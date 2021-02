Il Papa Ha un Problema. Scholas Ocurrentes Propaganda il Gender ai Bambini.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, papa Bergoglio ha un grosso problema. Schols Ocurrentes, la Fondazione Pontificia di origine argentina e diffusa in molti Paesi, è accusata di fare propaganda Gender fra i bambini, e di invitare attivi sostenitori dell’aborto ai suoi eventi. Leggete che cosa scrive ACIPrensa (nella nostra traduzione) e un articolo di Tempi, che è stato rimosso dal sito, ma che abbiamo fatto in tempo a riprodurre. Buona lettura.

§§§

Ecco l’articolo di ACi Prensa:

La fondazione pontificia Scholas Occurrentes, che considera Papa Francesco una “risorsa chiave” per il suo funzionamento, avrebbe utilizzato la figura e la reputazione del Santo Padre per diffondere materiale di indottrinamento sull’ideologia gender ai bambini in almeno una dozzina di paesi dell’America Latina.

Dal 2015, con l’emblema di Scholas Ocurrentes, la collezione di libri “Con Francesco al mio fianco” è stata pubblicata in collaborazione con giornali in Argentina, Messico, Spagna, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Perù, Nicaragua e Bolivia, includendo tra le sue pagine concetti di ideologia di genere.

Tra le pagine della raccolta c’è un racconto rivolto ai bambini intitolato “Sono un cane!”, che presenta la storia degli sforzi di un “gattino bianco, basso e coraggioso” che ha cercato di essere riconosciuto pubblicamente come un cane.

Alla fine della storia rivolta ai bambini, il gatto riesce a farsi riconoscere dai cani come uno di loro grazie alla difesa di un asino che si identifica come un cavallo.

Spiegando la storia “per genitori ed educatori”, Scholas afferma che “la nostra immagine di sé e il senso di noi stessi si sviluppano durante tutta la vita.

Un altro dei racconti pubblicati da Scholas, intitolato “Chiquillería”, afferma che “ci sono bambini che hanno un padre e una madre. Uno di ciascuno. Altri, due di ciascuno. Altri, uno e due. O due e uno. Il frammento è illustrato con due bambini che si tengono per mano con due personaggi che indossano gonne.

Nella “guida per genitori ed educatori”, Scholas sottolinea che la storia “Chiquillería” insegna che “la diversità va oltre il gruppo sociale o la cultura a cui apparteniamo” e include “i tratti che non siamo in grado di cambiare: include l’età, le caratteristiche fisiche, il genere e l’orientamento sessuale”.

Ognuno dei libri della collezione pubblicata da Scholas Ocurrentes porta un disegno di Papa Francesco e include frasi del Santo Padre nelle prime pagine.

Nell’annunciare la diffusione della raccolta nei vari paesi, è stato suggerito che avevano l’appoggio del Vaticano e di Papa Francesco.

Il giornale ecuadoriano El Universo ha riferito nel 2015 che il suo vice direttore, César Pérez Barriga “era nella Città del Vaticano alla firma dell’accordo proposto con Scholas. Lì è stato presentato il materiale bibliografico e anche i direttori dei media presenti hanno salutato individualmente e personalmente Sua Santità”.

Da parte sua, il giornale argentino Clarín ha utilizzato un breve frammento video nella promozione della raccolta in cui Papa Francesco dice che “il 90% delle lettere dei bambini sono accompagnate da un disegno”.

Oltre all’edizione prodotta in collaborazione con il giornale messicano Milenio, Scholas ha diffuso “Con Francesco al mio fianco” con il sostegno del governo di Città del Messico in occasione della visita del Santo Padre nel 2016.

ACI Prensa ha inviato in ottobre 2020 richieste di trasparenza al governo di Città del Messico per sapere come è stata finanziata questa pubblicazione e quante copie sono state stampate, senza ottenere finora una risposta.

In una e-mail inviata il 12 gennaio 2021 a Virginia Priano, direttrice della comunicazione della fondazione pontificia, ACI Prensa ha chiesto quanto denaro è stato investito e quanto è stato ricevuto in donazioni in occasione della pubblicazione di “Con Francesco al mio fianco”, così come il motivo delle pubblicazioni che promuovono l’ideologia gender. Ha anche chiesto a Scholas Occurrentes se i libri sono stati effettivamente approvati da Papa Francesco e dal Vaticano.

Priano non ha risposto a quella e-mail o a un promemoria inviato il 2 febbraio.

