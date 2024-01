OMS, Linee Guida per Bambini Trans! Fermiamoli! Pro Vita e Famiglia, Petizione.

Marco, si tratta di una notizia allarmante!

Dopo le scandalose linee guida per l’educazione sessuale e la masturbazione precoce dei bambini, l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta per adottare nuove linee guida per l’accesso alla transizione di genere dei bambini, che avranno ricadute dirette sulle politiche sanitarie italiane e globali. Un gruppo di lavoro dell’OMS si riunirà a metà febbraio con l’obiettivo di deliberare e rendere “normali” le seguenti pratiche per i minori: la somministrazione degli ormoni bloccanti della pubertà;

interventi chirurgici per l’affermazione del genere;

per l’affermazione del genere; il riconoscimento giuridico del genere scelto. Hai capito bene Marco, bambini trans… è diabolico! Questa follia promossa da una minoranza influente rischia di diventare la realtà per i nostri figli, con conseguenze irreversibili. ATTENZIONE: Abbiamo poco tempo per agire! La commissione incaricata di stabilire le linee guida si riunirà il 19 febbraio, tra pochissime settimane. URGENTE: firma la nostra petizione rivolta ai dirigenti dell’OMS e al governo italiano per bloccare questa iniziativa pericolosa. Ogni firma conta, e il tempo stringe!

È un fatto: quella dell’OMS per i bambini è diventata un’ossessione! Che si tratti di un’iniziativa nelle mani delle solite lobby lo si capisce non solo dall’obiettivo della proposta, ma dal team di “esperti” scelto per redigere il documento: oltre tre quarti sono attivisti transgender e il resto del gruppo è formato da lobbisti delle case farmaceutiche. Quali linee guida potranno mai scaturire da una commissione così fortemente ideologizzata e di parte? Per farti un esempio pratico, Florence Ashley, attivista transgender (i cui pronomi preferiti sono “Loro/Loro/Quella str**za) è uno dei membri del gruppo di “esperti” scelti dall’OMS per redigere le linee guida. Ashley ha affermato che “i bloccanti della pubertà dovrebbero essere trattati come l’opzione predefinita” per TUTTI i bambini, invece di “lasciare che la pubertà faccia il suo corso”. Vogliono rendere normale la transizione di genere per tutti i bambini, con ormoni e chirurgie invasive. Marco si tratta di dichiarazioni agghiaccianti che mostrano chiaramente quanto sia ideologizzato questo gruppo di lavoro! Se non interverrai subito, transattivisti e lobbisti farmaceutici influenzeranno decisioni che avranno importanti ricadute sulla vita di innumerevoli bambini e famiglie. È una follia che deve essere fermata immediatamente!

Stiamo parlando di trattamenti ormonali e chirurgici per la transizione di genere che hanno già avuto effetti devastanti sui bambini e sui ragazzi. E non sono io a dirlo… Mentre l’OMS avanza con il suo piano, molti Paesi che un tempo erano considerati all’avanguardia nella transizione di genere stanno facendo marcia indietro. USA, UK, Svezia, Nuova Zelanda e molti altri stanno vivendo il dramma di giovani vite distrutte dalla transizione di genere. Mutilati nel loro corpo, nella loro psiche, molti di questi ragazzi si sono pentiti e ora lottano con le conseguenze di scelte fatte troppo presto. Di fronte alle loro vite distrutte non possiamo rimanere in silenzio! Unisciti a noi firmando la petizione per chiedere ai dirigenti dell’OMS e al Governo Italiano di intervenire e bloccare questa commissione. Il futuro dei nostri ragazzi è nelle nostre mani.

Non abbiamo bisogno di un’organizzazione “sanitaria” globale che pompi miliardi ogni anno dalla nostra società per danneggiare i bambini. Il 19 febbraio è dietro l’angolo, e dobbiamo agire ora per fermare questa follia. La tua firma può fare una grande differenza. In alto i cuori!