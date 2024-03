Iniziative, Incontri e Richieste di Aiuto da Emilia e Veneto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e volentieri pubblichiamo questo elenco di iniziative, incontri, offerte e richieste di aiuto stilata dal prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e condivisione.

§§§

INIZIATIVE

[1] MANDRIOLO DI CORREGGIO (RE), VENERDI’ 8 MARZO 2024, 21.00, TEATRO, “L’UOMO PENSA, DIO RIDE”

Venerdì 8 marzo il primo spettacolo, poi ancora sabato 9 marzo ore 21 e Domenica 10 marzo ore 17.30. Ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti.

[2] RIO SALICETO (RE), DOMENICA 10 MARZO 2024, 09.15, MONS. FRANCESCO CAVINA, “LA VITA CRISTIANA E’ VITA IN CRISTO”

Ritiro spirituale di Quaresima promosso dal Circolo Frassati.

[3] ANNICCO (CR), DOMENICA 10 MARZO 2024, 16.00, GIOVANNI LAZZARETTI, “CI CHIUDERANNO IL CONTO CON UN CLICK?”

Stesso titolo di un incontro tenuto a Lonigo in novembre, con percorso didattico piuttosto diverso. L’incontro è inserito nella scuola di dottrina sociale della Lombardia. Rispetto al calendario iniziale sono state scambiate le conferenze dell’11 febbraio e del 10 marzo. Non so se è possibile iscriversi anche a percorso avviato.

https://vanthuanobservatory. com/2023/09/25/9556/

[4] LONIGO (VI), DOMENICA 10 MARZO 2024, 16.30, RICCARDO CASCIOLI, “PERICOLI DI SCISMA E NECESSITA’ DELL’APOLOGETICA”

Primo di tre incontri primaverili, seguiranno Stefano Magni 6 aprile e Luca Volontè 18 maggio.

[5] VILLA SESSO (RE), DOMENICA 10 MARZO 2024, 17.30, PADRE MARCO FINCO, “DA EXTRAPARLAMENTARE A FRATE”

Padre Marco Finco, direttore artistico del Centro Culturale Rosetum di Milano, racconta il suo percorso dal Leoncavallo al Rosetum. Apericena a seguire.

[6] MEDOLLA (MO), GIOVEDI’ 14 MARZO 2024, 21.00, ADORAZIONE EUCARISTICA NELLA CAPPELLA DELLA DITTA “MENU'”

Insolita ditta con cappella annessa, citata da Benvenuta Plazzotta nell’ultima conferenza del Maritain. JPG allegato e collegamento per conoscerli

https://www.menu.it/it/valori

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] PROPOSTE DI LAVORO DA SCUOLA SAN GIUSEPPE, SASSUOLO (MO)

Rilancio da padre Lorenzo Volpe,

Rilancio da padre Lorenzo Volpe, Frate cappuccino (ex superiore del convento

di Reggio Emilia), 7 marzo 2024

La Scuola Paritaria “San Giuseppe” di Sassuolo (MO) cerca:

madrelingua inglesi

studenti o laureati in lingue straniere, scienze dell’educazione e scienze

della formazione.

Opportunità lavorative su:

Nido

Infanzia

Primaria

Centri estivi

Per info 0536-80.79.62

Inviare CV a

scuolasangiuseppe@taufiorito.info

[2] UOVA DI PASQUA, PRO TERRA SANCTA

Illustrazione dell’iniziativa nel PDF allegato. Prenotazioni entro il 18 marzo 2024.

[3] UN CUORE CHE BATTE

La proposta di legge “Un cuore che batte” sarà discussa in Parlamento (Commissione Giustizia, Commissione Affari Sociali).

UN CUORE CHE BATTE verrà discusso in Parlamento

23 febbraio 2024 – COMUNICATO

I promotori della proposta di legge di iniziativa popolare UN CUORE CHE BATTE, che

introduce nell’art.14 della legge 194 del 22 maggio 1978 il comma 1-bis:

«Il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi

della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna

intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito

cardiaco dello stesso»,

comunicano che, essendo stato ampiamente raggiunto il quorum necessario, la Proposta

di legge verrà discussa in Parlamento dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari

Sociali).

