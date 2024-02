Preghiamo per Bergoglio, non Odiamolo, mai, Qualunque Cosa Faccia. Laporta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione queste riflessioni accorate sullo stato attuale della Chiesa. Buona lettura e meditazione.

§§§

Preghiamo per Bergoglio, non odiamolo, mai, qualunque cosa faccia. Preghiamo per lui. Lo faccio volentieri mentre scrivo. Fa pena come Giuda, oscillante fra l’amicizia di Gesù e le blandizie del Sinedrio; come Bergoglio, vacillante fra l’Eucarestia di Nostro Signore e la carestia dei demoni di Davos. Più grande il potere, più insidiosa la tentazione.

Eucarestia contro carestia, malattia, guerra e morte. Alcuni amici non credenti vanno riflettendo sul caos piovutoci addosso, mentre allontaniamo Cristo.

Napoleone, ateo, sanguinario e tirannico massone, si convertì a Sant’Elena. Scrisse (vado a memoria): «La prova più incontrovertibile dell’esistenza di Dio: nonostante la stupidità e la malvagità degli uomini, l’umanità progredisce incessantemente.»

Incessante guerra strategica fra Eucarestia e carestia. Il vincitore è tuttavia certo, nonostante l’apparente invincibilità del male: Egli vince incessantemente da 2mila anni, non da due giorni.

Una toccante preghiera, forse nata dalle parti di Guadalupe, invoca: «Signore dà pane a chi ha fame; dà fame di Te a chi ha pane.» Sempre Eucarestia contro carestia.

Nostro Signore lasciò libero il traditore apostolo davanti al terribile dilemma: Gesù verso il Golgota, portarvelo o non? Se Giuda fosse rinsavito, la Croce ci sarebbe stata? Non è una domanda senza risposta, perché “nulla è impossibile a Dio”, tranne mentire. Il tradimento di Giuda e quello di Pietro, davanti a Cristo coronato di spine, ammaestrano tutti: «Non traditeMi!»

I modelli comunicativi odierni sembrano vincere sul Vangelo. In realtà, come sempre, è una nostra scelta, più facile di quella di Giuda e di Pietro; un motivo in più per averne pietà.

Davanti alla Croce, nei Suoi occhi, c’era tutta l’umanità, dalla prima coppia uomo-donna, a ognuno di noi, fino all’ultimo nato fra chissà quante migliaia di anni, quando l’umanità avrà conquistato l’Universo intero; c’eravamo tutti, coi demoni esultanti e gli angeli a consolarlo. Egli non ha le pastoie “spazio” e “tempo” a limitarne l’onnipotenza. Egli è prima che tutto fosse.

La nostra apocalisse, quando chiuderemo gli occhi, è un fatto personale fra noi e Lui: ci giudica uno per uno, perché siamo suoi, uno per uno. “Il Regno di Dio è vicino”, incombe su ciascuno di noi; anni, mesi, settimane o giorni, poi inesorabilmente si manifesta: morte, giudizio, Inferno, Paradiso. Senza alternative.

Non dobbiamo dunque avere paura, paradossalmente perché è palpabile l’odio anticattolico che muove la guerra, la politica, l’economia e… numerosi vescovi. Tutto converge nel disperato tentativo di cancellare con le farine di grilli, coi microchip, coi virus, con le bugie un ordine faticosamente costruitosi per duemila anni. Non dobbiamo temere se uno svergognato paragona Gaza all’Olocausto, orinando sulla storia e sulla verità. Un altro Giuda, oscillante fra Costituzione e Davos.

Urliamo la verità dai tetti, nonostante sembri soccombere coi guitti della politica, dell’economia, della corruzione, della pedofilia, delle curie: un’inestricabile mistura, spacciata “per il nostro bene”. Come dubitarne? Il male e il bene camminano strettamente abbracciati; il primo inutilmente preso a soffocare l’altro.

Gesù Cristo è ebreo – fu circonciso e presentato al Tempio, come ogni primogenito ebreo – a ricordarci ancora una volta l’inseparabilità fra il male e il bene. Non di meno l’odio contro gli ebrei è crescente perché la gente di Gaza, le vittime dei vaccini, gli impoveriti dalle banche, la grande maggioranza della gente comune non può distinguere fra ebrei e sionisti. Quest’ultimi disponibili a distruggere il mondo, l’economia e Israele per inseguire i propri incubi. Dodici anni fa, Henry Kissinger vaticinò la scomparsa di Israele. D’altronde non sogni un Nuovo Ordine Mondiale se non disintegri tutte le nazioni. Oggi siamo a un passo, inseguendo le ubbie d’un mondialismo per trasformare la Terra in un lager, dopo aver sterminato 4miliardi di persone, per nutrire le rimanenti con gl’insetti, eccetto la corte di Erode a Davos, cui non mancheranno le genuine leccornie a chilometro zero. È un programma chiaro e dichiarato, come fu il Mein Kampf, un’inezia, questa, rispetto a quello. La politica si genuflette come il mondo – da Londra a Roma, da Mosca a Madrid, fino a Tokio – s’illuse, come d’altronde illustri ebrei, di convivere con Hitler.

Ovvio che gli agricoltori insorgano, che le Salis s’aggrappino all’anarchia se la politica evade; è naturale che la violenza dilaghi se la tivvù s’interessa della pancia della principessa e di Sanremo, se andiamo in guerra contro il nostro interesse nazionale.

In questo turbinio in apparenza senza speranza, occorre rimanere saldi e ricordarci l’ammonimento: «Non abbiate paura». Cristo Vince, certo, ma la battaglia è nostra, senza odio e senza sentimentalismo, il fratello scemo dell’odio: non basta l’amore infatti, occorre anche la ghigliottina di mastro Titta, come oggi con urgenza occorre. www.pierolaporta.it

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

§§§

