Bestiario (e Colonna Infame) della Memoria Recente dei Discriminatori Vaxxinisti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, oggi avrei voluto riposarmi, ma da ieri – Giornata della Memoria – mi vengono di nuovo alla mente tante immagini di quello che abbiamo ingiustamente subito negli anni passati; ingiustamente perché l’evidenza scientifica – che gli pseudo scienziati che ci governano e che appaiono sui giornali e in televisione volutamente ignorano – ha dimostrato ampiamente che i cosiddetti vaccini non solo non impedivano il contagio, ma anzi, creando una falsa sicurezza nei sierati lo ampliavano; che vaccinarsi non impediva di ammalarsi, anche più volte, e in alcuni casi anche di morire; e che di conseguenza molte persone sono state costrette a inocularsi, sotto ricatto, un qualcosa di pericoloso, in forma sperimentale, e che ha avuto per molti di loro danni permanenti, e per i più sfortunati la morte. E adesso gli stessi che hanno messo in atto questa forma di criminale operazione di massa hanno la faccia di bronzo, a cominciare dall’inquilino dell’ex Palazzo Reale, di lamentare le discriminazioni di ottanta anni fa. Facile, perché i discriminatori di allora sono scomparsi, inghiottiti dalla Storia; ma i discriminatori di ieri sono ancora lì, a cominciare dal sopraddetto inqualificabile personaggio. Pronti a ricominciare; perché come scriveva Primo Levi,

“Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio. Non iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita. E non iniziò nemmeno con gli altri 10 milioni di persone morte, tra polacchi, ucraini, bielorussi, russi, jugoslavi, rom, disabili, dissidenti politici, prigionieri di guerra, testimoni di Geova e omosessuali. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra “noi” e “loro”. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione. Iniziò con promesse e propaganda, volte solo all’aumento del consenso. Iniziò con le leggi che distinguevano le persone in base alla “razza” e al colore della pelle. Iniziò con i bambini espulsi da scuola, perché figli di persone di un’altra religione. Iniziò con le persone private dei loro beni, dei loro affetti, delle loro case, della loro dignità. Iniziò con la schedatura degli intellettuali. Iniziò con la ghettizzazione e con la deportazione. Iniziò quando la gente smise di preoccuparsene, quando la gente divenne insensibile, obbediente e cieca, con la convinzione che tutto questo fosse “normale”.

Ecco a voi, allora, la nostra personale Giornata della Memoria. Perché quando vedete qualcuno di questi personaggi che ancora adesso pontificano e blaterano, sappiate cosa fare. Buona visione e condivisione.

