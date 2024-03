Colpirne Uno per Educarne Cento. Perché gli USA Vogliono la Vita di Assange, The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposè che, ringraziamo per la cortesia, sul processo che vede Assange imputato, e sulla richiesta di estradizione negli Stati Uniti, per aver compiuto il suo dovere di giornalista e aver rivelato crimini di guerra statunitensi. Buona lettura e diffusione.

Julian Assange è un giornalista australiano residente nel Regno Unito e fondatore di WikiLeaks. Ha pubblicato i documenti che gli sono stati consegnati da un soldato statunitense, Chelsea Manning, che mostrano i crimini di guerra degli Stati Uniti in Iraq, Afghanistan e molto altro.

Gli Stati Uniti vogliono estradare Assange dal Regno Unito all’America e processarlo per aver pubblicato questi documenti riservati. Lo minacciano di 175 anni di carcere.

Il motivo per cui questo caso è così grave è che rende sostanzialmente illegale il giornalismo.

Gli Stati Uniti sostengono che Assange abbia chiesto a Manning documenti riservati e che questo sia un crimine. Non è così.

Gli Stati Uniti sostengono che il fatto che Assange sia in possesso di documenti riservati e li pubblichi sia un crimine. Non è così.

Chiedere documenti riservati, proteggere le fonti, sono cose che i giornalisti fanno ogni giorno in tutto il mondo.

Ma poiché questi file sono stati così imbarazzanti per gli Stati Uniti e hanno rivelato la brutalità dei loro crimini di guerra, minacciano Assange di quasi due secoli di carcere; e per farlo, lo accusano di essere una “spia” e un “hacker”, accusandolo di 17 capi d’accusa ai sensi della “legge sullo spionaggio” e di un capo d’accusa di “cospirazione per commettere un’intrusione informatica”.

L’obiettivo di questa incriminazione è quello di fare di Assange un esempio e di far sì che altri giornalisti abbiano paura di pubblicare cose che il pubblico ha il diritto di sapere.

Se venisse estradato, Assange verrebbe messo nelle peggiori condizioni di detenzione immaginabili, le “Misure Amministrative Speciali” (o SAM): Un rigido regime di isolamento, nessun contatto con altri prigionieri e quasi nessun contatto con la famiglia. Le SAM sono riconosciute a livello internazionale come tortura. Julian sarebbe stato mandato nel peggior carcere d’America, l’ADX Florence, una struttura di massima sicurezza in Colorado.

Il 4 gennaio 2021, il giudice britannico Vanessa Baraitser ha bloccato l’estradizione di Assange perché le condizioni carcerarie statunitensi sarebbero così opprimenti nel suo stato attuale da spingerlo al suicidio.

Tuttavia, nonostante abbia bloccato l’estradizione per motivi di salute, ha accettato tutte le accuse politiche e inventate.

Ho assistito a tutte le udienze del tribunale di Assange e ho visto le calunnie contro di lui sfatate da decine di testimoni esperti. Ma il giudice ha comunque scelto di schierarsi con gli Stati Uniti. Ha scelto di criminalizzare essenzialmente il giornalismo, tracciando persino pericolose equivalenze tra lo Espionage Act statunitense e l’Official Secrets Act (OSA) britannico.

In seguito, gli Stati Uniti si sono rivolti all’Alta Corte inglese per impugnare la sentenza e hanno vinto fornendo vuote promesse che avrebbero trattato Assange in modo adeguato, anche se gli Stati Uniti hanno una storia di violazione delle garanzie di estradizione. L’ho rivelato quando ho pubblicato i documenti riservati dell’estradizione di David Mendoza dalla Spagna agli Stati Uniti, un caso precedentemente citato in tribunale dagli avvocati di Julian.

Dopo che gli Stati Uniti sono riusciti a ribaltare la sentenza del tribunale di primo grado nel dicembre 2021, rimaneva solo una cosa da fare: La firma del Ministro degli Interni, che ha autorizzato l’estradizione.

Tutto ciò è avvenuto tra il 2020 e il 2024, il che ci porta alle ultime udienze presso la Royal Courts of Justice nel febbraio 2024.

Gli avvocati di Assange chiedono all’Alta Corte l’autorizzazione a presentare ricorso per due motivi:

Punto 1: Appellare la sentenza del tribunale di grado inferiore del 4 gennaio 2021.

