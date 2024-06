Le Scandalose Parole di Rutte, Futuro Segretario N*A*T*O sui Crimini di Guerra di Is*rae*le a Gaza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione un breve post visivo, tratto dal profilo instagram di giuseppe_salomone90, che ringraziamo per la cortesia. Un profilo che come vedrete più in basso, dopo la pubblicazione di questa notizia è stato sottoposto a limitazioni. Ma Instagram è di Meta, Meta è di Zuckerberg, il più grande censore dei nostri tempi in tema di covid, vaccini, guerra Nato-Russia e la carneficina in corso a Gaza, e nei territori occupati. Buona visione e condivisione.

§§§

§§§

§§§

