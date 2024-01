Versetto di Matteo Sparito dalla Bibbia CEI 2008. “Questi Demoni…”. Investigatore Biblico.

Voglio ringraziare un Confratello Sacerdote mi ha segnalato per mail questo obbrobrio firmato CEI 2008: non si tratta di un errore di traduzione ma di un versetto molto importante del Vangelo di Matteo, completamente depennato dai traduttori.

La cosa scandalosa è che questo versetto è stato cancellato anche nella Nuova Vulgata (Nova Vulgata – Wikipedia), sebbene compaia nella Vulgata di San Girolamo, nella Bibbia Ricciotti e nella Bibbia Martini, oltre che nella Cei 74.

Il versetto è inserito nel contesto dell’episodio della liberazione dell’epilettico indemoniato: alla domanda dei discepoli sul perché non erano riusciti a liberare il giovane, Gesù risponde: “Questa razza di demoni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno” (Mt 17,21).

Come potrete verificare, un versetto così importante è stato clamorosamente cancellato nella traduzione CEI 2008.

E, come per giustificare, nella nota viene detto:

“Il versetto (Questa razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno) manca nei manoscritti più importanti. Una frase simile si trova in Mc 9,29. È probabilmente un’aggiunta tardiva al testo di Matteo.”

Non comprendo cosa significhi che manca nei ‘manoscritti più importanti’.

Il versetto, al contrario, compare nella Vulgata di San Girolamo.

“Hoc autem genus non eiicitur , nisi per orationem et ieiunum” (Mt 17,20. Compare al versetto 20 perché in questa versione è stato considerato non un versetto a parte ma una continuazione del versetto ventesimo)

Compare nella Bibbia Martini :

“Ma questa sorta (di demoni) non si discaccia se non mediante l’orazione e il digiuno”;

E, ancora, nella Bibbia Ricciotti:

“Ma demoni siffatti non si scacciano se non con la preghiera e col digiuno”.

Quali siano questi ‘manoscritti più importanti’, citati dai traduttori 2008 nella nota, non ci è dato saperlo.

Una cosa è certa: la Vulgata originale di San Girolamo, la Bibbia Martini e la Ricciotti lo riportano.

Nella Nuova Vulgata (traduzione del 1979 cfr. Constitutio Apostolica – Nova Vulgata (vatican.va)) il versetto è stato cancellato.

Quello che mi lascia perplesso è, da un lato, l’importanza del versetto – si parla di preghiera, di digiuno, di demoni -, dall’altro, la fretta e l’immotivata ragione per cui viene omesso.

Questa è la versione ufficiale della Chiesa: un versetto cancellato, che non viene più letto neppure in Chiesa.

Bene, a mio parere, una gravissima responsabilità da parte dei traduttori.

Lascio come ultimo commento questo passo dell’Apocalisse:

“Dichiaro a chiunque ascolta le parole profetiche di questo libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città santa, descritti in questo libro” (Ap 22,18-19).

Grazie ancora, carissimo Confratello Sacerdote, che me lo hai segnalato!

Investigatore Biblico

