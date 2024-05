L’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e la Vigilanza Cristiana nell’Attesa. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione questi pensieri sulla festa che abbiamo appena celebrato, l’Ascensione di Gesù. Buona lettura e meditazione.

L’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e la vigilanza cristiana nell’attesa

Il cristianesimo moderno è assediato da qualche equivoco su Gesù che in certi casi può rasentare l’eresia. L’occasione dell’Ascensione è particolarmente preziosa per riflettere sul senso della missione della Chiesa e soprattutto su quali possano essere le peggiori cause di equivoco dopo due millenni di cristianesimo.

La cosiddetta filantropia, il pacifismo, l’ecumenismo, il sincretismo e un malcelato culto per l’umano, unitamente al doversi sentire in colpa per qualche errore storico, hanno fatto della Chiesa una Sposa meno innamorata dello Sposo e propensa ad atteggiarsi disinvoltamente nel mondo avendo perso di vista la sapienza e la conoscenza di un ruolo. Ad esempio, se in Cristo l’uomo è già stato fatto partecipe della divinità e tutto sommato in questa fede siamo tutti salvi, non sarebbe bastato il Natale? L’Incarnazione non implica che in Cristo l’uomo è abitato spiritualmente dalla divinità? Se lo Spirito Santo abita già ogni anima, perché dovrebbe essere necessario trasmettere la fede cristiana? Che senso avrebbero la penitenza e l’ascesi? Perché considerare certi atti un peccato? Perché temere il giudizio di Dio?

L’umanità, anche dopo la redenzione, non è quella creata da Dio ma una versione decaduta a causa del peccato originale. Dall’Eden fu possibile uscire per scelta, ma poi non è che ci rientriamo come se nulla fosse. Cristo è la porta (stretta) che rende possibile il rientro a casa per il figlio perduto, pentito e convinto a ritornare sui suoi passi.

Attualmente l’umanità (visitata, redenta e salvata da Cristo) è ancora soggetta alle conseguenze del peccato. Solo un’irenica, illusa e ipocrita visione delle cose può ritenere normale la piega spirituale, morale e materiale di interi continenti in cui serpeggia l’apostasia. Non si tratta semplicemente della realtà carnale o psichica dell’essere umano, ma di quella spirituale che ne designa l’essere stato creato con un’anima immortale, ad immagine e somiglianza di Dio. Dopo l’inizio dei tempi, con la creazione, l’umanità ha ricevuto una visita alla pienezza dei tempi duemila anni fa. Il Verbo Incarnato ha accettato di vivere e di morire per amore, salendo al Cielo a completamento di un evento di Grazia che ha rivelato all’uomo il volto di Dio. Gesù come Dio è sempre stato in Cielo, ma vi è asceso come vero uomo.

Attenzione però: la sua è come dovrebbe essere la nostra, ma la nostra deve diventare come la sua! Non basta dare il soldino in offerta per andare in Paradiso. L’inferno esiste e non è vuoto. Il diavolo c’è ed è più intelligente di noi, a chi non è cristiano il dono più grande quello di fargli conoscere la Verità di Gesù, altro che il rispetto per non offenderlo!

Andando in Cielo Gesù ha detto che tornerà: sorprendentemente il distacco non riempì di tristezza i discepoli che erano colmi di gioia. Infatti l’animo cristiano è gioioso, non quello di un annoiato intristito e pauroso. Perché? Il mondo non è cambiato e Gesù è salito in Cielo affidando un compito che va al di là delle forze umane. Come potevano pochi uomini senza potere terreno presentarsi davanti alla gente a Gerusalemme, in Israele e in tutto il mondo e dire: “Quel Gesù, apparentemente fallito, è invece il Salvatore di tutti noi”? Se ne deduce che i discepoli non si sentirono abbandonati. Erano abitati dalla certezza di una presenza nuova di Gesù risorto in mezzo a loro. La gioia dei discepoli dopo l’ascensione istruisce la nostra immaginazione sulla realtà di quell’evento: non fu un andarsene in una sperduta zona del cosmo, ma sancì la vicinanza permanente di Gesù che i discepoli (e la Mamma) sperimentano per trarne gioia. Una gioia per nulla irrealistica, perché pronta all’esperienza della croce, disposta al martirio, guardando oltre l’apparenza.

I cristiani gioiscono della missione e sono certi di un appuntamento al termine dell’attesa, ma vivono il presente nel mistero di una conoscenza che accompagna e dà significato al tempo tra le parusie di Cristo, senza presumere di poter saltare i passaggi che sono necessari e restano ineludibili, pena il cadere nell’eresia. Sono tre le parusie: la prima avvenuta all’epoca di Erode e di Tiberio e conclusa dall’Ascensione; la seconda, spirituale, è in corso; la terza avverrà quando Gesù tornerà. Nella seconda fase, il tempo della Chiesa, i discepoli testimoniano al mondo che Gesù è vivo. La missione è universale, estesa a ogni popolo e consiste nell’annunciare il Vivente e in questo modo far conoscere la Grazia della salvezza e la volontà di Dio. Di questa missione fa parte anche l’annuncio di un ritorno di Gesù, per giudicare i vivi e i morti e per stabilire definitivamente il regno di Dio nel mondo; un regno che non è di questo mondo, tanto che i discepoli si sanno dei pellegrini e degli esuli, estranei alle logiche del mondo.

