Diritto alla Vita ai Nascituri. 64% degli Italiani Favorevoli. Pro Vita & Famiglia.

Questi dati sono molto più che semplici numeri; sono la testimonianza di un’Italia che sta emergendo dal sonno dell’indifferenza e della negazione imposti dalla cultura abortista, risvegliandosi alla realtà della vita umana, quella che riconosce che nel grembo materno non ci sono “grumi di cellule”, ma esseri umani, come me e come te. Marco, possiamo affermarlo senza troppi giri di parole: nel 2024 non riconoscere il concepito come un essere umano e quindi come un soggetto di diritti… è da oscurantisti! Lo confermano le innumerevoli e sempre più sofisticate ricerche scientifiche che dimostrano che la vita umana inizia dal concepimento e la risposta chiara e inequivocabile che gli italiani hanno espresso nel nostro sondaggio. Quest’anno, con la nostra Campagna per la Vita 2024, ci impegneremo a trasformare questi risultati in azioni concrete per il riconoscimento giuridico dell’umanità del concepito. Con questa conferenza abbiamo ufficializzato il lancio della nostra campagna, nelle prossime settimane daremo il via alla nostra RIVOLUZIONE PER LA VITA! Il concepito è uno di noi, sarai al nostro fianco per difenderlo? In alto i cuori!