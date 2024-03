Mostra Blasfema in Chiesa a Carpi. Petizione al Vescovo, Pro Vita & Famiglia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, in generale preferiamo non dare spazio e attenzione a quelle forme di “arte” che rappresentano in maniera oscena le figure della fede cristiana, anche per non essere strumento di pubblicità a chi probabilmente solo quella cerca. Questa volta però vi offriamo due elementi in relazione a una mostra di dipinti osceni ospitata in una (!) chiesa, consacrata, a Carpi. Ieri, come potete vedere più sotto, gli Alleati dell’Eucarestia hanno organizzato un rosario di riparazione davanti alla Chiesa. E gli amici di Pro Vita & Famiglia hanno lanciato una petizione per chiedere al vescovo di Carpi di rimediare immediatamente a questo sconcio. C’è da chiedersi, una volta di più, che razza di sacerdoti e vescovi razzolino nella Vigna del Signore. Buona lettura e condivisione.

§§§

Nella chiesa consacrata di Sant’Ignazio, sede del museo diocesano di Carpi, è stata allestita la mostra “Gratia Plena”, che proseguirà fino al mese di giugno. Essa comprende alcuni quadri di un artista contemporaneo che raffigurano Nostro Signore Gesù Cristo impegnato in un atto sessuale osceno, e la Vergine Maria spogliata e fatta oggetto di attenzioni morbosamente sessuali.

Queste “opere” stanno scandalizzando migliaia di fedeli, giustamente indignati da immagini offensive e profondamente irrispettose della fede cristiana: e ancor più perché la rassegna è stata sposata e promossa dalla Diocesi stessa.

Firma ora la petizione per chiedere a S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, di ritirare immediatamente le rappresentazioni blasfeme esposte in un luogo di culto!

***

CARPI. ROSARIO di RIPARAZIONE e SUPPLICA

“Sorgi, oh Signore e disperdi i tuoi nemici.

Fuggano davanti al Tuo Volto, coloro che ti odiano!”. Preghiamo che nessuno si perda a causa di eccessivi scandali. Sabato 9 marzo verrà recitato un Santo Rosario di supplica e riparazione per l’offesa provocata al Cuore Sacratissimo di Nostro Signore Gesù Cristo e alla Sua Santissima Madre, dalle immagini oltraggiose, blasfeme e ripugnanti messe in mostra nella Chiesa consacrata di Sant’Ignazio di Loyola, a Carpi. Riceviamo dagli Alleati residenti nella diocesi di Modena-Nonantola e limitrofi, e volentieri pubblichiamo, questa utile, quanto essenziale, iniziativa con invito a partecipare e diffondere il più possibile.per l’offesa provocata al Cuore Sacratissimo di Nostro Signore Gesù Cristo e alla Sua Santissima Madre, dalle immagini oltraggiose, blasfeme e ripugnanti messe in mostra nella Chiesa consacrata di Sant’Ignazio di Loyola, a Carpi. Il Rosario inizierà alle ore 18 nel piazzale antistante la Chiesa. Si prega di partecipare numerosi. Si terrà contemporaneamente anche un sit-in di giovani di Carpi che, posti davanti all’ingresso della chiesa e muniti di volantini, cercheranno di avvertire degli oggetti posti in mostra e dissuadere eventuali improvvisati visitatori. Si prega di diffondere l’iniziativa ed aggregarsi quanto più possibile allo scopo di rendere permanente il presidio di riparazione fino a quando, a Dio piacendo, ottenuto lo smantellamento della mostra, non sarà più necessario.



“Sorgi,oh Signore e disperdi i tuoi nemici.

Fuggano davanti al Tuo Volto, coloro che ti odiano!”. Veronica Cireneo e collaboratori ringraziano https://t.me/alleanza3 https://t.me/veronicacireneo

§§§

