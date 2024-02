Trans e Femministe contro la Follia Ideologica Praticata nell’Ospedale di Careggi. Pillon.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da Simone Pillon, che ringraziamo per la cortesia, e che tocca la pratica assurda – e proibita in molti Paesi – di somministrare farmaci blocca pubertà ai minori. Buona lettura e condivisione.

“Come femministe e persone lgbt, osserviamo che le attuali polemiche sull’operato dell’Ospedale Careggi di Firenze dove si somministrano i bloccanti della pubertà anche a minori di undici anni, che si affacciano all’adolescenza e non hanno esperienza della sessualità né piena consapevolezza della distinzione tra fantasia e realtà, propongono con forza la necessità di aprire un serio dibattito su queste pratiche mediche i cui effetti nocivi sulla salute a medio e lungo termine sono per ora sconosciuti”.

Lo si legge in una nota firmata da oltre ottanta tra femministe, lesbiche e trans.

“Nel dichiarare la nostra contrarietà all’utilizzo di farmaci che intervengono sull’equilibrio psico fisico dei bambini, chiediamo al ministero della Salute, all’Aifa, al Comitato Etico nazionale, di procedere a un controllo puntuale su tutte le strutture che operano in questo campo; è inoltre necessaria una stringente verifica dell’attuazione degli attuali protocolli, che sembrano esser stati violati, così come risulta da diversi articoli apparsi sulla stampa, e non smentiti.

Ribadiamo la richiesta, che alla luce di ciò che sta avvenendo in diversi paesi europei, che hanno fermato la somministrazione, e messo in discussione il semplice consenso affermativo dei minori, sia vietata la somministrazione, anche in una logica di cautela e tutela dei minori, dei farmaci bloccanti”.

La nota è firmata da: Giuseppina Abbate, Lorenza Accorsi, Velia Alletti, Marina Allotta, Vanessa Ambrosecchio, Mariella Armata, Ilaria Baldini, Anna Maria Bardellotto, Marruzza Battaglia, Gemma Berri, Rita Calabrese, Neviana Calzolari, Giovanna Camertoni, Elisa Carlotti Salvati, Maria Giovanna Carollo, Maria Castiglione, Renata Conti, Marta Corradi, Daniela Danna, Marcella De Carli, Anna De Filippi, Virginia Dessy, Piera Di Gangi, Daniela Dioguardi, Silvana Dioguardi, Maria Antonietta Dioguardi, Anna Di Salvo, Gisella Duci, Giovanna Ferrari, Fausta Ferruzza, Franca Fortunano, Giorgia Garda, Rosi Garofalo, Nuccia Gatti, Maria Giannì, Danila Giardina, Lucia Giansiracusa, Cristina Gramolini, Bice Grillo, Gemma Infurnari, Anna La Mattina, Monica Lanfranco, Ida La Porta, Antonietta Lelario

§§§

