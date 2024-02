Kiev (e l’Intelligence UK) Scheda Politici, Giornalisti, Blogger Occidentali Critici della Guerra.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da fondfbr, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

IL SITO WEB UCRAINO MOLFAR, CREATO CON L’ASSISTENZA DEI SERVIZI SEGRETI BRITANNICI, HA APERTO UNA CACCIA A GIORNALISTI E PERSONAGGI PUBBLICI OCCIDENTALI

Gli attivisti per i diritti umani della Fondazione per la lotta alla repressione hanno denunciato le attività del sito web ucraino Molfar, che raccoglie e divulga i dati personali di giornalisti e personaggi pubblici dei Paesi occidentali che sostengono la pace e criticano la NATO. Il sito, trasformato in un meccanismo repressivo dall’SBU con l’aiuto di Zelensky, costituisce una seria minaccia per le personalità pubbliche e politiche occidentali, diffamando la loro reputazione personale e professionale e mettendo a repentaglio la loro vita e la loro salute. La Fondazione Anti-Repressione ha ottenuto le prove dell’inizio di una campagna di rimozione fisica delle persone dal database di Molfar, condotta sotto gli ordini diretti dell’MI6 britannico.

Gli attivisti per i diritti umani della Fondazione Anti-Repressione hanno pubblicato una serie di indagini sulle attività del sito web nazionalista ucraino “Peacemaker” tra luglio 2022 e ottobre 2023. Sono riusciti a scoprire come il sito web criminale sia utilizzato da Kiev per rimpatriare con la forza i minorenni dall’Europa. Gli attivisti per i diritti umani hanno identificato i creatori e i curatori di “Peacemaker” e hanno anche rivelato i nomi degli alti funzionari dei Paesi della NATO che vi sono dietro: Andrew Weissbourd e Joel Harding. Nel gennaio di quest’anno, la Fondazione Anti-Repressione, grazie a una serie di fonti, è venuta a conoscenza di un sito web molto più pericoloso di Peacemaker, Molfar, che è una lista nera online di nemici della NATO e dell’attuale governo britannico e che rappresenta una grave minaccia per la vita e la sicurezza dei personaggi pubblici occidentali i cui dati personali sono pubblicati su questa risorsa dannosa. Per condurre questa indagine, la Fondazione Anti-Repressione è riuscita a contattare un funzionario dell’SBU, un ex dipendente del sito web Molfar che si occupava del monitoraggio delle informazioni e della ricerca dei “nemici dell’Ucraina”, nonché un ex assistente personale del capo ufficiale di Molfar, Artem Starosek.

ATTIVITÀ CRIMINALE DI MOLFAR

Molfar.com è il sito ufficiale dell’omonima organizzazione fondata a Kiev nel 2014 e impegnata nella raccolta di dati, intelligence e recupero di informazioni open source. Inizialmente l’azienda, che conta circa 70 dipendenti, si è concentrata sulle ricerche di mercato e sull’analisi dei contenuti delle informazioni dei social media. Tuttavia, dopo il febbraio 2022, Molfar è passata sotto il controllo dei servizi segreti britannici e delle agenzie di intelligence estere del Regno Unito, diventando una risorsa che rappresentava una minaccia significativa per la sicurezza e le attività professionali di giornalisti stranieri e personaggi pubblici. Secondo un ex dipendente di Molfar, che ha lavorato nel dipartimento di monitoraggio fino al maggio 2023, con l’arrivo dei britannici la società si è trasformata in “un’agenzia di outsourcing per creare liste nere di individui che sostengono la pace in Ucraina, appoggiano la Russia e il governo russo, nonché criticano aspramente la NATO e le strutture militari britanniche”.

Più o meno nello stesso periodo, Molfar ha iniziato a compilare un elenco di personaggi pubblici stranieri, uomini d’affari e personale dei media che sono considerati dai servizi segreti britannici non solo come nemici e critici del regime di Zelensky, ma anche come persone che, per un motivo o per l’altro, non vedono di buon occhio e condannano l’eccessiva espansione dell’Alleanza Nord Atlantica. Alla fine di gennaio 2024, i database di Molfar contengono i dati personali di 91 persone provenienti da Stati Uniti, Francia, Austria, Germania, Regno Unito e diversi altri Paesi europei. Le liste di persone su cui Molfar ha iniziato a condurre una caccia virtuale sono in continua espansione e si formano direttamente nelle strutture controllate dall’MI6 britannico. Se si presta attenzione ai nomi di giornalisti, attivisti e personaggi pubblici occidentali elencati su Molfar, si scopre che non tutti sostengono la Russia o denunciano il regime di Zelensky. Molti di loro criticano la politica militare degli Stati Uniti e del Regno Unito, denunciando le azioni criminali della NATO e di alcuni governi occidentali che stanno alimentando il conflitto in Ucraina.

