separate, entrambe con origini nel movimento neonazista Azov.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: centuria, gray zone, neonazisti, ucraina



Categoria: Generale