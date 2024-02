Laporta. Ci Piaccia o No, Bergoglio è Papa. Dispotico, ma Papa. Preghiamo per Lui.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione queste riflessioni nate dalla discussione sul suo articolo precedente. Buona lettura e condivisione.

§§§

Quando inviai il precedente articolo a Stilum Curiae, non presunsi un’approvazione corale. Ringrazio di cuore quanti, davvero tanti, intervenuti nel dibattito, soprattutto gli avversari delle mie tesi. Le critiche dunque non mi sorpresero, né mi fanno arretrare d’un micron. Non ho risposto a ciascun lettore, come sarebbe invece mio dovere, perché alcune, davvero poche osservazioni sono prive di senso; alle sciocchezze non si risponde; preferisco quindi spiegarmi qui con tutti.

Ognuno è figlio della propria storia. Tornai credente – dopo 40 anni di ateismo convinto, irridente e militante – per grazia di Dio e per un calcio nel sedere da Padre Pio. Rientrato, con mia sorpresa non riconobbi la Chiesa, rifiutata quando fui poco più che adolescente. Alcune bizzarrie feriscono tuttora.

Il sacerdote, nella mia memoria celebrante in nomine Christi, sovente è protagonista d’una sceneggiata piuttosto che celebrare il Sacrificio divino. La Santa Messa d’un sacerdote è molto, quando non del tutto differente da quella celebrata da un altro. A questo s’aggiunga una diffusa tendenza a “la Fede a modo mio”. I dieci Comandamenti sono adattabili.

Per mia fortuna fui educato nell’infanzia dalla mia straordinaria maestra, suor Romilda Leonetti, e nell’adolescenza da un parroco, don Giovanni Ercolino, ai quali devo riconoscenza per il loro incessante sforzo di darmi una formazione rigorosa, nonostante la mia caparbia superbia.

Grazie a loro oggi ho compassione della Chiesa, apparentemente stravolta, in realtà alle prese coll’incessante processo di crescita e in guerra con le parti avverse. Essa è – anche per mia personale colpa, per la mia presuntuosa diserzione – in una delle innumerevoli tempeste della sua storia bimillenaria. La mia Fede assicura che ne uscirà più forte di prima, ora e sempre, finché Dio vorrà. La Speranza è nel legame indissolubile fra Nostro Signore e la Sua Chiesa. La Carità, la più importante fra le tre virtù teologali, mi fa vigile verso quanti condannano senz’appello il prossimo, com’avessero il quarto segreto di Fatima in tasca.

Colpisce nelle critiche la quantità di sentimentalismo (come dissi, fratello scemo dell’odio) con le quali esigono di delegittimare Bergoglio. Sentimentalismo acido, giustapposto al melenso, da crisi iperglicemica, sull’altro fronte. Ambedue tossici.

Per cominciare, non è compito di noi laici improvvisarci teologi, esperti di dottrina, canonisti o storici, per deporre o legittimare un papa. Il Papa è il segno visibile dell’unità della Chiesa, non il punto generativo dell’esperienza cristiana.

Francesco, dopo l’inspiegata e ingiustificabile diserzione di Benedetto XVI, fu eletto, fu acclamato papa, fu riconosciuto tale dal Sacro Collegio, dai vescovi e, importante, dal popolo romano.

La Chiesa, scalzando l’Impero romano, ne sacralizzò taluni riti, fra i quali l’«adclamatio populi romani», celebrante l’ascesa al trono dell’imperatore con l’acclamazione del popolo romano, insieme coi legionari, il senato e il collegio degli Arvali[1]. Rito analogamente ripetuto con ogni Pontefice, incluso Francesco. Egli è dunque il papa. Ciascuno di noi gli deve obbedienza, così come al proprio vescovo. Attenzione: gli dobbiamo obbedienza finché non sia violata la legge naturale, stampataci nel cuore da Nostro Signore.