Gli avvocati di Assange sostengono che il giudice ha fatto bene a bloccare l’estradizione di Assange per motivi di salute, ma ha sbagliato ad accettare tutte le accuse politiche (equiparandolo a un “hacker” e a una “spia”).

Stanno dicendo in modo molto chiaro: Questo caso è antidemocratico, criminalizza il giornalismo e non tiene conto del fatto che i documenti pubblicati da Assange denunciano enormi crimini di guerra statunitensi che il pubblico aveva il diritto di conoscere.

(Si veda ad esempio il video “Collateral Murder” pubblicato da WikiLeaks di Julian Assange: Filmati dell’equipaggio di una cannoniera statunitense che ride mentre massacra civili iracheni, tra cui bambini e giornalisti).

Un’altra affermazione degli Stati Uniti è che Assange avrebbe “danneggiato gli informatori” pubblicando i cablogrammi non secretati. Ironia della sorte, questa affermazione è stata dimostrata falsa dalle stesse forze armate statunitensi quando hanno sottoposto alla corte marziale Chelsea Manning (il soldato che ha consegnato i file ad Assange). L’esercito americano non è riuscito a trovare un solo esempio di qualcuno che sia stato danneggiato dalla divulgazione dei documenti.

Ma anche se ciò che dicono gli Stati Uniti fosse vero, questi documenti non sono stati pubblicati per primi da Assange. John Young, il proprietario di un sito web chiamato cryptome.org, ha testimoniato in tribunale di essere stato lui a pubblicare per primo i documenti e gli Stati Uniti non lo hanno mai perseguito né gli hanno chiesto di toglierli.

Questo dimostra che l’intero caso contro Assange è selettivo, politico e non ha nulla a che fare con la legge.

È importante ricordare che Julian Assange è un giornalista, un editore. Non è un dipendente del governo o un soldato che ha firmato un contratto che lo vincola alla segretezza governativa. Non ha alcun obbligo di silenzio.

Julian Assange non è nemmeno originario degli Stati Uniti e non vi ha mai vissuto o lavorato. Non deve nulla agli Stati Uniti.

La prospettiva che gli Stati Uniti – un governo straniero – impongano le proprie leggi sul suolo britannico per catturare un giornalista straniero dovrebbe spaventare chiunque sia seriamente interessato alla libertà di stampa, all’antimperialismo e a un sistema giudiziario britannico libero dall’influenza statunitense. L’extraterritorializzazione delle leggi statunitensi è stata una caratteristica della guerra al terrorismo degli Stati Uniti.

L’Espionage Act, di cui Assange è accusato, è stato creato durante la Prima guerra mondiale, nel 1917. È sempre stato usato come strumento politico contro dissidenti come Eugene Debs o informatori come Daniel Ellsberg ed Edward Snowden, che hanno rivelato la vera portata della guerra degli Stati Uniti in Vietnam e la sorveglianza di massa della NSA.

Se siete accusati in base alla legge sullo spionaggio, vi è anche vietato sostenere una difesa di interesse pubblico. Ciò significa che anche se si denunciano crimini governativi colossali, si finisce comunque in prigione.

Punto 2: Il Ministro degli Interni ha sbagliato ad autorizzare l’estradizione

Questa è la seconda parte dell’appello di Assange: In Gran Bretagna è illegale estradare qualcuno in un altro Paese sapendo che potrebbe andare incontro alla pena di morte.

Se il Ministro degli Interni, che ha l’ultima parola sulle estradizioni, è a conoscenza di tale rischio, è obbligato a impedire l’estradizione.

È inconcepibile che Priti Patel non fosse a conoscenza dell’identità di Julian Assange e della probabilità che venga ucciso negli Stati Uniti. Una volta sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, questi ultimi potrebbero aggiungere ulteriori accuse o semplicemente giustiziarlo, dato che lo spionaggio è un reato capitale.

Anche senza una specifica condanna a morte, a 52 anni, anche un’offerta di 30 anni è simile a una condanna a morte.

Le vuote assicurazioni fornite dagli Stati Uniti non escludono la pena di morte. E come se non bastasse, il Ministro degli Interni non si è nemmeno preoccupato di chiedere garanzie in tal senso.

Come ha potuto il Ministro degli Interni accettare di inviare Assange in un Paese straniero che vuole così chiaramente vederlo morto?

