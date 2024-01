“Habemus Papam?”. Sì, No, Forse. Un Nodo Inestricabile. Massimo Viglione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo letto nei giorni scorsi un libro di grande interesse e che vi consigliamo vivamente: “Habemus Papam? Papa eretico, rinuncia, sede vacante” di Massimo Viglione per i tipi delle Edizioni del Maniero del Mirto. Si tratta di un volume di oltre 260 pagine, in cui si eaminano con grande attenzione i problemi relativi alle questioni di cui tanto discutiamo in questo periodo: la validità delle dimissioni di Benedetto XVI, la conseguente validità o meno dell’elezione di papa Bergoglio, la singolare innovazione dei due papi contemporanei e così via. Problemi a cui si è aggiunta nel corso degli anni la questione della possibile posizione eretica di Jorge Mario Bergoglio.

L’autore rende conto dei numerosi contributi offerti in questi anni da studiosi e teologi, analizzandoli e ponendoli in rapporto gli uni con gli altri.

Chi segue Stilum Curiae dovrebbe aver capito che chi scrive pensa che Benedetto XVI non avrebbe mai dovuto abbandonare il suo posto; ci sono posizioni da cui non si può andarsene, a costo della propria vita. Come ebbe a commentare l’ex segretario di Wojtyla, Stanisalo Dziwisz, “non si scende dalla Croce”.

La drammatica situazione di confusione in cui galleggiamo ha come sua origine quella rinuncia; e le modalità della rinuncia, come Viglione mette bene in evidenza, hanno solo reso tutto più difficile, incomprensibile e confuso.

Scrive Viglione, e ci sentiamo di essere totalmente d’accordo con lui:

“Riguardo la questione della rinuncia di Benedetto XVI e delle lezioni di Francesco, risulta ad oggi impossibile possedere e vantare certezza assoluta in merito e comunque non esiste infatti alcuna omogeneità di giudizio fra teologi ed esperti ma solo una sorta di guerra di tutti contro tutti con innumerevoli sfumature di distinguo persino tra chi nella sostanza la pensa ugualmente. E questa a nostro avviso è riprova inconfutabile della suddetta impossibilità. Su Francesco/Bergoglio vi sono tre possibilità: a) non è Papa a causa della invalidità della rinuncia di Benedetto XVI b) non è Papa a causa della invalidità della sua elezione c)la sua elezione è valida ma essendo eretico manifesto e pervicace si pone il problema serissimo e concreto della perdita del Soglio Pontificio e quindi dell’attuale vacanza della sede papale”.

Il problema è che nessuno è in grado di affermare con totale certezza quale delle tre ipotesi sia incontrovertibile. Scrive ancora l’Autore:

“Benedetto XVI in fedeltà alla sua impostazione dialettica teologica e filosofica di sempre ha manifestato chiaramente di non aver dimissionato dal papato e nemmeno dal mulus ma solo dal ministerium compiendo in tal modo un atto impossibile e illegittimo e invalido. Non tanto per scismare il successore ma anzitutto nel tentativo di mutare la natura stessa del papato in una sorta di diarchia divisa tra l’aspetto sacramentale munus e quello giurisdizionale ministerium. In tal modo ha reso con ogni verosimiglianza invalida la sua la sua rinuncia e di conseguenza l’elezione del successore anche se certezza assoluta non vi può essere. Inoltre ha creato un’istituzione inesistente, l’emeritato papale, e ha avuto per dieci anni un comportamento ambiguo e mistificante cui non ha mai posto rimedio fino alla morte. Pertanto è il responsabile primo della confusione inestricabile nella quale ci troviamo e che abbiamo documentato”.

Una parte dell’analisi di Massimo Viglione è dedicata alla tesi sostenuta da Andrea Cionci:

“L’ipotesi di Cionci a causa dell’inaccettabile comportamento di Joseph Ratzinger dal 11 febbraio 2013 in poi non è certissimamente e totalmente confutabile oltre ogni dubbio possibile ma risulta comunque essere altamente improbabile. E in ogni caso superflua rispetto alle altre possibili cause di invalidità. La sua ipotesi è eccessiva ed eccessivamente tesa a far passare Ratzinger non solo come vittima sacrificale ma come genio strategico degno del più cervellotico Rinascimento. il che lo porta ai confini estremi della realtà: ed è un estremismo totalitario nei Toni e nella possessiva pressione mediatica pressoché quotidiana e ininterrotta per anni. Proprio perché bisognosa del consenso popolare per reggersi come ogni totalitarismo. Proprio l’ossessiva ininterrotta insistenza mediatica e il relativo consenso di popolo infuriato rendono Cionci sempre meno credibile come sempre accade con chi vuole a tutti i costi imporre la propria idea e attacca e critica chi non gli dà ragione. Perché la verità non la decidono mai le masse emotivamente partecipanti ma si impone da sola”.