Napoleone Bonaparte, convertitosi mentr’era a Sant’Elena, osservò: «C’è una verità originaria che risale alla preistoria dell’uomo, e questa è la legge naturale che troviamo presso tutti gli uomini, legge che è stata scritta da Dio stesso nei nostri cuori. Dalla legge naturale derivano: il dovere, la giustizia, l’esistenza di Dio, la nozione che l’uomo è costituito di anima e di corpo. In fin dei conti, solo una religione accetta in pieno la legge naturale; una sola ne condivide i principi; una sola ne fa oggetto di insegnamento pubblico ed eterno. Qual è questa religione? Il cristianesimo!»[1]

È vero: non pochi vescovi, preti e (in)fedeli si gioverebbero d’un esilio di molti anni a Sant’Elena, per trovarvi le medesime ispirazioni redentrici di Bonaparte, specie dopo il funesto Concilio Vaticano II. Esso, afflitto da scopi in parte latomici (quindi malvagi), condotto con scarsa sollecitudine per il futuro della Chiesa; concluso gabellando unanimismo, carente tuttavia dall’inizio e infine trascolorato in settarismo/movimentismo, è l’innegabile disastro sotto gli occhi di tutti, padre legittimo anche di questo lacerante dibattito.

La verità soffocata è vendicativa. Il Papa re, ucciso col Vaticano II, concilio caro ai sentimentalisti bergogliani, a tratti sembra resuscitare col dispotismo di Francesco, anzi è bene risorga, proprio a vantaggio di Francesco medesimo e soprattutto della Chiesa. Non è un paradosso. I più accaniti sostenitori del Vaticano II e della sinodocrazia danno infatti vigore alle teorie conciliariste, secondo cui il Papa può essere giudicato e deposto dai vescovi. A lume di naso, una iattura che spaccherebbe la Chiesa come un secco ciocco di legno da gettare nel fuoco. La Chiesa non necessita d’uno scisma; non di meno una lettera aperta invitò i Vescovi a processare papa Bergoglio per eresia e destituirlo.

Chi scrive non è teologo né canonista, è solo un servo inutile, convinto che l’arma, l’unica arma rigenerativa della Chiesa sia la preghiera, affinché gli autori della lettera aperta si limitino caritatevolmente a (di)mostrare errori ed eresie materiali, lasciando a Dio, l’unico superiore del Papa, la volontà di risparmiarci il flagello dello scisma, veleno delle anime. Abbiamo pregato nei giorni scorsi per l’unità dei Cristiani; è innegabile quanto sia ancor più urgente l’unità dei cattolici.

D’altronde, occorre tenere conto che la legge naturale, cui la nostra coscienza deve obbedienza cieca e assoluta, non può infrangersi neppure se un papa legittimamente regnante lo ordinasse, come potrebbe accadere durante un’intervista, condotta da uno degli innumerevoli cicisbei, pugnalatori della verità e della Chiesa.

In un attimo l’«adclamatio populi» potrebbe svanire, come accadde a Cristo, quantunque innocente, pochi giorni prima di salire il Golgota. Lo Spirito soffia dove vuole. Occorre tenere a mente, tutti proprio tutti, la Mano divina onnipotente. Essa, pur lasciandoci il libero arbitrio, difende la Sua Chiesa anche a costo della nostra vita: «La battaglia è nostra. La vittoria è di Dio» disse una giovinetta analfabeta, alla testa d’una armata di tagliagole. Non fu un generale a caccia di poltrone, santa Giovanna d’Arco, premiata col rogo prima dell’aureola di santità, consapevole che la preghiera universale del Padre Nostro invoca il Suo trionfo, Gli chiede il pane quotidiano e il Suo perdono, ma non chiede e tanto meno garantisce la pace. Chi quindi s’illuda di trovare esercizi più forti della Mano divina a Davos, a Washington, a Mosca, a Londra, a Pechino, a Milano o altrove, chi aggira il proprio peculiare dovere di credente è funesto per se stesso e soprattutto per la vita di molti innocenti fedeli, sacrificabili per il bene della Chiesa.

Ecco quindi perché pregare senza odio: affinché gli uni non propizino lo scisma e l’altro non lo imponga di fatto.

Cristo Vince; vince senza alcun bisogno di noi, tanto meno dei nostri colpi di testa; agevoliamo quindi il Suo disegno con la preghiera e la Carità. www.pierolaporta.it

[1] Per remotissima tradizione rappresentavano i dodici figli di Acca Larentia (divinità romana, sulla cui tomba al Velabro il 23 dicembre, giorno dei Larentalia, il flamen Quirinalis celebrava i riti funebri). I dodici custodi della tradizione larentana raffiguravano i dodici mesi dell’anno (Plin., Nat. Hist., XVIII, 6; Gell., VII, 7,8), celebrando il culto della terra, la dea Dia che nutre; erano gli antesignani degli odierni ecologi pagani.

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

