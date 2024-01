Fatima. La Russia, Nikola Tesla, le Scie Chimiche e le Due Chiese. Sergio Russo.

ESISTONO DUE CHIESE…

E SALOMONE HA GIÀ SCELTO QUALE DELLE DUE!

Ancora sul Terzo Segreto di Fatima (4)

È indubbio che oggi, in seno alla Chiesa Cattolica visibile, cioè quella che comunemente viene percepita all’esterno, esistano in realtà “due chiese”, nettamente ben distinte.

Ed è ovvio che il credente, quando dice il Credo, proclami la sua fede nella Chiesa: santa, cattolica, apostolica ma, e soprattutto, una!

Dunque, può esserci soltanto una, sola, vera Chiesa Cattolica… Un po’ come al tempo di Benedetto XVI, dopo la sua famosa declaratio, solamente uno poteva essere il vero Papa, ché è il capo visibile della Chiesa, corpo di Cristo, e quindi non un corpo bicefalo – né tantomeno acefalo – ma un solo corpo, un solo capo, una sola fede, come uno solo è il Cristo!

Il cattolico “vigilante”, cioè coloro che, come sentinelle si pongono sugli spalti della Storia, hanno acquisito un particolare intuito, nonché discernimento, sui segni dei tempi, appunto quei “segnali” verso i quali il Signore della storia ha raccomandato ai suoi discepoli di stare all’erta quando questi si fossero presentati: “Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?”

E proprio uno dei segni più significativi, e allo stesso tempo più enigmatici, è stato quello della “Chiesa dei due papi” – secondo le visioni della beata Anna Caterina Emmerich – verificatosi fra il 13 marzo 2013 e il 31 dicembre 2022.

Vi è da segnalare però, che già nell’anno Duemila i fedeli vennero provvidenzialmente messi a conoscenza del Terzo Segreto (attraverso la descrizione di quella celeberrima visione), resa pubblica a Fatima il 26 giugno, in cui si poteva individuare, a motivo del particolare uso di due termini simili, e tuttavia differenti, che questi ultimi potevano anche riferirsi a due personaggi nettamente distinti fra loro (la Chiesa dei due papi, appunto): il Santo Padre ed il vescovo vestito di bianco, ed aggiungiamo ancora che, quando fu reso noto nel suddetto testo, che vi era un Cattolicesimo definito da una “Croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia”, risultò esso pure un inedito che, perlomeno, lasciava alquanto perplessi…

Parlavamo dunque di due chiese, ed allora cominciamo subito ad individuarne le differenze, iniziando proprio da ciò che è “il culmine e la fonte” della vita di un cristiano: il santissimo Sacramento dell’Altare.

Pertanto, nei confronti del medesimo Signore, ivi presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, un tipo di fedele si presenta in piedi, prendendo la sacra ostia con le sue proprie mani e, sempre da sé stesso, si autocomunica.

Vi è però un altro tipo di fedele che, viceversa, s’inginocchia (ovviamente, potendolo fare), poiché egli sa benissimo che, verso il Signore presente nella santa particola, va dato l’ossequio dell’adorazione e quindi, sempre inginocchiato, lui non prende, bensì riceve l’Eucaristia, sulla lingua, proprio come “bambini che bramano il puro latte spirituale”, ricevendola appunto, dalle mani consacrate del Sacerdote.

Ergo, il primo tipo di fedele, quando ritorna al proprio banco si siede, poiché ritiene del tutto naturale che, dopo un “pasto”, si debba anche digerire… mentre il secondo fedele, ritornando al banco, prosegue nella sua adorazione silenziosa, inginocchiato…

Restando ancora nell’ambito della santa Messa, vi è un tipo di fedele che, quando recita il Padre nostro, in ossequio alle nuove traduzioni, prega dicendo “non ci abbandonare alla tentazione” pensando che – ne viene di conseguenza – Dio possa anche abbandonarci nel momento cruciale della tentazione ed allora, meglio pregarLo perché ciò non accada… Viceversa, vi è un altro tipo di fedele che, nel dire la Preghiera del Signore, a parte che si fida ancora di quella traduzione in uso da svariati secoli e che è stata accettata e pregata da una miriade di santi e sante, ma soprattutto egli è ben consapevole che “Dio è fedele, e non permetterà [mai] che siamo tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla”. Ragion per cui ritiene anticristica, oltreché ingiusta, la suddetta nuova invocazione, e proprio nei riguardi di Dio, che ci è Padre. Egualmente tralascia pure quell’altra arbitraria aggiunta del termine “anche”, che non si capisce bene da dove esso sia spuntato…

Quest’ultimo tipo di fedele, inoltre, confessa soltanto “a voi fratelli…”, senza null’altro aggiungere, poiché teme che prima o poi, presto o tardi, liturgisti sensibili alla “parità di genere”, vogliano introdurre, oltre che “a voi sorelle”, anche… a voi lgbtq+!

