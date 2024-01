Lo Splendore Perduto. Oppure: Chi Crederà Ancora alla Chiesa? Joachim Heimerl.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il dott. Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni solo stato di crisi della Chiesa che stiamo vivendo. Buona lettura e condivisione.

Lo splendore perduto. Oppure: chi crederà ancora alla Chiesa?

di Joachim Heimerl

La Chiesa è sopravvissuta ai tempi che cambiano per un motivo: era garante di una verità più grande, una roccia per la fede di miliardi di persone.

Non c’è dubbio che questo sia finito.

Sotto Francesco, la Chiesa ha un enorme problema di credibilità. Tutti sanno che il Papa vuole una nuova Chiesa, ma non sembra rendersi conto che la sta degradando a prodotto umano. Sta privando la Chiesa della sostanza di ciò che l’ha resa ciò che è: lo splendore della verità divina.

Francesco sostituisce questo splendore soprannaturale con un regime autocratico e con ciò che chiama vagamente “sinodalità”. Da allora, è prevalsa l’impressione che un sinodo di vescovi possa parlare in nome dello Spirito Santo e votare sulle verità di fede.

Sebbene Francesco sottolinei di non volere un parlamento della Chiesa, è proprio questo che ha creato con il suo nuovo “sinodo” di vescovi e laici.

Eppure, Francesco non ha bisogno del suo sinodo. Mentre i suoi predecessori si consideravano custodi della verità, lui si considera il legislatore ultimo in materia di fede. Basta un tratto di penna papale e ciò che ieri era la fede della Chiesa oggi è l’opposto.

Questo è ciò che Francesco ha fatto, ad esempio, con l’indissolubilità del matrimonio, con la Santa Messa tradizionale e più recentemente con la “benedizione” delle coppie irregolari.

Ciò che non cambia attraverso i decreti, lo mette in discussione in innumerevoli interviste: dal celibato alla realtà dell’inferno, nulla è più al sicuro da lui.

Nel complesso, la Chiesa “francescana” non rappresenta tanto lo splendore della verità divina quanto un relativismo corrosivo che conduce a un oscuro nichilismo: se l’inferno è vuoto, come sostiene il Papa, allora non c’è peccato e nemmeno redenzione, allora non abbiamo più bisogno di credere a nulla di ciò che Dio ha rivelato e la Chiesa ha sempre insegnato.

– Naturalmente, si possono anche “benedire” le coppie irregolari e permettere agli adulteri di fare la comunione, perché alla fine tutto è permesso e tutto non ha importanza. Come dice Francesco, la fede individuale viene comunque prima di tutto, mentre la Chiesa “non è così importante”.

– Ma chi dovrebbe credere nella Chiesa se il Papa non lo fa nemmeno lui? Chi ha bisogno di una Chiesa se non è la “città sulla collina” o la “luce del mondo”? E chi si orienta verso una chiesa che non dà una direzione diversa da quella che la politica e la società già danno?

Il caso di un vescovo tedesco sembra una caricatura di questa situazione: questo vescovo si è espresso in modo eclatante contro la “benedizione” delle coppie omosessuali.

Quando il Papa ha improvvisamente autorizzato questa “benedizione”, il vescovo ha sostenuto il contrario e ha persino insistito sul fatto che il permesso papale non andava abbastanza lontano.

– Chi dovrebbe fidarsi di tali vescovi e a chi sono un modello di fede? In definitiva, sono il triste sintomo di un magistero che è completamente crollato sotto l’attuale papa.

I pastori si sono uniti ai lupi e stanno abbandonando il gregge di Cristo.

Francesco ha così realizzato ciò che nessuno dei suoi predecessori pensava fosse possibile: alla fine, con la “benedizione” delle coppie omosessuali, ha spaccato la Chiesa al suo interno e l’ha resa superflua agli occhi del mondo.

Chi dovrebbe credere a una Chiesa che oggi “benedice” ciò che ieri era peccato e che oggi insegna come giusto ciò che è stato sbagliato per migliaia di anni?

Benedetto XVI ha messo in guardia proprio da questa perdita di credibilità quando ha restituito alla Chiesa la Santa Messa tradizionale. All’epoca scrisse: “Ciò che era sacro per le generazioni precedenti rimane sacro e grande per noi; non può improvvisamente essere completamente proibito o addirittura dannoso”.

– E così è. Tuttavia, Francesco ha disatteso questo avvertimento profetico – come ha fatto in molte cose – e, con l’ampio divieto della vecchia Messa, ha inviato un segnale devastante che da tempo è diventato un simbolo del suo pontificato distruttivo: ha sostituito il principio della continuità, che è vitale per la Chiesa, con il principio della rottura a tutti i livelli.

Non serve a nulla che egli sottolinei costantemente che la Chiesa deve evangelizzare, se poi toglie credibilità al messaggio del Vangelo. A nessuno interessano le verità relative.

Il mondo ne è già abbastanza pieno senza la Chiesa.

Dopo la fine di questo pontificato, forse anche il Sacro Collegio lo riconoscerà ed eleggerà un Papa che possa riportare la Chiesa allo splendore della verità e alla sua credibilità.

