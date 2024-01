“Ci Sono Altre Ragioni…”. Ma Quali Ragioni? Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste brevi riflessioni su un malvezzo purtroppo molto diffuso nella Chiesa…Buona lettura e condivisione.

“Ci sono altre ragioni”

Non so a voi, ma a me è capitato molto spesso di affrontare i problemi nella vita della Chiesa cercando le cause che li hanno scatenati e di ricevere come risposta che “no, la causa che io dimostro non è la vera ragione, ci sono altre ragioni”.

Per esempio, parlando della mia amata musica sacra, dico che una delle cause dello sfacelo attuale è che non si considera più il musicista di Chiesa come un professionista che deve essere giustamente compensato, ma la risposta è “ci sono altre ragioni”; oppure lamento l’abbandono dei repertori tradizionali come canto gregoriano e polifonia ma, anche qui, “ci sono altre ragioni”; quando poi denuncio che la crisi è aggravata dalla profonda incompetenza attuale del clero cattolico in materia di liturgia e musica sacra, dal favorire coloro che si sottomettono a questa ignoranza piuttosto che coloro che potrebbero fare qualcosa per uscire dalla situazione, dall’approccio veramente “ideologico” al Vaticano II da parte di coloro che oppongono un supposto “spirito” di cui sono gli unici ed autorizzati ermeneuti alla lettera, anche in questo caso “ci sono altre ragioni”.

MA QUALI SONO QUESTE RAGIONI?

Perché questo non te lo dicono. Mi sembra un modo per evadere la questione fondamentale, che dovrebbe spiegare a tutti noi come è stato possibile arrivare ad un tale livello di devastazione come quello in cui ci troviamo oggi, come è stato possibile lasciare incompetenti a-musicali a gestire la musica sacra in luoghi che dovrebbero essere un modello per gli altri, come si spiega il fatto che a quasi 60 anni dalla fine del Vaticano II le cose continuano a peggiorare. Vi prego, ditecele queste ragioni e non permette che possiamo pensare che continuate a mettere avanti questa frase perché vi rifiutate completamente di vedere le vere cause che ci hanno portato a questo!

Non si guarisce da una malattia se non si identifica la vera causa che l’ha prodotta.

