Ci Salva Cristo, non il Leader di Turno. Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla Chiesa, e sul ruolo che figure anche eminenti vi possono giocare. Buona lettura e condivisione.

Ci salva Cristo, non il leader di turno

Quando leggiamo le notizie nei media, ci capita spesso di vedere come la gente sia attratta da personalità a cui attribuisce un carisma del tutto speciale, vediamo ad esempio Trump in America, Putin in Russia o, tempo fa, Berlusconi in Italia. Spesso la personalità va anche oltre i contenuti del messaggio e le persone sembrano aver un grande bisogno di avere qualcuno che li ispiri, pur se magari non si è compreso a fondo il messaggio che questa persona porta.

Questo meccanismo è in realtà anche molto importante in un contesto religioso, dove a volte si tende a seguire leader particolarmente carismatici che ci promettono una salvezza che, secondo il loro messaggio, possiamo trovare solo grazie a loro. Pensiamo alla religiosità orientale e ad alcuni leader capaci di coinvolgere migliaia di persone nel loro movimento, come Osho Rajineesh, come Sai Baba e molti altri.

Anche in ambito cristiano abbiamo esempi di questo tipo, grandi personalità in grado di coinvolgere un enorme gruppo di persone. Penso ad alcuni come madre Teresa di Calcutta, padre Pio, Giovanni Paolo II, che la Chiesa cattolica ha indicato come modelli di vita cristiana.

Ma accanto a questi ce ne sono altri che, pur essendo stati seguiti da molte persone, hanno avuto un percorso più controverso. Un bel libro pubblicato dall’editrice Queriniana dal titolo “Il tradimento dei padri”, scritto da Celine Hoyeau affronta il tema di alcune personalità carismatiche in ambito cattolico che avrebbero approfittato della loro posizione di forza rispetto ai fedeli per perpetrare abusi.

Ora non mi interessa entrare nel merito delle vicende raccontate nel libro, chi è interessato può leggerlo e farsi la propria opinione. Mi interessa mettere in luce una reazione comune in coloro che si trovavano a fronteggiare le evidenze di abusi compiuti da fondatori che tanto ammiravano. Nel libro che ho citato viene raccontato che dopo ognuna di queste rivelazioni la reazione era di sgomento da parte dei fedeli, di incredulità, non si poteva credere che proprio quella persona che aveva fatto tante cose belle per loro potesse essere lo stesso che aveva perpetrato quegli abusi, a volte gravissimi perché, come dice il libro, “nel profondo immaginiamo che un abusatore abbia la faccia da cattivo…”. Certo, immaginiamo che qualcuno che fa certe cose così importanti nella nostra vita poi possa non essere lo stesso che ha usato la sua autorità per ottenere favori personali, inclusi quelli sessuali. Il libro ci dice che “questi uomini e queste donne erano anche personalità di talento, dotate di un’intelligenza superiore e di un’abilità eccezionale, e ci hanno abbagliato”. Già, aggiungo io, ci siamo fatti abbagliare da colui o colei che pensavamo potesse portarci una certa salvezza.

Eppure, e lo dico da cattolico peccatore, dobbiamo stare attenti a non farci ingannare da personalità di questo tipo, che sono presenti nel cattolicesimo progressista come nel cattolicesimo tradizionalista. A volte si ha l’impressione che non sono queste persone a portarci a Cristo, ma è Cristo che ci porta a queste persone, come se esse fossero il terminale ultimo dei nostri sogni e aspirazioni. Questo è profondamente sbagliato. Esse al massimo, quando sono figure positive, sono il dito che indica la luna, non sono loro stesse la luna.

Dobbiamo comprendere, anche quando pensiamo che questo leader religioso sia una grande persona oppure quando scopriamo che esso è un abusatore, un malfattore, un pervertito, che la nostra relazione fondamentale è quella con Cristo, è nel rispondere alla domanda definitiva che Lui ci pone: “voi chi dite che io sia?”. Da questa domanda parte uno dei libri più importanti di apologetica del secolo passato, Ipotesi su Gesù, scritto da Vittorio Messori, di cui ho avuto il piacere di pubblicare la versione inglese pubblicata da Sophia Institute Press. Il libro di Messori parte tutto da quella domanda: chi è Cristo? Dobbiamo capire che la salvezza non viene da personalità che pure crediamo molto affascinanti, ma alla fine essa è contenuta in quelle parole di ebraico o greco che compongono le Scritture e che si sono incarnate nella Tradizione della Chiesa, che anche le precede.

Il nostro viaggio esistenziale alla fine si risolve nella risposta che noi diamo alle parole di quel predicatore ebreo che se sono vere, ci portano ad un mondo di infinita beatitudine, se sono false ci portano al nulla. Davanti a questo anche il leader terreno più carismatico piomba nell’ombra. Tutto questo offre nuovo significato alle parole di san Pietro negli Atti degli Apostoli, parole che risuonano per noi in modo potente: “In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati”. Non guardate al dito, guardate la luna.