ACI Prensa ha chiamato Virginia Priano via WhatsApp il 3 febbraio. Dopo aver risposto e riagganciato la telefonata, il telefono italiano della direttrice di Scholas Occurrentes Communications è diventato non disponibile, quindi i messaggi non vengono più ricevuti e la sua foto non è più visibile, come quando un utente è stato bloccato dal sistema di messaggistica.

Anche le nuove chiamate e i messaggi inviati da un altro telefono sono rimasti senza risposta.

Cos’è Scholas Occurrentes e qual è il suo rapporto con Papa Francesco?

Scholas Occurrentes si definisce nel suo sito web come “siamo un’istituzione e siamo una storia, la storia del nostro viaggio. Siamo ciò che ci raccontiamo e ciò che ci raccontano di noi stessi… un’istituzione aperta all’incontro che ci ricrea. Come un’opera d’arte che custodisce le differenze, stiamo ascoltando ciò che è unico di Scholas.

Inoltre, stabilisce la sua origine “nella Città di Buenos Aires quando Jorge Bergoglio era arcivescovo con il nome di ‘Scuola dei vicini’ integrando studenti di scuole pubbliche e private, di tutte le confessioni religiose con l’obiettivo di educare i giovani come cittadini nell’impegno per il bene comune.

Scholas Occurrentes sostiene di avere “filiali in Argentina, Cile, Città del Vaticano, Colombia, Spagna, Stati Uniti, Haiti, Giappone, Italia, Messico, Mozambico, Panama, Paraguay, Portogallo e Romania”; anche se ACI Prensa sa che la presunta sede negli Stati Uniti ha cessato di funzionare ai fini pratici.

Ha anche una presenza “con la sua rete in 190 paesi, integrando più di 400.000 centri educativi e raggiungendo più di un milione di bambini e giovani in tutto il mondo”.

Scholas Occurrentes è stato ufficialmente istituito il 14 maggio 2015 in Spagna “su richiesta della Santa Sede”, e tra i suoi obiettivi ci sono “promuovere, migliorare l’educazione e raggiungere l’integrazione delle comunità, con particolare attenzione a quelle con meno risorse”, oltre a “promuovere campagne di sensibilizzazione sui valori umani”.

Il 15 agosto 2015, la fondazione è stata creata in Argentina. Quello stesso giorno, Papa Francesco ha firmato un chirografo – un decreto pontificio – che erige Scholas Occurrentes “come Fondazione di Diritto Pontificio”, assicurando che si tratta di una “rete mondiale di scuole che condividono i loro beni, avendo obiettivi comuni, con particolare attenzione a quelle di minori risorse”.

Scholas Occurrentes, promotori dell’aborto e milioni di donazioni

Usando anche l’immagine del Santo Padre, la fondazione pontificia Scholas Occurrentes ha lanciato la sua “Università del Senso”, una serie di conferenze virtuali i cui relatori includono noti promotori dell’aborto legale come il filosofo Dario Sztajnszrajber e la scrittrice Luisa Valenzuela.

ACI Prensa ha avuto accesso ai documenti finanziari di Scholas Occurrentes che rivelano come, senza costruire una sola scuola per bambini e giovani poveri in nessuna parte del mondo, la fondazione pontificia riceve milioni di dollari in donazioni e accordi.

Tuttavia, una quantità significativa di quei milioni di dollari verrebbe spesa in tasse, viaggi e uffici.

Solo nel 2016, Scholas Occurrentes ha speso quasi 5,2 milioni di dollari in “onorari professionali” e un altro milione di dollari in “onorari temporanei” per la sua filiale argentina.

Ha anche utilizzato più di 448.000 dollari per “remunerazioni e oneri sociali”. In “affitti di uffici”, Scholas Occurrentes ha speso più di 324.000 dollari quell’anno. Altri 300.000 dollari sono stati spesi per la “telefonia mobile”.

Nel suo “Progetto Agora. Creazione di una rete sociale mondiale basata sull’educazione: Scholas”, la fondazione pontificia assicura che “il Papa è un bene fondamentale per Scholas e quindi è necessario un modello di sviluppo che permetta a Scholas Global di avere un ampio controllo sull’uso della sua immagine in tutti i suoi capitoli/sedi”.

Le richieste inviate da ACI Prensa a Scholas Occurrentes sulla chiamata di oratori pro-aborto e sull’uso dei milioni di dollari che riceve in donazioni rimangono senza risposta da settembre 2020.