Dopo aver esaminato come questi due differenti tipi di fedeli (espressione di quelle “due diverse chiese”) si pongano nei confronti del primo dei cosiddetti “tre punti bianchi” – come li aveva definiti san Giovanni Bosco: l’Eucaristia, l’Immacolata, il Santo Padre – riprendiamo in esame adesso il secondo punto di questi: l’Immacolata.

Per un tipo di fedele: la Madonna era una povera e semplice ragazza ebrea (e sottolineo “ragazza”, poiché molti teologi moderni affermano che questo sia il termine esatto, da mettere al posto di quell’altro: “vergine”), completamente inconsapevole del compito che l’attendeva… per quell’altro tipo di fedele invece, la Beata Vergine Maria è senza ombra di dubbio la Sovrana Imperatrice dell’universo, che la Liturgia pone – quale Sapienza di Dio – ancor prima che tutte le cose venissero all’esistenza!

Da un tipo di fedele le Apparizioni Mariane nel mondo sono tenute alla stregua di optional, suscettibili di non esser prese in considerazione, ché anzi queste vengono relegate fra le rivelazioni private, in pratica messe nel “dimenticatoio”… Viceversa, per un altro tipo di fedele: costoro le reputano molto attendibili e degne di seria considerazione, perché le ritengono facenti parte di quel “grande albero”, che è la Tradizione vivente della Chiesa, da cui, quale “ramo maggiore”, si è originata la stessa Sacra Scrittura…

Infine (e per non appesantire troppo il discorso), contrariamente a un tipo di fedele che ha fatto proprio l’appellativo di “meticcia”, per esempio, nei riguardi della Vergine Immacolata, ve ne è invece un altro tipo, il quale non rende ossequio all’idolo dell’ecumenismo, ché anzi tale divina Madre la ritiene anche Corredentrice, Mediatrice ed Avvocata (così come viene già invocata da molti secoli nella Chiesa, nel Salve Regina)…

Il terzo ed ultimo punto bianco: il Santo Padre. Nei confronti di tale questione, oggigiorno, nella chiesa visibile, si opera una vera e propria “separazione” (non una “divisione”, azione tipica del maligno, bensì “separazione”, azione questa, peculiare del Cristo, di Colui appunto che separa il bene dal male, i “capri” dalle “pecore”, il buon grano dalla zizzania…).

Benedetto XVI, dopo la sua “rinuncia” (in realtà: una declaratio di sede impedita), disse che egli, come Mosè, saliva sul monte da solo a pregare, ma che rimaneva, pur tuttavia “papa per sempre”, pregando quindi sì, ma fedele al motto che san Malachia, per divina illuminazione, gli conferì: Gloria Olivae, nell’Orto degli Ulivi, nel Getsemani della fine dei tempi, nel Venerdì Santo della Chiesa.

Ragion per cui, se Benedetto-Mosè è salito sul “monte” (elevandosi cioè) a pregare, chi mai sarà rimasto in “pianura” (appiattendosi quindi) ad aspettare? Evidentemente quel Francesco-Aronne, che ha dato il via alla danza intorno al “vitello d’oro”, proprio lui, che è stato predetto in molteplici profezie: “l’Agnello con due corna, che però parla come un drago” (l’Apocalisse spiegata dalla Vergine Maria, in Don Stefano Gobbi); un astro [caduto] del mio esercito (il Signore Gesù, in Maria Valtorta); l’usurpatore del soglio petrino (Avola); lo “xino” (allo “specchio”: onix, onice, la pietra nera, il Pietro nero, Anguera); il vescovo vestito di bianco (ancora allo “specchio”: immagine speculare e rovesciata del Santo Padre, Fatima); il caput nigrum, il papa nero, ecc.