Mike Pompeo, che all’epoca era a capo della CIA, e l’allora presidente Donald Trump, lanciarono questa causa legale contro Julian Assange. In passato, Donald Trump aveva chiesto la pena di morte per Assange, mentre Mike Pompeo aveva dichiarato che Assange “non ha i diritti del Primo Emendamento”. Dopo la pubblicazione da parte di WikiLeaks di una serie di documenti della CIA, i cosiddetti Vault 7, Mike Pompeo ha dichiarato guerra a WikiLeaks etichettandola pubblicamente come un “servizio di intelligence non statale ostile”.

Tutte queste denunce politiche di WikiLeaks e Assange sono state seguite da minacce contro di lui e la sua famiglia. Come abbiamo sentito in tribunale nel 2020 da testimoni protetti, la CIA aveva elaborato piani per un potenziale rapimento o assassinio di Julian.

Gli Stati Uniti accusano Julian Assange di “spionaggio”. Di norma, il caso dovrebbe essere archiviato, perché lo spionaggio è considerato un reato politico da manuale. E l’art. 4 del Trattato di estradizione USA-Regno Unito vieta l’estradizione per un reato politico.

I trattati di estradizione consuetudinari hanno sempre vietato l’estradizione per reati politici come “spionaggio” e “tradimento”. Questa linea di difesa è stata già utilizzata in tribunale per bloccare con successo le estradizioni.

È qui che sorge il problema:

L’Extradition Act, che è l’attuazione del trattato USA-Regno Unito all’interno della legge britannica, manca di questa sezione. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che è stato approvato all’apice della “guerra al terrorismo” nel 2003, dando agli americani carta bianca per catturare persone, trascinarle negli Stati Uniti e sbatterle nelle prigioni.

All’epoca della sua approvazione, molti criticarono il Trattato di estradizione perché estremamente unilaterale a favore degli Stati Uniti.

L’Extradition Act è l’attuazione del Trattato di estradizione USA-Regno Unito all’interno della legge britannica.

Il caso di Assange, comunque lo si guardi, è ingiusto e illegale.

Gli Stati Uniti vogliono perseguire Julian Assange in base alla legge statunitense, ma allo stesso tempo gli negano qualsiasi tutela prevista dalla legge americana, come la libertà di parola. Se Assange non ha i diritti del Primo Emendamento in quanto cittadino straniero, allora come può essere punito in quanto cittadino straniero – che non si trova nemmeno negli Stati Uniti? Si tratta di un palese doppio standard e di un’applicazione selettiva della legge.

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è incorporata nel diritto britannico attraverso lo Human Rights Act. Ad un esame approfondito, è chiaro che i diritti di Julian sono stati palesemente violati.

L’articolo 5 protegge dalla detenzione arbitraria.

Trattandosi di un caso politico, inviare Julian in America sarebbe una violazione del Trattato di estradizione. Pertanto, non ha alcun motivo per trovarsi in carcere in questo momento, e quindi è detenuto arbitrariamente in violazione dei suoi diritti di cui all’articolo 5.

L’articolo 6 garantisce il diritto a un processo equo.

Sappiamo che gli Stati Uniti hanno spiato le conversazioni di Assange con i suoi avvocati quando si trovava all’interno dell’ambasciata ecuadoriana, hanno rubato i suoi dispositivi elettronici e hanno raccolto documenti medici e legali.

Nel 2020, mi sono seduto in tribunale con Fidel Narvaez, l’ex console dell’ambasciata ecuadoriana a Londra. Abbiamo ascoltato le deposizioni di due testimoni protetti che hanno confermato di aver spiato Assange perché la società di sicurezza per cui lavoravano, la UC Global, era stata incaricata dalla CIA di farlo. Hanno anche discusso dei piani per rapire e avvelenare Julian Assange e prelevare il DNA dal suo bambino.

Spiare le conversazioni privilegiate di una persona con i suoi avvocati e usare prove contaminate in tribunale è scandaloso oltre ogni dire e viola i fondamenti del giusto processo in qualsiasi giurisdizione. Qualsiasi giudice avrebbe respinto questo caso fin dal primo giorno.

Sappiamo anche che Assange non avrà un processo equo in America, perché la giuria sarà selezionata da un gruppo di persone che lavorano per la CIA, l’NSA o hanno amici e parenti che lavorano nella comunità dei servizi segreti. Si tratta delle stesse persone i cui crimini sono stati denunciati da Julian Assange.