§§§

Ed ecco l’articolo di Tempi, adesso non più disponibile:

«Asino io? E chi ti ha detto che sono un asino? Galoppo come un cavallo, tiro il carro come un cavallo, e come un cavallo mastico erba e foraggio…». Così un asino che si sente un cavallo aiuta un gatto che si sente un cane a farsi riconoscere pubblicamente come tale dalla comunità di segugi. Questo cucciolo bianco, basso, coraggioso, spiega l’asino, altro non è un cane ma così intelligente da riuscire «a miagolare senza troppa fatica». Del resto anche lui, l’asino, che si acconcia la criniera con nastri colorati, non è che un cavallo ma è così intelligente da sapere anche ragliare «Hi-Haaaa, hi-haaaa, hi-haaaa…».

Quanto ha investito e quanto ricevuto in donazioni la pia Fondazione di diritto pontificio Scholas Occurrentes per aver diffuso la raccolta di libretti per bambini “Con Francisco a mi lado”, e davvero il contenuto di quelle pubblicazioni era stato approvato da papa Francesco e dal Vaticano? E perché tra i relatori del ciclo di conferenze della “Universidad del Sentido”, la famosa Università del Senso lanciata dalla fondazione lo scorso giugno per rispondere all’esortazione del pontefice di educare alla vita (oggi ha la sua sede ufficiale nell’Università Cattolica di Valencia), figurano noti e agguerriti promotori dell’aborto come il filosofo Darío Sztajnszrajber e la scrittrice Luisa Valenzuela?

L’agenzia Aci Prensa sta provando da giorni a ottenere una risposta dal direttore della comunicazione della fondazione Scholas Occurrentes, Virginia Priano, ma ogni mail o telefonata cade nel vuoto: di più, in seguito alle richieste di chiarimento e dopo aver risposto e attaccato il cellulare, il numero italiano del direttore (proprio come era accaduto a ottobre con quello argentino) non risulta più disponibile.

CHE C’ENTRA IL GATTO GENDER COL PAPA?

«Ci sono bambini che hanno un padre e una madre. Uno di ognuno. Altri, due di ognuno. Altri, uno e due. O due e uno. O solo uno. O uno. O nessuno». L’immagine del racconto “Chiquillería” mostra due bimbi per mano a due adulti, entrambi in tacchi e gonna. Segue una “guida per genitori ed educatori” che insegna la necessità di riconoscere e accettare la diversità di ciascun essere umano inclusa anche «nei tratti che non siamo in grado di cambiare, che includono l’età, le caratteristiche fisiche, il genere e l’orientamento sessuale». Quando nel 2015 i fascicoli sono stati distribuiti in Argentina, Messico, Spagna, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Perù, Nicaragua e Bolivia in allegato ai quotidiani nazionali (El País, El Mundo, El Tiempo, Free Press), lanciando un concorso di disegni per regalare ai piccoli vincitori un viaggio a Roma, in molti si sono chiesti che c’azzeccassero le Scholas Occurrentes carissime al Papa e i testi di Francesco in apertura di ogni libretto – Francesco, che in materia di gender è sempre stato chiarissimo – con i contenuti di racconti come “¡Soy un perro!” o “Chiquillería”.

DA SCUOLE DEL QUARTIERE A RETE MONDIALE

Fonti vaticane spiegarono allora che il principale responsabile dell’editing dei contenuti era stato il Grupo Clarín insieme alla casa editrice Sol 90 e che i dirigenti di Scholas ne avevano preso atto solo a cose fatte, una volta andata in stampa l’intera collezione: a strumentalizzare l’immagine del Papa sarebbe stata un’operazione editoriale e non la rete di “escuelas de vicinos”, fondate dall’allora arcivescovo Bergoglio a Buenos Aires per salvare una «generazione a rischio scarto» e riconosciute da papa Bergoglio fondazione pontificia con finalità «congruenti con la missione della Chiesa». Da scuoline di quartiere argentine le “escuelas” erano diventate infatti delle vere e proprie “Scholas Occurrentes” o “scuole per il dialogo”, promosse dalla Pontificia Accademia delle scienze e diffuse in quindici Paesi, una rete di cui fanno parte circa 430 mila istituti di tutte le confessioni religiose e laiche, sia pubblici sia privati in circa 190 paesi, una rete scolastica definita dall’Onu la maggiore del pianeta.