Dunque, lo avrete già capito, alcuni seguono il Santo Padre/Benedetto (e quindi attualmente sanno che la Chiesa è in sede vacante), mentre altri seguono il vescovo vestito di bianco/Bergoglio, e lo ritengono papa legittimo e validamente eletto – nonostante vi siano più che pesantissimi dubbi, anzi certezze, sulla sua elezione resa invalida (dalla mafia di san Gallo, dalle disposizioni della Universi Dominici Gregis, dai canoni del Diritto Canonico, in cui si distingue nettamente fra munus e ministerium, ecc.) – però, come già disse, sin dall’inizio di quel “pontificato” che veniva “dalla fine del mondo”, il noto vaticanista A.M. Valli, tutti questi in realtà stanno seguendo “un ‘papa’ che non conferma i fratelli nella fede, ma i lontani nella loro lontananza”…

A conclusione di questa serie di quattro articoli, pongo adesso all’attenzione dei gentili lettori, cosa hanno detto su Fatima due grandi mistici del nostro tempo: Maria Valtorta e don Stefano Gobbi. Ed anzi, per coloro che leggono con un supplemento di fede, in realtà quel che dicono il Signore Gesù (nel Poema, nei Quaderni e nel Libro di Azaria) e la Vergine Maria (“Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna”).

Dalle Opere Valtortiane:

«Osservate, uomini. A Fatima, a Lourdes, a Guadalupe, a Caravaggio, alla Salette, dovunque, vi sono state apparizioni vere e sante; i veggenti, i vocati a vederle, sono povere creature che per età, per coltura, per condizione, sono fra le più umili della terra. A questi ignoti, a questi “nulla”, si rivela la Grazia e ne fa i suoi araldi.» (POEMA: I, 26).

Ecco! Ho capito perché mi attira tanto la Madonna di Fatima, più ancora che non quella di Lourdes che pure amo tanto. Perché è più nostra, più Mamma. Quella di Lourdes guarda il Cielo… pare vogliosa di tornare lassù, perdersi in Dio: è l’Immacolata Concezione, la Donna del Cielo. Questa di Fatima guarda noi, guarda la povera Terra dove fu donna come ogni creatura e della quale conosce le tristezze e i bisogni, questa povera Terra che ha tanto bisogno di Lei, ed è tutta pietà per noi: è la Madre nostra, è il Cuore di Maria che ci ama e sorveglia… La prima è per il Signore e per gli Angeli. Ma questa di Fatima è per noi peccatori. Prega per noi…

È veramente “la Mamma” purissima E compassionevolissima… (QUADERNI DEL 1945-1950: 8 maggio 1947).

«Hai pianto e non è giovato che tu conoscessi il segreto di Fatima. Le tue cure al mondo si sono rivolte contro di te come quelle che si usano ad un ossesso. Ma non importa. Mia Madre è con te ed Io con Lei. Noi siamo presso le grandi “voci” e le piccole “voci” che parlano in nome mio e che consumano sé stessi perché la Voce del Cristo suoni ancora in questa terra brulicante di demoni. Siate benedetti, grandi e piccoli portatori della Parola. Noi vinceremo contro Satana. Io ve lo dico. E nell’ora della vittoria la mia stessa Luce sarà la vostra luce che vi farà splendenti come nuovi soli.» (QUADERNI DEL 1943: 20 novembre).

E Azaria si inginocchia per ascoltare Gabriele che, aumentando la sua luce, mi saluta col saluto: «Ave Maria!». Non altro che Ave Maria. Poi mi dice una tremenda, oh! è proprio tremenda parola e mi dà un ordine. Così di condanna nelle sue ragioni!!! Ma lo porterò con me nella tomba. «É ben più tremendo» dice l’Arcangelo «del segreto di Fatima e non va rivelato perché gli uomini, anche questi per cui è emesso, non meritano di conoscerlo». E poi l’Arcangelo, insieme ad Azaria che si rialza dalla sua genuflessione, canta: «Benediciamo il Signore». Rispondo: «A Dio le grazie» come mi ha insegnato Azaria, e con loro dico: «Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo»…

… E ora ho anche il peso angoscioso di questa tremenda conoscenza… (Libro di Azaria, 24/3/46, Domenica IIIa di Quaresima).

«Quando il tempo verrà, molte stelle saranno travolte dalle spire di Lucifero che per vincere ha bisogno di diminuire le luci delle anime. Ciò potrà avvenire perché non solo i laici, ma anche gli ecclesiastici hanno perso e perdono sempre più quella fermezza di fede, di carità, di forza, di purezza di distacco dalle seduzioni del mondo, necessarie per rimanere nell’orbita della luce di Dio. Comprendi chi sono le stelle di cui parlo? Sono quelli che Io ho definito sale della terra e luce del mondo: i miei ministri. Studio dell’acuta malizia di Satana è di spegnere, travolgendoli, questi luminari che sono luci riflettenti la mia Luce alle turbe. Se con tanta luce che ancora la Chiesa sacerdotale emana, le anime stanno sempre più sprofondando nelle tenebre, è intuitivo quale tenebra schiaccerà le turbe quando molte stelle si spegneranno nel mio cielo. Satana lo sa e semina i suoi semi per preparare la debolezza del sacerdozio, onde poterlo travolgere facilmente in peccati, non tanto di senso quanto di pensiero. Nel caos mentale sarà per lui facile provocare il caos spirituale. Nel caos spirituale i deboli, davanti alle fiumane delle persecuzioni, commetteranno peccato di viltà, rinnegando la fede. Non morrà la Chiesa perché Io sarò con essa. Ma conoscerà ore di tenebre e orrore simili a quelle della mia Passione, moltiplicate nel tempo perché così deve essere .