Il tribunale della Virginia che ha emesso i capi d’accusa e che terrà il processo viene utilizzato proprio per questo motivo: perché la giuria è di parte e il governo sa di non poter perdere. È già garantito al 100% che verrà condannato e andrà in prigione.

Inoltre, gli Stati Uniti potrebbero usare prove segrete contro Julian Assange, che lui non potrebbe nemmeno vedere perché “classificate”.

L’articolo 7 protegge dalle punizioni retroattive. Il caso contro Julian Assange è senza precedenti: Nessun editore in America è mai stato perseguito e tanto meno condannato per aver pubblicato documenti riservati.

Questo caso criminalizza il giornalismo e quindi viola l’articolo 10, che garantisce la libertà di espressione.

Gli avvocati di Assange hanno ripetutamente esaminato la CEDU perché è incorporata nel diritto britannico, il che significa che il tribunale è obbligato a seguirla. Non solo, ma questo è stato il loro modo di alludere ai giudici: Se non ci concedete il permesso di ricorrere in appello, ci rivolgeremo alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di Strasburgo, che guarderà con sfavore alla vostra decisione.

(Il Regno Unito è un membro fondatore e attuale del Consiglio europeo, che è separato dall’Unione europea).

L’avvocato di Assange, Mark Summers, ha argomentato molto chiaramente: La Corte di Strasburgo vedrà che a) questi crimini di guerra statunitensi erano reali; b) stavano accadendo sul campo in quel momento e c) pubblicando questi documenti Assange ha alterato il comportamento degli Stati Uniti: I massacri con gli elicotteri come nel video “Collateral Murder” sono cessati e la guerra in Iraq è terminata.

Il team di Assange ha messo insieme una difesa molto convincente durante l’udienza di questa settimana.

Mentre si tornava alla sentenza del 2021, abbiamo sentito molte delle stesse argomentazioni presentate all’Old Bailey nel 2020 – e questo è un bene perché si tratta di punti cruciali che vanno al nocciolo della questione: Il giornalismo non è un crimine; i crimini commessi dagli Stati Uniti sono molto più gravi di qualsiasi presunto “danno” agli informatori; e il pubblico ha il diritto fondamentale di sapere.

È stato piacevole vedere i giudici dell’Alta Corte (Jeremy Johnson e Victoria Sharp) esprimere interesse per ciò che veniva detto e porre domande pertinenti, a differenza dei precedenti giudici che finora erano rimasti in silenzio, indifferenti o ostili ad Assange.

Queste sono le interiezioni dei giudici dell’Alta Corte che mi hanno colpito di più la scorsa settimana:

– Justice Johnson: Se un giornalista in questo Paese fosse a conoscenza di crimini significativi commessi da un’agenzia governativa di intelligence e chiedesse informazioni a un suo dipendente, sarebbe un reato perseguibile? (Questa domanda ha colto di sorpresa l’avvocato statunitense Claire Dobbin).

– Giustizia Johnson: Una volta che qualcuno è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, c’è qualcosa che impedisce agli Stati Uniti di aggiungere nuove accuse e di comminare la pena di morte?

L’avvocato del governo risponde: Non c’è sostanzialmente nulla che impedisca agli Stati Uniti di farlo (confermando i nostri peggiori timori che Assange possa essere ucciso una volta in America).

– Il giudice Johnson chiede a Dobbin se ci sono prove a sostegno dell’idea che i cittadini stranieri abbiano gli stessi diritti o lo stesso trattamento dei cittadini statunitensi. Dobbins risponde di no. Ancora una volta l’accusa conferma apertamente che Assange sarà trattato in modo ingiusto: sarà colpito da tutte le parti più sgradevoli della legge statunitense e non otterrà nessuno dei diritti fondamentali come la libertà di parola.

– Il giudice Sharp chiede a Mark Summers: i nomi citati nelle pubblicazioni di WikiLeaks sono di persone che hanno partecipato a crimini di guerra e torture? Summers: Sì, è esattamente quello che queste persone stavano facendo e sostenendo.

Mentre tutto questo si svolge in tribunale, Assange sta lentamente morendo in carcere

Lo stesso giudice che ha bloccato l’estradizione di Assange a causa delle sue precarie condizioni di salute ha presieduto l’udienza per la cauzione due giorni dopo, il 6 gennaio 2021, alla quale ho assistito anch’io.

