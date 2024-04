Papa Francesco Sta Tirando il Freno? Analisi di Dignitas Infinita, Fiducia Supplicans. One Peter Five. (1P5).

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da OnePeterFive, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Così il promesso documento pasquale sulla dignità umana è stato pubblicato. Per gli standard cattolici il documento è piuttosto problematico. Tuttavia, per gli standard di questo pontificato, non è così male come avrebbe potuto essere. In ogni caso, il documento potrebbe indicare che Francesco sta tirando il freno, il che sarebbe una buona notizia. Ma prima esaminiamo alcune cose.

Naturalmente, c’è l’attacco standard alla pena di morte che sembra essere all’ordine del giorno in questi giorni. Al paragrafo 11 il documento recita:

Diversi capitoli dopo, nello stesso libro della Genesi, leggiamo: “Chiunque spargerà il sangue dell’uomo, il suo sangue sarà sparso, perché l’uomo è stato fatto a immagine di Dio”. Non solo la Genesi approva la pena di morte per omicidio, ma la collega all’immagine di Dio; la stessa fonte che Dignitas Infinita usa per la rivendicazione della dignità intrinseca universale.

A quanto pare Genesis e il cardinale Fernandez hanno opinioni diverse sulla dignità umana.

Un altro problema è il costante appello alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU. Perché non fare appello ai documenti cattolici? In effetti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo riceve molta più attenzione del Documento del Vaticano II Dignitatis Humanae, che riguarda specificamente la dignità umana.

Si potrebbe dire molto di più sugli aspetti negativi del documento, ma voglio sottolineare una cosa interessante. Molti cattolici di sinistra non sono contenti di come il documento affronta le questioni LGBT. Il documento non usa nemmeno il termine LGBT. Diamo un’occhiata al documento e a ciò che dice sull’orientamento sessuale. Al paragrafo 55 si legge:

La Chiesa vuole, innanzitutto, “riaffermare che ogni persona, indipendentemente dall’orientamento sessuale, deve essere rispettata nella sua dignità e trattata con considerazione, mentre ‘ogni segno di ingiusta discriminazione’ deve essere accuratamente evitato, in particolare ogni forma di aggressione e violenza”. Per questo motivo, va denunciato come contrario alla dignità umana il fatto che, in alcuni luoghi, non poche persone siano imprigionate, torturate e persino private del bene della vita solo a causa del loro orientamento sessuale.

Il cattolico più tradizionale che conosco non crede che l’inclinazione al peccato debba essere causa di imprigionamento o di morte, anche se vivessimo in uno stato confessionale pienamente cattolico sotto la regalità di Cristo. Nella Russia di Putin questo non accadrebbe nemmeno. Tuttavia, la promozione o l’impegno nello stile di vita è motivo di una sanzione governativa, che il documento non esclude. Questa non è una “discriminazione ingiusta”, ma una discriminazione più che altro giusta. Qualsiasi propensione al peccato è proprio questo: una tentazione, nessuno ha mai sostenuto la punizione per la tentazione. Questo è completamente diverso dal commettere un peccato che grida vendetta al cielo.

I paragrafi successivi trattano della teoria del gender e del cambiamento di sesso, e i liberali non sembrano essere contenti. Sul sito Outreach, lo scrittore cattolico omosessuale Michael J. O’Loughlin scrive:

Il documento è anche degno di nota per qualcos’altro che gli manca: vale a dire, qualsiasi forte indicazione che le esperienze vissute dalle persone transgender siano servite come fonte nella formulazione dei suoi contenuti.

Qualcuno deve dire al signor O’Loughlin che la dottrina cattolica è informata dalla Scrittura e dalla Tradizione e non dalle esperienze vissute. Inoltre, per esperienze vissute, O’Loughlin non si riferisce a coloro che hanno fatto la transizione e ora rimpiangono di aver mutilato permanentemente i loro corpi, come Chloe Cole e tanti altri. Che si tratti delle discussioni della Chiesa o della società secolare, coloro che hanno abbandonato la transizione sono spesso esclusi dalla conversazione.

Le questioni sessuali trattate nel documento erano probabilmente il meglio che un cattolico tradizionale potesse sperare in un documento scritto dal cardinale Fernández e approvato da papa Francesco. C’è da chiedersi se ci fosse qualcosa di più all’opera. Penso che ci fosse, e che quel qualcosa non fosse altro che Fiducia Supplicans.

Quel documento ha ricevuto un contraccolpo globale su una scala mai vista prima nei duemila anni di storia della Chiesa cattolica. Nella Fiducia Supplicans, verso la fine del documento, il cardinale Fernández scriveva:

Pertanto, al di là delle indicazioni fornite sopra, non ci si dovrebbe aspettare ulteriori risposte sui possibili modi di regolamentare i dettagli o gli aspetti pratici riguardanti le benedizioni di questo tipo.

Solo due settimane e mezzo dopo, il cardinale Fernandez ha dovuto fare marcia indietro e limitare i danni con un documento emesso il 4 gennaio 2024. Il Vaticano ha sentito il calore con il contraccolpo globale contro il loro scandaloso documento. Sentono ancora il calore quando si tratta di questi problemi?

È interessante notare che in Dignitas Infinita leggiamo che questo documento è in lavorazione da cinque anni. Dice specificamente che le ultime modifiche a questo documento sono state apportate a febbraio su richiesta dello stesso Papa Francesco. Il contraccolpo globale contro Fiducia Supplicans ha giocato un ruolo in queste modifiche tardive a questo documento che ha richiesto cinque anni di lavoro? Non possiamo saperlo con certezza, ma è molto chiaro che l’8 aprile 2024 il cardinale Fernandez sembrava molto diverso da quello del 18 dicembre 2023 per quanto riguarda le questioni sessuali; Nemmeno quattro mesi fa, almeno sulla carta

Quando Fiducia Supplicans è stato pubblicato e il contraccolpo globale è arrivato, ho predetto che Francis e Fernandez avrebbero avuto una delle due reazioni diametralmente opposte in futuro. Il primo sarebbe quello di andare all-in perché ora sono impegnati e non c’è modo di tornare indietro. La seconda sarebbe quella di fare un passo indietro, almeno temporaneamente. Sembra che abbiano fatto quest’ultimo.

Mentre Papa Francesco cerca di enfatizzare la sinodalità, il suo pontificato ne ha mostrato ben poco, a parte la facciata di questi sinodi quasi annuali. Le restrizioni alla Messa in latino, il cambiamento del catechismo sulla pena di morte e la Fiducia Supplicans mancavano di qualsiasi forma di sinodalità. Per quanto riguarda la massiccia mancata attuazione della Traditionis Custodes e la monumentale reazione contro la Fiducia Supplicans, possiamo vedere che il Papato di Francesco è estremamente contrario a qualsiasi forma di sinodalità reale e autentica. Tuttavia, se c’è un collegamento tra il contraccolpo contro Fiducia Supplicans e l’opinione un po’ fredda sulle questioni LGBT in Dignitas Infinita, vediamo la sinodalità all’opera in modo indiretto e molto ironico. Cristo è Re!