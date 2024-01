La BBC Ha Falsato il Rischio Covid. (Proprio come Tv e Media da Noi…). Pro Memoria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo di cuore, e che dimostra una volta di più il ruolo determinante dei main stream media, nessuno escluso, nel creare il clima di terrore – assolutamente sproporzionato alla realtà – necessario per far adottare misure coercitive delle libertà personali, e varare una campagna “vaccinale” pericolosa, dannosa e ampiamente inutile. Buona lettura e diffusione. E il governo attuale da noi si muove su queste linee, purtroppo…LorServi di LorPadroni.

§§§

… professor Mark Woolhouse, un eminente epidemiologo e consigliere governativo

… aver “ripetutamente segnalato morti o malattie rare tra gli adulti sani come sefossero la norma”

… ha creato l’“impressione fuorviante” tra gli telespettatori di BBC News

… che “siamo tutti a rischio” e “il virus non discrimina”

… In realtà … era noto che il rischio di morire di Covid era 10.000 volte più alto negli over 75 rispetto agli under 15

… “Sospetto che questa disinformazione sia stata lasciata sussistere … perché forniva una giustificazione per bloccare l’intera popolazione”

… un briefing datato 22 marzo 2020 del gruppo consultivo scientifico per le emergenze (Sage) del governo britannico

… affermava che “un numero considerevole di persone non si sente ancorasufficientemente minacciato a livello personale”

… “potrebbe essere che siano rassicurati dal basso tasso di mortalità nel loro gruppo demografico”

… “il livello percepito di minaccia personale deve essere aumentato tra coloro che sono compiacenti, usando messaggi emotivi incisivi” [ Vedi anche ]

… “i notiziari televisivi della BBC – hanno ripetutamente falsato il rischio rappresentato dal Covid”

… “hanno dato l’impressione che gli ospedali fossero sopraffatti durante la prima ondata”

… “ma in quel periodo l’occupazione complessiva dei letti ospedalieri era ai minimistorici”

… “hanno regolarmente segnalato la morte di giovani adulti sani”

… “dando così l’impressione che questi fossero comuni”

… “In realtà, tali morti erano estremamente rare”

… “la grande maggioranza dei decessi per Covid si è verificata tra gli anziani, i fragili e gli infermi”

… “è stato un tentativo di sostenere i messaggi di salute pubblica del governo”

… “ad esempio, l’affermazione estremamente fuorviante che ‘siamo tutti a rischio’”

§§§