LE DONAZIONI DEI VIP E QUELLE RIFIUTATE DEL GOVERNO MACRI

E certamente la più blasonata: molte volte i media si sono occupati dei suoi testimonial d’eccezione, tra ospiti e volti noti di Hollywood (da Richard Gere e George Clooney) o della musica (Bono Vox), e del calcio (da Lionel Messi a Gigi Buffon, ma soprattutto il grande sponsor Maradona. L’anno di riconoscimento dell’opera pia viene inoltre annullato l’accordo con le squadre latinoamericane (10 mila dollari per ogni gol realizzato e per ogni rigore parato) in campo per la Coppa America per non mischiare la Santa Sede con gli scandali finanziari che travolgono la Fifa. E, nel 2016 (anno in cui, in occasione della visita del Santo Padre i libretti vengono distribuiti, dal governo di Città del Messico, le parrocchie usano i fascicoli per la catechesi) Bergoglio ordina di rispedire al mittente una donazione del governo argentino di Mauricio Macri alle Scholas Occurrentes pari a di 16 milioni e 666mila pesos (poco più di un milione di euro), una cifra un po’ inquietante (666 è un numero diabolico) che tuttavia corrispondeva a quella richiesta delle Scholas per ristrutturare la sede centrale della fondazione in Argentina e per l’assunzione di 36 impiegati.

UNO SPONSOR DELL’ABORTO ALL’UNIVERSITÀ DEL SENSO

Ma sono moltissimi i club sportivi, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private che hanno sostenuto con più che cospicue donazioni la fondazione e diffuso i suoi materiali e progetti a tema gioia, incontro, pace, armonia (la figura di Gesù compare eccezionalmente) fruibili in ogni contesto. Non edificando di fatto scuole ma una valanga di uffici, dopo aver fatto le pulci a entrate e soprattutto uscite della Fondazione, Aci Prensa ha chiesto chiarimenti riguardo anche a materiali della stessa in cui si faceva riferimento al «controllo sull’immagine e la reputazione della Fondazione e del Papa». Ma anche sul panel appunto dei relatori delle conferenze dell’Università del Senso: che senso ha invitare a parlare di “che cos’è la decostruzione” Sztajnszrajber, filosofo e star televisiva argentina autoproclamatasi agnostico, che si è fatto in quattro per depenalizzare l’aborto, ammiccare al gender e affermare che non importa se esiste Dio, vorrebbe chiedere al Papa se ci crede davvero, e tuttavia con Dio vorrebbe restare bloccato in ascensore e farci l’amore?

IL PAPA E DOSTOEVSKIJ

Obiettivo delle Scholas è sempre stato promuovere una cultura dell’incontro, utilizzare tecnologia, arte e sport per svilupparla, dire no al bullismo e ad una educazione di élite, abbracciare e non aggredire, usare il linguaggio «della testa, del cuore e delle mani»: ne ha parlato il Papa stesso in occasione dell’inaugurazione della nuova sede vaticana (giugno 2017) e dell’apertura di un nuovo Spazio Italia nel dicembre 2019 (pochi giorni dopo l’inaugurazione di una sede giapponese). Che incontrando virtualmente la comunità, lo scorso 5 giugno, ha significativamente ricordato gli inizi delle Scholas, «due insegnanti, due professori, in mezzo a una crisi, con un po’ di follia e un po’ d’intuizione», tre storie di crisi in cui è stata messa in gioco la responsabilità umana, «La Strada di Fellini, La vocazione di San Matteo di Caravaggio e L’idiota di Dostoevskij», e la necessità di un «buon accompagnamento» per non perdersi nel mondo.

«Non dimenticatevi mai di queste ultime tre parole: gratuità, senso e bellezza. Possono sembrarvi inutili, soprattutto oggigiorno. Chi si mette a fare una società cercando gratuità, senso e bellezza? Non produce, non produce. Eppure da questa cosa che sembra inutile dipende l’umanità intera, il futuro. Andate avanti, prendete questa mistica che è stata donata, che non ha inventato nessuno; e i primi a sorprendersi sono stati quei due matti che l’hanno fondata. E per questo la offrono, la danno, perché non è loro. È qualcosa che è arrivato loro come un dono. Andate avanti seminando e raccogliendo, con il sorriso, con il rischio, ma tutti insieme e sempre tenendovi per mano per superare qualsiasi crisi». Dostoevskij, non esattamente un filosofo da red carpet e un discorso da agendina molto progressivamente aggiornata.

§§§

