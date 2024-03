Bestiario Spudorato Sfacciato Impresentabile ma anche Ridicolo e Tragico.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, ecco a voi il consueto Bestiario. Che oggi comincia con la presa di posizione di Matteo Pfizer Bassetti a commento di quella che forse è una notizia vera, forse no (posto che i “vaccini” non erano in libera vendita, come avrebbe fatto a inocularsene in tale quantità) che a dispetto delle figuracce raccolte in due anni di propaganda non riesce a non tacere. Credo che poche persone più di lui (Burioni non conta…) abbiano contribuito a spargere diffidenza e dubbi sulla reale preparazione della classe medica. Buona visione e condivisione.

