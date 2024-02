Padre Martin Spiega in Segreto ai Vescovi Irlandesi come Benedire le Coppie Omo. LifeSiteNews.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

La Conferenza dei vescovi cattolici irlandesi ha ricevuto oggi l’intervento del sacerdote gesuita eterodosso padre James Martin nel santuario mariano di Knock, Co. Mayo, dove la Madonna apparve agli abitanti del villaggio nel 1879.

Al momento della pubblicazione, la Conferenza non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, né ha risposto alle richieste di commento da parte di LifeSiteNews, ma risulta che almeno un vescovo abbia espresso privatamente delle riserve sull’ospitare il gesuita dissidente.

Una fonte attendibile in Irlanda ha riferito a LifeSiteNews che l’incontro ha incluso discussioni su come attuare la benedizione delle “coppie” omosessuali e persino il desiderio di attuare il “matrimonio” omosessuale.

Membro del Dicastero per le Comunicazioni, notoriamente pro-LGBT, Martin ha goduto di un crescente favore papale nonostante la sua lunga esperienza di promozione dell’ideologia LGBT in dissenso dall’insegnamento cattolico.

Ha anche promosso un’immagine tratta da una serie di opere blasfeme e omoerotiche che mostrano Gesù Cristo come un omosessuale, ha promosso le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha definito “dannosa” la visione di Dio come maschio.

Martin è stato tra i molti attivisti “cattolici” LGBT a lodare il documento Fiducia Supplicans, recentemente rilasciato dal Vaticano, come una non tanto tacita approvazione delle relazioni omosessuali, mentre molti commentatori modernisti e del clero hanno rimproverato i prelati e i sacerdoti che riconoscono la dichiarazione come un vero e proprio attacco alla verità, minando l’autorità delle Scritture e il magistero della Chiesa.

Il documento è stato accolto con favore anche dall’arcivescovo di Dublino Dermot Farrell all’inizio di gennaio, che ha indicato nella sua dichiarazione che i sacerdoti non dovrebbero rifiutarsi di benedire le coppie omosessuali o coloro che hanno relazioni sessuali al di fuori del matrimonio.

L’incontro di oggi si è svolto nel santuario più famoso d’Irlanda, Knock, dove, insieme alla Madonna, San Giuseppe, San Giovanni Evangelista e l’Agnello di Dio apparvero in un’apparizione silenziosa a 15 poveri abitanti del villaggio il 21 agosto 1879.

Quella sera si concluse l’offerta di 100 Messe per le Anime Sante del Purgatorio da parte del sacerdote locale, l’arcidiacono Bartholomew Cavanagh.

§§§

