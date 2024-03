Aborto in Costituzione. La Francia e il Diritto di Uccidere invece del Diritto alla Vita.

«In Francia, così come in Italia, è cinico parlare di diritto e abbandonare le donne alla solitudine dell’aborto. Lo chiamano “diritto delle donne” ma invece è il diritto dello Stato di abbandonare le donne indicando i loro figli come problemi da eliminare, invece che impegnarsi a sostenerle per superare insieme le difficoltà di una gravidanza inaspettata o difficile e questo in alcuni casi porta gli uomini a sentirsi deresponsabilizzati grazie all’aborto. Quello che sta accadendo in Francia è un attacco politico e ideologico contro le donne e i loro figli, perché le donne abortiscono quando pensano di non poter fare altrimenti. In Francia, come in Italia, nessuna donna è costretta a partorire, ma sono troppe quelle indotte ad abortire perché non vedono altre possibilità o alternative valide. In Costituzione bisognerebbe introdurre il riconoscimento del diritto alla vita senza discriminazioni, anche del concepito e del valore sociale della maternità e quindi il diritto delle donne di essere affiancate, sostenute e messe nelle condizioni di essere accolte insieme ai figli e, quando anche fosse davvero impossibile per loro crescerli, poter avere la possibilità di custodirli fino alla nascita, senza che questo sia un sacrificio da accollarsi in solitudine. Al buio francese, che predilige scorciatoie sulla pelle delle donne e dei loro figli, ci auguriamo che, al contrario, l’Italiarisponda con una nuova primavera che parta dal riconoscimento ai nascituri di diritti e capacità giuridica e offra alle mamme e ai papà tutti i sostegni necessari per accogliere una nuova vita, anche quando inaspettata». Così Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.