«In verità l’Avversario sta iniziando il suo lavoro di distruzione della terza parte delle stelle del cielo. La mia Chiesa non sarà colpita che dalla Chiesa. Ogni altro nemico sarà vinto da Me. Ma l’abominio nel suo seno Io non lo posso vincere perché sacra mi è la libertà d’arbitrio di ogni uomo, di ogni uomo, di ogni uomo. E coloro che saranno abominio hanno più di ogni altro le grazie per tendere al loro fine… Per questo sarà abominio la loro caduta, la loro apostasia. Oh! dolore! Ma così è scritto… Non mi ricusare il tuo soffrire che aumenterò in tutte le cose. Perché ho bisogno di vittime. Per placare l’ira del Padre. E per consolarmi dei nuovi Giuda di Keriot.» (QUADERNETTI:13 giugno 1948).

«Leggi Giovanni nella sua Apocalisse. E che sono le stelle che per una terza parte Satana riesce a far precipitare dal loro Cielo, dal Cielo della Chiesa? Chi se non coloro che, per avermi testimoniato fedelmente, vengono uccisi dalla Bestia uscente dall’abisso? E chi se non coloro che, eletti a luminari nella Chiesa, si sono fatti luci spente? Chi se non i pastori tramutati in idoli per il loro presumere? Chi se non il sale corrottosi in veleno per i piccoli che vedono e si allontanano con disgusto e languiscono o periscono? Troppi pastori sono idoli quali li descrive Baruc nel suo c. VI. Molte, troppe sono travolte, delle stelle della Chiesa. Alcune, le prime, dall’ira degli anticristi, e sono i migliori, e sono gloriosi martiri nel mio Regno. Ma più ancora sono le seconde dalle blandizie di Satana. E la nuova Gerusalemme diventa Babilonia, e di Babilonia avrà la sorte .»(QUADERNETTI: 23 dicembre 1948).

«È logico che in un mondo in cui tante luci spirituali saranno morte si instauri, palesemente, il regno breve ma tremendo dell’Anticristo, generato da Satana così come il Cristo fu generato dal Padre. Cristo figlio del Padre, generato dall’Amore con la Purezza. Anticristo figlio di Satana, generato dall’Odio con l’Impurità triplice.» (QUADERNI DEL 1943: 23 luglio).

«Guai se venisse proclamata regina la donna vestita di porpora e scarlatto [la pachamama?], cui fa trono la bestia immonda dai nomi di bestemmia, prima che sia proclamata Regina degli Angeli e degli uomini, con parola infallibile, la Donna vestita di sole, i cui piedi calcano la luna e il cui capo s’incorona di stelle. Non vi può essere una seconda Redenzione compiuta da Me Cristo [la nuova chiesa della misericordia?]. Ma ancor una ve ne può essere per salvare dalle spire infernali un più gran numero di spiriti: quella di Maria gloriosa. Nel culto di Lei sta il segreto dell’estrema Redenzione.» (QUADERNI DEL 1945-1950: 23 ottobre 1947).

“Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna”:

Anzitutto è chiaramente delineata la profonda crisi di fede, già annunciata dalla Madonna a Fatima, e che oggi si è fatta più estesa e più grave. Il continuo diffondersi degli errori anche all’interno della Chiesa, porta alla convinzione che si stia vivendo il tempo della grande apostasia, di cui scrive S. Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, al capitolo secondo, versetto terzo. Da qui il richiamo costante, preoccupato, persino accorato a camminare sulla strada della vera fede, seguendo Maria, La Vergine fedele, a cui ci si affida in maniera particolare, con la consacrazione al suo Cuore Immacolato. (Il Direttore Spirituale. 8 Dicembre 2007, Solennità dell’Immacolata Novantesimo delle Apparizioni di Fatima.).

«A Fatima ho indicato questo mio Cuore Immacolato come mezzo di salvezza per tutta l’umanità. Ho tracciato la via del ritorno a Dio. Non sono stata ascoltata.» (9.11.1975).