Nel tempo dell’attesa il cristianesimo non è disinteressato alla vita. Nella fede in Cristo realmente presente la speranza sostiene la missione e il pellegrinaggio tra le traversie, vivificando la realtà terrena testimoniando Cristo vivo nell’arte, nella scienza, nella civiltà, nella cultura e nella cura…

L’uomo non è già salvo e l’incarnazione non risolve ogni problema dell’umanità. Salendo al Cielo Gesù fa una promessa ed affida un incarico. La promessa è che i credenti in Lui saranno colmati della forza dello Spirito Santo; l’incarico consiste nel fatto che dovranno essere i suoi testimoni fino ai confini del mondo. Gesù non fornisce indicazioni sui tempi. Gesù non svanisce nelle galassie, ma introduce noi nel mistero di Dio inaugurando un ordine diverso, in un’altra dimensione dell’essere. Il Nuovo Testamento lo descrive come il ”posto” che sta alla destra di Dio. Non allude ad uno spazio cosmico dove Dio avrebbe il suo trono. Dio non si trova in uno spazio accanto ad altri spazi. Dio è Dio. Egli è il presupposto e il fondamento di ogni spazialità esistente, ma non ne fa parte (e così va inteso lo stare nel tempo rispetto all’eternità divina). Il rapporto di Dio con tutti gli spazi è quello del Signore e del Creatore. La presenza di Dio non è spaziale ma divina. Sedere alla destra di Dio significa una partecipazione alla sovranità propria di Dio su ogni spazio. Il Gesù che si congeda non va da qualche parte ma nella comunione di vita e di potere con il Dio vivente, nella situazione di superiorità di Dio su ogni spazialità e temporalità. Siccome Gesù adesso è presso il Padre, Egli non è lontano, ma è vicino a noi. Ora non si trova più in un singolo posto del mondo come prima dell’ascensione; ora, nel suo potere che supera ogni spazialità. Ovviamente questo è vero per chi è spiritualmente vivo, cioè rinato dall’alto. Non è la vita umana a renderlo possibile, ma la Grazia che in Cristo giunge a chi Lo riconosce Dio.

La novità riguarda ogni discepolo: mediante il battesimo la Chiesa apre alla dimensione della Grazia sacramentale in cui la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio; nella nostra esistenza siamo già “lassù”, presso di Lui, alla destra del Padre e tocchiamo il Risorto nel luogo dell’elevazione di Cristo che è la sua croce. Nel segno della croce la nostra ascensione è sempre nuovamente necessaria. Il Cristo presso il Padre non è lontano da noi, ma a causa del peccato siamo noi ad essere lontani da Lui; eppure, per la misericordia di Dio, la via tra Lui e noi è aperta. Non è un percorso di carattere cosmico, ma il pellegrinaggio che conduce il cuore dalla dimensione della chiusura all’amore divino che abbraccia l’universo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo: senza di Lui non si fa nulla! Gesù ce l’ha detto.

Dobbiamo aver paura del ritorno di Gesù e della fine dei tempi? Ci pensiamo? Lo aspettiamo volentieri?

L’Apocalisse si chiude con la promessa del ritorno del Signore e con la preghiera che essa si realizzi: Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni, Signore Gesù! (22,20). È la preghiera della Sposa innamorata, che nella città assediata è oppressa da tutte le minacce e dagli orrori della distruzione e non può che aspettare l’arrivo dell’Amato che ha il potere di rompere l’assedio e di portare la salvezza. È il grido pieno di speranza che anela la vicinanza di Gesù in una situazione di pericolo in cui solo Lui può aiutare.

I cristiani invocano la venuta definitiva di Gesù e vedono al contempo con gioia e rendimento di grazie che Egli già adesso anticipa la Sua venuta ed è davvero in mezzo a noi.Nella preghiera cristiana per il ritorno di Gesù è sempre contenuta anche l’esperienza della presenza. Gesù ha detto: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20).

Egli è adesso presso di noi, in modo specialissimo nell’Eucaristia!

In pratica c’è una triplice venuta del Signore… la terza è in mezzo tra le altre: adventus medius… Nella prima venuta egli venne nella carne e nella debolezza; in questa intermedia viene nello spirito e nella potenza; nell’ultima verrà nella gloria e nella maestà. L’escatologia del presente non abbandona l’attesa della venuta definitiva che cambierà il mondo, ma intanto spiega che il tempo intermedio non è vuoto: in esso c’è l’adventus medius.

Così il tempo è abitabile dai cristiani in vista della venuta definitiva di Cristo. La venuta intermedia è molteplice: mediante la Sua Parola, nei sacramenti e specialmente nella santissima Eucaristia, purtroppo tanto trascurata e vilipesa; Gesù entra nella nostra vita mediante parole o avvenimenti, attraverso le storie di uomini e di santi.

Possiamo dire con sincerità: “Marana tha” “Vieni, Signore Gesù”? Sì, lo possiamo. Anzi: lo dobbiamo! Egli stesso ci ha insegnato: Venga il tuo regno! Vieni, Signore Gesù! Vieni presto! Ma lo sappiamo che sei qui, anche se vediamo tanti cristiani che non lo dicono nemmeno più!