Scrive ancora Viglione, e ci sembra ancora una volta che abbia centrato il problema:

“Abbiamo voluto fornire questo riepilogo schematico per due ragioni ben precise: la dimostrazione inoppugnabile del bellum omnium contra omnes e la dimostrazione cogente che nessuno può vantare una certezza assoluta e indiscutibile in materia tale da condannare chi non sia in accordo con lui.

E questo vale sia per uno schieramento che per l’altro senza alcuna distinzione. Detto altrimenti: l’impossibilità assoluta di una condivisione generale sulla determinazione del fatto che oggi abbiamo un Papa o che siamo in sede vacante e l’impossibilità assoluta di ergersi a proclamatori della verità arrogandosi il diritto di condannare chi non la pensa ugualmente”.

Massimo Viglione affronta poi il tema della messa “una cum”:

“Molti sostenitori di Cionci ma ancor più quelli di don Minutella sostengono che andare a una messa una con famulo tuo papa nostro Francisco essendo costui per loro certissimamente antipapa comporta la caduta nel peccato gravissimo di scisma. Il catechismo della Chiesa Cattolica è molto chiaro riguardo il pericolo del peccato. Affinché si cada il peccato grave mortale occorrono tre condizioni ineliminabili: la materia grave del peccato, la piena avvertenza di esso da parte dell’eventuale peccatore e il deliberato consenso di quest’ultimo. Tradotto nel nostro caso occorrerebbe che per cadere nel Peccato mortale di scisma chi va alla messa una cum dovrebbe avere la piena avvertenza ovvero la certezza assoluta e inoppugnabile di essere nello scisma e quindi che Bergoglio non è papa e nonostante questo volervi ugualmente parte partecipare buggerandosene dell’offesa a Dio e dello scisma dalla Chiesa Cattolica per la partecipazione a una messa in unione con qualcuno che Papa non è”.

Ma come scritto in precedenza, questa certezza al momento attuale non esiste: “data la situazione attuale di assoluta eccezione sapere per forza chi sia il papa e condannare gli altri perché non seguono le nostre opinioni da teologi d’assalto inventatisi da un giorno all’altro è fuorviante e segno di confusione spirituale e psicologica”. Nessuno di noi è responsabile di ciò che non dipende da lui e di cui non può avere la certezza assoluta”.

Di conseguenza, secondo Viglione, “Chi invita altri a non andare a messa spostando montagne di teologia e diritto canonico pone a serio rischio la salvezza dell’anima propria e altrui”.

Massimo Viglione ha un consiglio da dare: “Semmai invitiamo fermissimamente ad andare alla Messa Apostolica del rito romano antico; questo sì questa è la vera scelta abbandonare il rito rivoluzionario in volgare per aderire per sempre alla messa di sempre, non quella di rinunciare alla messa per il presunto pericolo dello scisma di cui non siamo colpevoli e non possiamo essere certi. Mentre è certo che la messa gradita a Dio è la messa del Santo sacrificio della Croce celebrata dai tempi degli Apostoli fino al 1969 in tutto il mondo che ha prodotto tutte le meraviglie della Chiesa in questi 19 secoli lex orandi lex credendi”.

E allora? La situazione non sembra risolvibile a breve termine, visto anche che chi potrebbe tecnicamente compiere gesti risolutivi – il Collegio cardinalizio – non dà segni di aattenzione al prolbema. Conclude Viglione:

“Pertanto chiudiamo questo studio affidando a Dio tutta la nostra speranza e pregando la sua Santissima Madre di salvare la Chiesa, la verità, e la messa e i sacramenti di sempre, cibo irrinunciabile per la salvezza eterna di ciascuno di noi, e di donare all’unica Chiesa fondata da Cristo un nuovo vero Pietro fedelissimo alla verità alla tradizione alla dottrina e alla liturgia di sempre”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale