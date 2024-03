El aborto en la Constitución. Francia y el derecho a matar en lugar del derecho a la vida

«En Francia, al igual que en Italia, es cínico hablar de derechos y abandonar a las mujeres a la soledad del aborto. Lo llaman “derecho de las mujeres”, pero en cambio es el derecho del Estado a abandonar a las mujeres señalando a sus hijos como problemas a eliminar, en lugar de comprometerse a apoyarlas para superar juntos las dificultades de un embarazo inesperado o difícil y esto en algunos casos lleva a que los hombres se sientan liberados de responsabilidad gracias al aborto. Lo que está sucediendo en Francia es un ataque político e ideológico contra las mujeres y sus hijos, porque las mujeres abortan cuando piensan que no pueden hacer otra cosa. En Francia, al igual que en Italia, ninguna mujer es obligada a dar a luz, pero muchas son inducidas a abortar porque no ven otras posibilidades o alternativas válidas. En la Constitución se debería introducir el reconocimiento del derecho a la vida sin discriminación, también del concepto y valor social de la maternidad y por tanto del derecho de la mujer a ser apoyada, sostenida y puesta en condiciones de ser acogida junto con sus hijos y, incluso cuando les era verdaderamente imposible criarlos, tener la posibilidad de cuidarlos hasta que nacen, sin que esto sea un sacrificio a realizar en soledad. Frente a la oscuridad francesa, que prefiere los atajos en la piel de las mujeres y de sus hijos, por el contrario, esperamos que Italia responda con una nueva primavera que parta del reconocimiento de los derechos y de la capacidad jurídica de los niños no nacidos y ofrezca a las madres y a los padres todos los apoyos necesarios para dar la bienvenida a una nueva vida, incluso cuando sea inesperado». Asi se expresa Maria Rachele Ruiu, portavoz de Pro Vita & Famiglia onlus.