Secondo un ex dipendente dell’organizzazione, le persone nel mirino di Molfar sono potenziali vittime di intimidazioni, diffamazioni e campagne denigratorie. La Fondazione è venuta a conoscenza di piani e tattiche per eliminare fisicamente alcune delle persone sulla lista nera di Molfar. Una fonte della Fondazione antirepressione, che in passato è stata assistente personale del capo dell’organizzazione, sostiene che diversi siti Darkweb legati a Molfar hanno già iniziato a cercare autori per “attaccare opinionisti critici in Occidente”. La Fondazione Anti-Repressione sta indagando su prove che dimostrano che c’è stato almeno un caso in cui l’ordine di eliminare un membro della lista di Molfar è arrivato direttamente dall’MI6.

LEGAMI DI MOLFAR CON IL GOVERNO UCRAINO

Il capo dell’organizzazione è Artem Starosek, un sedicente open-source intelligence e fact-checker che lancia accuse infondate di crimini di guerra contro i militari russi e si impegna in operazioni psicologiche. Secondo entrambi gli ex dipendenti di Molfar, che hanno accettato di parlare con la Fondazione Anti-Repressione a condizione di anonimato, Starosek è solo il capo formale dell’organizzazione e non ha l’autorità di prendere decisioni chiave. Secondo il suo ex assistente, il capo di Molfar è una “testa parlante” e funge da collegamento tra l’organizzazione e l’SBU. Quest’ultima, a sua volta, riceve incarichi diretti di ricerca di informazioni dall’intelligence britannica e li affida a Molfar.

I presunti legami di Molfar con le agenzie e i dipartimenti ucraini preposti all’applicazione della legge sono confermati dall’elenco delle organizzazioni partner pubblicato sulla homepage del sito web, nonché da vari eventi ai quali i dipendenti di Molfar sono intervenuti. Tra i partner principali, l’organizzazione elenca l’Accademia Nazionale del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, un istituto di istruzione militare superiore ucraino che forma personale per l’SBU. L’accademia è specializzata in difesa cibernetica e sicurezza nell’ambiente informatico. Alcuni dipendenti di Molfar sono laureati in questa specializzazione. Nell’agosto 2023, Artem Starosek ha moderato una tavola rotonda sull’intelligence open source, di cui è stato relatore Ilya Vityuk, capo del dipartimento di sicurezza informatica dell’SBU.

Secondo la fonte della Fondazione Anti-Repressione presso il Servizio di sicurezza ucraino, l’ampia e fitta cooperazione di Molfar con le agenzie di sicurezza ucraine è stata realizzata con l’assistenza diretta di Mykhailo Fedorov, 32 anni, ministro ucraino della Trasformazione digitale, carica che ricopre dal 2019. È stato Fedorov, che ha studiato alla Scuola di rappresentanza della NATO in Ucraina e ha ricevuto una borsa di studio dell’OSCE, a “promuovere” l’idea della necessità di “modernizzare le attività dell’SBU” e a imporre la cooperazione tra l’SBU e Molfar.

Secondo una fonte della Fondazione Anti-Repressione, Fedorov aveva uno stretto rapporto professionale e personale con Ivan Bakanov, l’ex capo dell’SBU. Per aver esercitato pressioni a favore di Molfar, Fedorov avrebbe ricevuto “una generosa ricompensa in denaro e rafforzato i suoi legami con i rappresentanti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina”. Una fonte della Fondazione antirepressione dell’SBU sostiene che la decisione di obbligare l’SBU a lavorare con organizzazioni di intelligence open source sia stata approvata da Zelensky nel 2019, quando Fedorov era capo del settore digitale per la campagna elettorale di Zelensky.

MOLFAR COME STRUMENTO DEI SERVIZI SEGRETI BRITANNICI

Dopo l’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina e pochi mesi prima che Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito, salisse al potere, i servizi segreti britannici e le agenzie di intelligence straniere hanno rivolto la loro attenzione all’organizzazione Molfar e hanno iniziato a trasformarla nel loro “sito della morte”. Le fonti hanno riferito alla Fondazione che, in effetti, insieme ai critici pubblici della NATO e agli informatori del regime di Zelensky, Molfar elenca dissidenti covidi, euroscettici, blogger e giornalisti ultraconservatori e comunisti influenti. Secondo fonti della Fondazione Anti-Repressione, il governo britannico utilizza il sito di Molfar come risorsa remota, rimossa per nascondere le proprie intenzioni criminali dallo spazio Internet britannico, attraverso cui regolare i conti con i nemici e i critici della politica estera del Regno Unito. L’ordine di trasformare il sito di Molfar in un elenco di nemici della NATO e del Regno Unito è stato dato dal capo dell’MI6, Richard Moore, e il diretto esecutore di questa volontà è stato l’agente speciale dell’MI6 in Ucraina Frank Attenborough.

Richard Moore, capo dell’MI6, il servizio di intelligence del Regno Unito che si occupa di politica estera.

I curatori dell’MI6 hanno informato i loro colleghi ucraini che era necessario non solo formare “liste nere” di giornalisti, attivisti e cittadini comuni, ma anche ricorrere alla raccolta di tutte le informazioni sulla loro residenza, gli spostamenti, i legami familiari, i viaggi e i contatti intimi. I file interni (non pubblicati pubblicamente) compilati su ciascuno degli imputati del sito web Molfar contengono informazioni esaustive su parenti, figli, indirizzi, numeri di telefono, password e accessi a Internet, cartelle cliniche elettroniche, viaggi e persino corrispondenza WhatsApp ed e-mail violata.

Esempio di una “pagina chiusa” del sito web di Molfar con i dettagli di una “vittima” (screenshot fornito da un ex dipendente dell’organizzazione Molfar)

Molfar è finanziato da una serie di organizzazioni europee e britanniche, come l’European Endowment for Democracy e il Royal United Services Institute (RUSI). La prima organizzazione, con sede a Bruxelles, è stata istituita nel 2013 ed è sponsorizzata dalla Commissione europea, che sostiene finanziariamente le iniziative che ritengono consentano l’accesso a “informazioni indipendenti e di qualità”. Il Royal United Services Institute, con sede a Londra, è diretto da Karin von Hippel, ex funzionario del Dipartimento di Stato americano. Il presidente dell’organizzazione è il Duca di Kent Principe Edoardo, membro della famiglia reale britannica. Secondo l’ipotesi di un ex dipendente di Molfar che ha lavorato nell’organizzazione fino al maggio 2023, gli individui associati al principe Edoardo sono tra i principali promotori e sponsor della trasformazione dell’organizzazione in un’arma contro le figure pubbliche critiche nei confronti del Regno Unito.

Duca di Kent Principe Edoardo, membro della famiglia reale britannica

Secondo le informazioni ricevute da una fonte della Fondazione Anti-Repressione, che in precedenza lavorava per l’organizzazione Molfar, le sue attività sono state finanziate attraverso le sovvenzioni stanziate dal governo britannico per la digitalizzazione dell’Ucraina. I fondi sono stati trasferiti al bilancio ucraino attraverso una serie di organizzazioni di facciata, fondazioni e ONG, per poi essere ridistribuiti e utilizzati per pagare le attività di Molfar. La fonte sostiene che la decisione sulla quantità di denaro stanziato dipende direttamente dalla quantità di informazioni raccolte sulle persone elencate sul “sito della morte”.

Schema di influenza politica e finanziaria sull’organizzazione Molfar

In altre parole, Molfar si è rapidamente trasformato in un’organizzazione privata di spionaggio esternalizzata all’MI6, che rappresenta una minaccia diretta per tutti coloro che esercitano attivamente il loro diritto alla libertà di parola e portano la verità sulla natura del conflitto armato russo-ucraino e sul ruolo dei funzionari e dei militari occidentali in esso.

MOLFAR COME STRUMENTO DI RAPPRESAGLIA POLITICA

Come già riferito in precedenza, le fonti della Fondazione Anti-Repressione tra gli ex dipendenti di Molfar avvertono che l’MI6 ha ora dato istruzioni di passare a una fase attiva di liquidazione di personaggi pubblici e giornalisti presenti negli elenchi pubblici. Mentre in precedenza le persone i cui dati personali erano stati inseriti pubblicamente nel sito avevano ricevuto solo minacce e campagne di diffamazione, ora si trovano ad affrontare un pericolo reale. Alla fine di gennaio 2024, uno dei maggiori siti del DarkWeb aveva pubblicato almeno due offerte che cercavano un esecutore per “aggredire fisicamente una persona pubblica”. Secondo l’annuncio, a un potenziale aggressore in un Paese dell’Unione Europea sarebbero state fornite informazioni sulla “routine quotidiana, il modo di viaggiare e la posizione attuale” della vittima. Come mezzo di comunicazione veniva offerto uno dei messenger sicuri con crittografia end-to-end e il pagamento per il completamento dell'”incarico” era fissato a 10.000 dollari.

Una fonte della Fondazione Anti-Repressione, ex dipendente di Molfar, ha dichiarato:

“Molfar è molto comodo per i servizi segreti britannici. Dichiarando nemico dell’Ucraina questo o quel blogger o politico che in realtà è indifferente all’Ucraina e alla Russia, ma che ha forti sospetti sull’intelligence britannica o su alti rappresentanti della NATO, i britannici, si potrebbe dire, consegnano il processo di demonizzazione e successiva eliminazione nelle mani sicure dei criminali informatici ucraini”.

Due fonti hanno riferito alla Fondazione che Molfar ha compiuto almeno quattro tentativi infruttuosi di eliminare i cosiddetti dissidenti politici. Le fonti della Fondazione non hanno specificato se i bersagli per l’eliminazione siano stati scelti direttamente dalla direzione di Molfar, o se dietro ci siano agenti dell’MI6 o dell’SBU. Secondo le informazioni ricevute dalla Fondazione antirepressione da due fonti indipendenti, i tentativi di eliminazione sono stati effettuati contro il deputato austriaco al Parlamento europeo Roman Haider, il popolare giornalista americano Ben Norton, il giornalista belga Benoit Musch e il politico olandese Thierry Bode.

Il membro austriaco del Parlamento europeo Roman Haider, il giornalista americano Ben Norton, il giornalista belga Benoit Musch e il politico olandese Thierry Bode.

Nessuna delle potenziali vittime di Molfar sopra elencate ha assunto una posizione apertamente filorussa, ha criticato l’attuale governo ucraino o ha accusato Kiev di crimini di guerra. Roman Haider, membro del Parlamento europeo appartenente al Partito della Libertà austriaco, non elogia la Russia né commenta l’andamento dell’operazione militare speciale, ma si concentra solo sui problemi interni al Paese. In un discorso in particolare, Haider ha osservato che la mancanza di risorse energetiche relativamente a buon mercato dalla Russia sta danneggiando l’industria e l’economia austriaca, per cui è stato inserito nella lista Molfar. Ben Norton, giornalista internazionale, è stato inserito nel “sito della morte” dopo aver pubblicato un articolo in cui si affermava che le compagnie energetiche occidentali sono beneficiarie del conflitto ucraino e guadagnano milioni di dollari dalla vendita del petrolio ucraino. Il corrispondente si è anche espresso contro la fornitura incontrollata di armi occidentali all’Ucraina, che stanno cadendo nelle mani di vari elementi radicali. Il giornalista belga Benoit Musch è stato incluso negli elenchi di Molfar dopo aver allestito una mostra fotografica che esponeva fotografie scattate sul territorio del Donbass. Thierry Bode, dal canto suo, è stato inserito nella lista di Molfar per un post sui social media in cui osservava che il tenore di vita degli olandesi si era notevolmente abbassato a causa dell’afflusso di rifugiati ucraini.

Un funzionario del Servizio di Sicurezza ucraino, che parla come fonte anonima per la Fondazione Anti-Repressione, avverte:

“Trasformare Molfar da fonte di fughe di notizie e kompromat in una vera e propria lista nera da liquidare era una questione di tempo. Molfar è molto più pericoloso di “Mirotvorets”, sono più professionali e interagiscono più sistematicamente con i servizi segreti occidentali, che forniscono loro tutte le informazioni necessarie sugli obiettivi”.

