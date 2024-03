Ratzinger Teologo, una Riflessione. Dio Sta Creando Ora, Redimendo Ora. R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., ha pubblicato questo commento alla relazione di don Mauro Gagliardi, che si sembra degno di raggiungere un pubblico più ampio dei lettori del forum. Buona lettura e meditazione.

§§§

Grazie a chi ha redatto e pubblicato questa relazione.

Mi ha suggerito questa riflessione: a un certo punto l’intelligenza filosofica e teologica dell’uomo si arresta nel tentativo di dare risposte ai vari perché. Accade di fronte all’Assoluto, che è tale non avendo un perché.

Dove la riflessione umana cesserebbe inevitabilmente di poter indagare, la Rivelazione supplisce, facendo luce.

Tale Divina Rivelazione ha il suo culmine in Cristo, Verbo incarnato e redentore della creazione. Tuttavia questo culmine impiega secoli a sedimentarsi in una dottrina, capace di elaborarne man mano le nozioni (es. Dio Uno e Trino). Lo scettico o l’incauto possono accusare questa Traditio di qualche travisamento, mentre l’anima innamorata non può che riconoscere l’incedere incessante della Grazia.

La differenza la fa … il tempo. Infatti c’è chi pensa che Dio abbia creato tantissimi anni or sono e non l’abbia fatto più o che abbia redento due millenni or sono e poi basta… Problema per chi è nel tempo e non nell’eternità. Dio sta creando ora, sta redimendo ora. Perciò sta rivelandosi ancora, sempre nel nome di Cristo, come è stato tutto l’Antico Testamento e com’è il tempo della missione affidata alla Chiesa.

Tutto questo in un’evidente continuità con l’Origine, senza mai travisarla, tradirla o smentirla: la precisa.

San Bonaventura afferma che non solo è la Tradizione a far sbocciare la potenzialità della Scrittura, o almeno a interpretarla, lungo la storia; è la Scrittura stessa che sboccia, grazie alle multiformes theoriae in essa contenute, tuttavia mai come un rinnegamento o superamento di Cristo e del Nuovo Testamento.

Il Figlio non smentisce il Padre e lo Spirito santo non smentisce il Figlio, non esistendo epoche di “prevalenza” di una Persona della Trinità sulle altre!

A questo punto diventa fondamentale intendersi sul tempo.

L’Originario è l’assoluto: sano ed integro. Essendo l’Assoluto non ha un perché. Ogni ente che ha un perché non è l’Originario.

Nell’ente coi suoi perché subentra il male. Subentra una patologia, la frattura. La guarigione è come una saldatura.

L’Assoluto, l’Originario, è eterno. L’originato sta nel tempo, il quale anch’esso non è originario. La frattura dell’originato fa parte del tempo e la saldatura avviene nel tempo, tempus, dal greco temno, ovvero taglio.

La giustizia di Dio rappresenta la restituzione all’integrità perduta, superando il male: dalla frattura alla saldatura. In questo divenire dentro l’Eternità di Dio

Poi dipende dallo sguardo: storico o contemplativo.

Nel primo la frammentazione è raccolta o rifiutata.

Raccogliere i pezzi è una prospettiva che attinge dal passato. Rifiutare i pezzi è la prospettiva che progetta il futuro. Entrambi gli sguardi di fatto sanciscono la frantumazione. Ogni storicismo è inconcludente, in avanti come indietro.

La contemplazione invece attraversa la frammentazione. E’ la prospettiva che mette insieme tutto nell’eternità. Siamo sotto lo sguardo di Dio: dall’Origine. Lui custodisce l’originato e senza questo sguardo noi saremmo nulla.

Chi ci costituisce, Lui stesso ci custodisce.

Per conoscere il nostro essere, occorre percepirsi in Dio.

Siamo conosciuti nell’Originario, per Cristo, con Cristo e in Cristo, scritti nel libro dell’Agnello immolato fin dal principio e destinati al Suo stesso mistero di Gloria.

Il contemplativo non è un intellettuale organico al sistema, ma un annunciatore di un modus vivendi, un habitus contemplativo. La Verità rende liberi e il tempo è la più invasiva delle schiavitù, perchè giunge a legare anche il pensiero dell’uomo che resta nella storia.

Nella pienezza del tempo il Verbo ha preso carne (nello spazio e nel tempo), ma per dire che il Regno di Dio è

da essi svincolato. Questa sapienza RIVELATA è sapore, gusto delle cose divine. Lo Spirito santo interviene sensibilmente con i suoi doni.

Il sapere sapienziale è frutto di un sentire.

Vedere gli altri come li vede Dio è la misericordia.

Riconsegnare la creazione al Creatore è giustizia.

Perciò il Cristianesimo NON si risolve nella storia.

La storia è piena di perché, e anche di cose brutte.

E’ un insieme di fratture che resterebbero conflittuali.

L’avvenimento cristiano è annunciarne il superamento.

E’ la pace NON come la dà il mondo. Ama anche il nemico perchè supera il mistero del dolore nella Gloria.

La morte allora non ha l’ultima parola.

La croce, trono di gloria, apre ai misteri della Gloria il cui culmine è la creatura che ha dato carne al Verbo che è regina del cielo nella gloria degli angeli e dei santi.

Il Mistero di Cristo è portare l’uomo credente là con Lui.

La Divina Volontà riassume tutto: anche dolore e croce.

La nostra fede è volta all’eternità, nella storia.

Non spera al futuro, ma nell’oggi, adesso.

In questa prospettiva eterna, la storia trova senso, senza diventare né un idolo, né una catena.

Trova senso la croce, vissuta nella sistole e diastole di Dio, contemplata nell’essere trono di Gloria di Cristo.

In Dio il tempo non c’è: noi invece qui siamo nel tempo.

Ma il senso del tempo non è la storia, ma Dio.

Chi è cieco è malato: bisogna guarire per tornare alla Luce. Ciechi o fratturati, dobbiamo guarire: essere salvati. Prigionieri del male, si è fatti liberi dalla Verità.

Contemplare è stare fuori del tempo, per essere in ogni istante. Serve l’intelligenza dei dotti? Serve l’umiltà dei piccoli e serve un assenso sapiente dell’uomo.

L’uomo intravvede, capisce e si fida: ma di Dio e non di sé stesso.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: dio, gagliardi, R.S., ratzinger



Categoria: Generale