«Ti confermo che si è veramente realizzato quanto vi ho già predetto a Fatima: la Russia ha diffuso i suoi errori in tutto il mondo. Il Signore si è servito delle nazioni senza Dio per castigare i popoli cristiani che si sono allontanati dalla strada tracciata da mio Figlio Gesù.» (12.6.1978).

«Figli miei prediletti, si è ormai scatenata la tempesta da Me preannunciata a Fatima per la purificazione della Chiesa e di tutto il mondo.» (3.3.1979).

«Sono i tempi della mia grande battaglia. La Donna vestita di sole combatte contro il Dragone rosso. Questo vi ho detto a Fatima, per prepararvi alla lotta che anche voi ora siete chiamati a combattere.» (13.5.1980).

«Quanto ho predetto a Fatima alla mia figlia Suor Lucia oggi diventa una realtà. Per l’umanità e per la Chiesa c’è tanto bisogno del mio materno ed immacolato rifugio, perché voi tutti siete dentro i miei tempi. Questi sono i tempi dolorosi da Me predetti, in cui ogni cosa va verso il suo più doloroso e sanguinoso compimento.» (5.7.1985).

«Piango perché la Chiesa continua sulla strada della divisione, della perdita della vera fede, dell’apostasia, degli errori che vengono sempre più propagandati e seguiti. Ormai si sta compiendo quanto Io ho predetto a Fatima e quanto qui ho rivelato nel terzo messaggio confidato a una mia piccola figlia. Allora anche per la Chiesa è giunto il momento della sua grande prova, perché l’uomo iniquo si stabilirà al suo interno e l’abominio della desolazione entrerà nel Tempio santo di Dio.» (15.9.1987).

«Questa infiltrazione massonica, all’interno della Chiesa, vi è già stata da Me predetta in Fatima, quando vi ho annunciato che Satana si sarebbe introdotto fino al vertice della Chiesa .

A causa della diffusione di questi errori, oggi molti si allontanano dalla vera fede, dando attuazione alla profezia che vi è stata fatta da Me a Fatima: – verranno tempi in cui molti perderanno la vera fede. – La perdita della fede è apostasia. La massoneria ecclesiastica agisce, in maniera subdola e diabolica, per condurre tutti alla apostasia.» (13.6.1986).

«La perdita della fede è una vera apostasia. La diffusione dell’apostasia è dunque il segno che indica ormai vicina la seconda venuta di Cristo. A Fatima Io vi ho predetto che sarebbe venuto un tempo in cui si sarebbe persa la vera fede. Questi sono i tempi.» (13.3.1990).

«La grande prova è giunta per tutta l’umanità. Sta per giungere il castigo, da Me predetto a Fatima, e contenuto, in quella parte del segreto che non vi è stato ancora svelato. È arrivato sul mondo il grande momento della divina giustizia e della misericordia. Per questo vi ho voluto qui. Voi dovete essere gli apostoli di questi ultimi tempi.» (15.11.1990).

«… gli avvenimenti si aggraveranno nella Chiesa e nel mondo, perché entrate nei tempi, che vi sono stati da Me predetti, nel messaggio che vi ho dato a Fatima e che finora non vi è stato ancora svelato. Ma ora esso sarà reso palese dagli stessi avvenimenti che state vivendo.» (1.7.1993).

«Dentro il vostro tempo è l’attuazione del messaggio, che a Fatima vi ho dato e contro cui il mio Avversario si è scatenato, ma che ora apparirà in tutta la sua straordinaria importanza per la Chiesa e per tutta l’umanità. È un messaggio apocalittico. Esso riguarda la fine dei tempi. Esso annuncia e prepara il ritorno di mio figlio Gesù nella gloria.» (13.5.1994).

Qui in Fatima è stato dato l’annuncio di un mistero che non è stato ancora completamente rivelato. Qui in Fatima c’è un messaggio che riflette un fascio di luce sopra tutti gli avvenimenti di questo secolo e su ciò che succederà nel prossimo. Qui in Fatima è stato predetto il più grande trionfo di Cristo, perché Lui è Dio, è l’Emmanuele, cioè Dio con noi. Fatima è la porta attraverso la quale dobbiamo passare per giungere ai tempi nuovi che qui furono annunciati. (FATIMA: 20 Novembre 1999. Omelia di don Stefano Gobbi nel Cenacolo tenuto nella Cappellina delle Apparizioni, a conclusione della sua visita in tutto il Portogallo.).

Sergio Russo

(4/4 fine.)

