Bistecche di Carne Umana da Albione…Sai Che Risate. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste “risate” su una novità che viene da Albione, che non sarà perfida, ma certo…Approfittiamo dell’occasione per ricordare che BDV ha scritto un nuovo libro, RomaAmor, sulla città più bella del mondo (e lasciatelo dire a un non romano di nascita…). Buona lettura e condivisione.

§§§

Oh che succede in Gran Breatagna? Niente, niente, è solo uno scherzo. Che risate: ahahahahah. La fabbrica di bistecche umane “coltivate con proteine della nostra specie” è una simpatica gag di un cuoco inglese, un pelato di nome Greg Wallace e la trasmissione, tanto divertente (sai che risate) è andata in onda su Channel4.

Sì, divertente un corno (di diavolo), infatti ecco che s’apre cigolando tetramente la finestra di Overton, fatta apposta per far digerire l’indigeribile.

Cioè il cannibalismo. Ma pian pianino, ridendo e scherzando…

Ma no, Benedetta, che cosa dici e scrivi mai! Non vedi che era soltanto una trovata, uno scherzetto, una cosa da ridere e il nostro presentatore-chef, con il faccione allegro, solo uno buontempone, uno che butta là le sue provocazioni per fare ascolti. Mica esiste la fabbrica “Best harvest”, dai, sei la solita esagerata! Va bè, rispondo che a me questa trovata (la quale non è una trovata) non fa ridere per niente, lo scandalo è preludio alla normalizzazione e normalizzare il cannibalismo non è niente affatto divertente.

Anzi è un abominio e il signor Greg, che solo a guardarlo mi urta i nervi, con quel sorrisone durbans pieno di denti, non dovrebbe farla franca e passarla liscia. Come invece sarà. E tutti a ridere, come quando pian pianino ci hanno fatto accettare il divorzio, l’aborto, il gender e tutta la compagnia cantando che respira, immonda, sotto la coltre spessa del mondo di Satana. No, dico centomila volte no a scherzare con il cannibalismo! Sono stanca, corro alla Santa Messa della gioia e saluto il velluto nero della sera che mi conduce al sonno e all’oblio, nella pace del Signore.

§§§

§§§

