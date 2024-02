Una Firma per la Vita. Domani a Roma Parte la Campagna Raccolta Firme.

PARTE A ROMA LA RACCOLTA DI FIRME PER IL DDL CONTRO ABORTO E EUTANASIA

DA DOMANI BANCHETTI IN TUTTA ITALIA PER L’INIZIATIVA “UNA FIRMA PER LA VITA”

Parte da Roma la raccolta di firme in tutta Italia per la proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Diritto alla vita, reddito di maternità, sostegno ai sofferenti”, che è stata presentata recentemente in Corte di Cassazione dal comitato di cittadini “Una firma per la vita”. Per domani sabato 3 febbraio, questo comitato ha infatti organizzato un banchetto in largo di Torre Argentina (lato Feltrinelli, ore 11), che darà il via alla campagna nazionale che consentirà a chiunque di apporre la propria firma a favore di questa iniziativa. Hanno già confermato la propria presenza rappresentanti di diversi movimenti e associazioni di area prolife, a partire dal Popolo della Famiglia che parteciperà con il presidente nazionale Mario Adinolfi e numerosi dirigenti e militanti.

“Intendiamo portare in Parlamento una proposta di legge che difenda la vita e la maternità e che si opponga all’aborto e all’eutanasia”, spiega Nicola Di Matteo, coordinatore del comitato di cittadini. “In particolare, chiediamo la firma a tutti gli italiani per tutelare tre diritti, che una volta erano considerati intangibili e che ora sono drammaticamente in crisi: il diritto di ogni bambino a nascere senza essere sottoposto a selezione eugenetica o ad altri interventi violenti attuati da strutture sanitarie; il diritto di ogni donna ad essere sostenuta, se bisognosa, nella maternità; e il diritto di ogni sofferente ad essere aiutato e curato, mai soppresso”.

Nei prossimi sei mesi, “Una firma per la vita” organizzerà banchetti e iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.unafirmaperlavita.it.

Roma, 2 febbraio 2024