Il giudice si è ovviamente reso conto che le sue condizioni di salute erano abbastanza gravi da impedire l’estradizione. Tuttavia, si rifiutò di rilasciarlo su cauzione, nonostante le forti garanzie presentate e il rischio che le sue condizioni di salute peggiorassero in carcere, cosa che avvenne.

Pochi mesi dopo, durante l’udienza dell’ottobre 2021, riuscivo a malapena a riconoscere Julian Assange. Abbiamo poi appreso dalla moglie Stella che aveva avuto un mini-ictus durante l’udienza.

Julian è stato messo nel carcere di Belmarsh di proposito dallo Stato di sicurezza. Belmarsh è conosciuta come la “Baia di Guantanamo della Gran Bretagna”; è la peggiore prigione dell’Inghilterra ed è nota per ospitare criminali violenti e terroristi. Non è un luogo adatto a giornalisti condannati per infrazioni alla libertà provvisoria o tenuti in custodia cautelare in attesa di estradizione. Non c’è alcun motivo per cui debba stare in prigione, tanto meno in un carcere di categoria A (massima sicurezza), rinchiuso 23 ore al giorno.

È importante notare che prima di essere portato a Belmarsh, Assange è stato costretto a recarsi all’ambasciata ecuadoriana a Londra e a chiedere asilo politico. È rimasto in un minuscolo appartamento per 7 anni per paura che gli Stati Uniti cercassero di catturarlo e portarlo in America non appena avesse messo piede fuori – e purtroppo aveva ragione.

A causa di questa prolungata persecuzione, la sua salute è gradualmente peggiorata. È in cattive condizioni fisiche e mentali ed è stato privato di una normale vita familiare. Le volte che l’ho visto in tribunale sembrava molto malato.

Il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha stabilito che questo confinamento equivale a una detenzione arbitraria. Molti esperti delle Nazioni Unite, medici, avvocati e ONG concordano sul fatto che i diritti umani di Assange sono stati violati e che le condizioni in cui è stato rinchiuso, sia all’interno dell’Ambasciata che a Belmarsh, equivalgono a tortura.

L’obiettivo degli Stati Uniti è uccidere Julian Assange, in America o lentamente in una prigione inglese, facendolo saltare da un tribunale all’altro. Il processo è la punizione.

Perché? Perché Julian Assange ha denunciato la brutalità delle guerre degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan, i loro programmi di rapimento, consegna e tortura, l’abuso dei prigionieri della Baia di Guantanamo e l’accanimento dei loro stessi “alleati” per proteggere i torturatori della CIA.

Purtroppo, questo è il modo in cui gli Stati Uniti e la Gran Bretagna trattano i giornalisti. I media mainstream come il New York Times, il Guardian, Le Monde e Der Spiegel, che hanno tratto immensi vantaggi dalla collaborazione con WikiLeaks e dalla pubblicazione del materiale esplosivo di Assange, avrebbero già potuto lanciare decine di campagne e appelli pubblici per garantire la sua libertà, ma non hanno fatto nulla.

L’intero caso è così dannoso per l’establishment politico e mediatico che viene condotto come un processo segreto in un tribunale canguro.

Ho assistito a tutte le udienze di questo caso e ho visto quanto sia inutilmente difficile per i giornalisti avere accesso e per le ONG e i politici osservare il caso. Sin dall’inizio, i procedimenti sono stati afflitti da difficoltà tecniche, che hanno reso impossibile ascoltare o vedere qualsiasi cosa se si assisteva da remoto, o semplicemente dalla porta accanto, in una stanza sovraffollata.

Non posso dire come si pronuncerà l’Alta Corte, ma se ad Assange non viene concesso il permesso di fare appello, i suoi avvocati possono temporaneamente bloccare gli Stati Uniti dal metterlo su un aereo con un’ordinanza ai sensi dell’articolo 39, per poi portare il caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Anche in questo caso, però, ci possono volere anni per arrivare a una soluzione, mentre la vita di Assange è in bilico perché il Regno Unito lo tiene rinchiuso in un carcere di massima sicurezza per volere della CIA e del governo statunitense.

Julian Assange è il prigioniero politico più famoso del mondo, ma il tempo sta per scadere.

Questo caso è senza dubbio il più grande attacco alla libertà di parola e al giornalismo. Sto raccontando questi eventi come testimone per avvertire le generazioni attuali e future che se non facciamo nulla, il giornalismo morirà.

Fonte: Richard Medhurst per Almayadeen

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: assange, exposé



Categoria: Generale