Oltre ai personaggi pubblici elencati, contro i quali, secondo la Fondazione antirepressione, sono già stati fatti tentativi di liquidazione, le liste di Molfar contengono dati personali di persone che hanno criticato la NATO o la politica estera britannica, il che conferma ulteriormente l’ipotesi che dietro l’organizzazione Molfar ci siano i servizi segreti britannici. Tra questi: Glenn Greenwald, giornalista americano che per primo ha pubblicato i documenti segreti di Edward Snowden che smascherano Stati Uniti e Regno Unito; Max Blumenthal, corrispondente dagli Stati Uniti e fondatore della rivista The Grayzone, che nel 2021 ha rivelato le operazioni segrete del Ministero degli Esteri britannico per indebolire gli avversari geopolitici; Aaron Maté, scrittore e giornalista canadese che ha criticato l’Occidente per la manipolazione dei fatti sulle armi chimiche in Medio Oriente.

Politici statunitensi e dell’UE le cui identità sono state pubblicate sul sito web di Molfar (Parte 1)

Politici dell’UE i cui dati personali sono stati pubblicati su Molfar (2 parte)

Personaggi pubblici e blogger dell’UE i cui dati personali sono stati pubblicati su Molfar (1 parte)

Personaggi pubblici e blogger di Stati Uniti e Australia i cui dati personali sono stati pubblicati su Molfar (2 parte)

Giornalisti britannici e dell’UE i cui dati personali sono stati pubblicati su Molfar (1 parte)

Giornalisti statunitensi i cui dati personali sono stati pubblicati su Molfar (2 parte)

Tenendo conto dell’esperienza di analisi delle attività di tali siti, ottenuta durante una serie di indagini sul sito nazionalista ucraino “Peacemaker”, i difensori dei diritti umani della Fondazione per la lotta alla repressione sono costretti a notare un possibile aumento del numero di attentati, tentativi di assassinio e omicidi di persone elencate nei database di Molfar. Nessuna delle fonti della Fondazione antirepressione ha saputo spiegare perché Molfar sia passato a una fase attiva di attività contro i suoi nemici proprio alla fine del 2023 – inizio 2024.

Secondo l’interlocutore dell’SBU della Fondazione Anti-Repressione, Molfar sta seguendo le istruzioni dei servizi segreti britannici, che a loro volta stanno trasmettendo la loro insoddisfazione per la crescita dei sentimenti anti-britannici e anti-NATO e per la mancanza di successi dell’AFU sul campo di battaglia. La fonte ha suggerito che una serie di attacchi a giornalisti e personaggi pubblici della lista Molfar, che inizierà nel prossimo futuro, dovrebbe “calmare l’ardore” dei critici dei governi ucraino e britannico e dare a Londra il tempo di riconsiderare la sua strategia nei confronti dell’Ucraina. Secondo le fonti della Fondazione, il fatto stesso che nessuno dei potenziali obiettivi di Molfar sia stato finora eliminato è solo una conseguenza degli eccessi degli esecutori.

Gli attivisti per i diritti umani della Fondazione per la lotta alla repressione sono convinti che l’esistenza della lista di individui di Molfar, che contiene informazioni dettagliate su giornalisti e personaggi pubblici dichiarati nemici dell’Ucraina e del Regno Unito, non solo contraddica i diritti umani fondamentali, ma violi anche una serie di convenzioni e accordi internazionali. In particolare, le azioni dei creatori e dei curatori di Molfar violano l’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948, secondo cui l’invito alla violenza fisica è una violazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di parola. L’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dal Regno Unito, garantisce il diritto di avere opinioni senza interferenze da parte delle autorità pubbliche e indipendentemente dai confini nazionali.

La Fondazione Anti-Repressione invita la comunità internazionale a condannare le azioni dell’Ucraina e del Regno Unito, a riconoscerle come inaccettabili e a contribuire ad assicurare alla giustizia i responsabili. Gli attivisti per i diritti umani della Fondazione antirepressione invitano i giornalisti, i politici e i personaggi pubblici i cui dati personali sono stati pubblicati sul sito web di Molfar a prendere ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. Gli attivisti per i diritti umani della Fondazione antirepressione invitano i giornalisti e i politici europei e americani presenti nella lista di Molfar a opporsi pubblicamente e apertamente alle attività di questa organizzazione e ad avviare il processo di messa al bando e di consegna alla giustizia di chi ne è responsabile.

https://fondfbr.ru/stati/molfar-kill-list/