Il relativo Comunicato della Camera é riportato a pag. 4 dell’atto visionabile al link.

https://www.oraetlaboraindifesadellavita.org/wp-content/uploads/2024/02/leg.19.sed0249.allegato_a.pdf

La Proposta di legge accompagnata dalla relazione scritta dalla bioeticista Giulia Bovassi, è

pubblicata sul sito della Camera al link.

https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1596.19PDL0075020.pdf

La lista dei membri costituenti la Commissione Giustizia e Affari Sociali sono consultabili a

questi collegamenti.

Commissione Giustizia

https://www.camera.it/leg19/99?shadow_organo_parlamentare=3502

Commissione Affari Sociali

https://www.camera.it/leg19/99?shadow_organo_parlamentare=3512

Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono generosamente operati per il raggiungimento

di questo obiettivo.

I promotori della proposta di legge UN CUORE CHE BATTE:

Associazione Ora et Labora in Difesa della Vita,

Associazione Pro Vita & Famiglia,

Federvita Piemonte,

Movimento Con Cristo per la Vita,

Comitato Verità e Vita,

Movimento Militia Christi,

Generazione Voglio Vivere,

Movimento nazionale Rete dei Patrioti,

Tradizione Famiglia Proprietà,

Tele Maria – la Voce Cattolica,

Associazione Crociata Cattolica per la Regalità di Gesù Cristo,

Himmel Associazione,

Associazione Opera “Padre Gabriele”

Croce Reale Rinnovamento nella Tradizione

[4] DA MONS PAOLO BIZZETTI, VICARIO DI ANATOLIA E PRESIDENTE DI CARITAS TURCHIA

Richiesta di aiuto per una famiglia accettata nel corridoio umanitario del mese di marzo.

La Famiglia è composta da Papà Mohammad (1985), Mamma

Husna (1992) e la piccola Mahsa (2016).

Vivono come rifugiati Afghani nella città di Karabuk, Turchia.

Originaria di Bamyan la famiglia ha lasciato l’Afghanistan nel

2014 a seguito delle persecuzioni compiute dai Talebani. Sono

musulmani ma poco praticanti.

Si sono stabiliti in Iran, dove hanno cercato di curare i problemi di

salute della figlia. A causa delle discriminazioni e dell’oppressione

sono nuovamente fuggiti arrivando in Turchia a Karabuk dove

hanno ricevuto un permesso di soggiorno temporaneo.

Caritas Turchia ha conosciuto la famiglia tramite un progetto di

supporto medico per Mahsa. La piccola oggi è in salute, ha

frequentato la scuola ed è stata operata alla Spina Bifida.

Mohammad, prima ha lavorato come carpentiere, poi con

organizzazioni straniere in vari servizi; è disposto ad ogni lavoro

per mantenere la famiglia. Husna fa la mamma a tempo pieno, ma desidera inserire la figlia a scuola e

lavorare per un futuro diverso.

La famiglia è stata accettata nel corridoio umanitario del prossimo mese di marzo.

Tutti i documenti sono a posto e tutte le visite mediche sono state fatte.

Quindi il governo italiano e il governo turco sono pronti a portare questa famiglia in Italia, tramite la

mediazione di Caritas Italia e Caritas Turchia che hanno seguito tutto il processo.

Una volta arrivati in Italia, avranno subito di diritto il visto e successivamente il permesso di soggiorno come

rifugiati legalmente riconosciuti.

Chi accoglie può interagire con Caritas Italiana, tramite il signore Oliviero Forti (oliviero.forti@caritas.it;

+39 348 251 9620) per stabilire che tipo di supporto può dare Caritas, che sicuramente è disponibile.

Anche Amici del Medio Oriente (www.amo-fme.org) è disponibile per un supporto economico almeno per il

primo anno.

Adesso è urgentissimo (entro il 20 marzo) che una istituzione, una parrocchia, una Caritas locale, una

famiglia – insomma qualcuno! – sia disponibile per trovare un alloggio e seguire il processo di inserimento

nella lingua e cultura italiana e per cercare un lavoro per papà Mohammad.

Se si perde questa occasione, non sarà più possibile per loro accedere ad un corridoio umanitario!

Grazie molte a chi apre le porte a questa piccola famiglia che oggi ci rappresenta la Famiglia di Nazareth,

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: incontri, iniziative, lazzaretti



Categoria: Generale