Bergoglio è un anti-Papa, ma Continuo ad Andare alla Messa „Una cum“. Una Lettera.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un lettore assiduo del nostro sito ci ha inviato questa lettera, che doverosamente offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

Oggetto: Bergoglio è un anti-papa, ma ecco perché continuo ad andare alla messa „Una cum“

Egregio Dott. Tosatti,

come si capirà già dal titolo, vorrei entrare nel merito della disputa che riguarda la liceità della messa „Una cum“.

Poiché muoverò una contestazione diretta alla teoria di don Minutella e del Dott. Cionci, vorrei premettere subito che ho una grande stima per entrambi e che questo mio intervento non vuole né danneggiarli, né delegittimare il lavoro che hanno svolto in questi anni, ma solamente chiarire il punto dell’oggetto della lettera.

Anzi, mi spingo oltre. Vorrei ringraziare pubblicamente don Minutella per le sue catechesi quotidiane, che da una parte hanno messo un’enorme numero di fedeli al corrente degli attacchi perpetrati contro la sana dottrina cattolica (ribadendone i principi fondamentali), e dall’altra hanno contribuito ad arricchire e a mantenere accesa la fiamma della loro fede.

Come un profeta d’altri tempi, egli ha posto la difesa della fede cattolica davanti a qualunque comodità, interesse e dignità personali. Ci tengo a riconoscerglielo e lo ringrazio anche per aver accolto don Ramon Guidetti, recentemente scomunicato.

Vorrei ringraziare anche il Dott. Cionci che ha svelato tanto abilmente il piano anti-usurpazione escogitato da papa Benedetto XVI, riuscendo a spiegarlo e a diffonderlo con una tenacia e una logica invidiabili.

Il Dott. Cionci ha dimostrato canonicamente e in modo oggettivo ciò che noi, „pecorelle“ del gregge di Cristo, sentivamo nei nostri cuori e nelle nostre coscienze da anni: che Bergoglio non era il papa.

Questa convinzione l’avevamo grazie ad un piccolo carisma che Nostro Signore ha donato a noi, Sue pecorelle, e che troviamo specificato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, quando parla del buon pastore: «Le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». (Gv 10,4).

Siamo, quindi, molto grati anche al Dott. Cionci e al suo eccezionale lavoro.

Premesso tutto questo, ma sostenuto dalla raccomandazione di San Paolo „Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono“ (1Ts 5,21), e poiché anch’io amo la Verità e ne sono alla ricerca, sento il bisogno di confutare quello che ritengo un errore, e cioè la tesi secondo cui la messa in comunione con l’anti-papa Francesco non sia valida.

La suddetta tesi si fonda su due enunciati:

1) «Pecca chiunque ascolti la loro messa (degli eretici) o riceva da essi i sacramenti» (Somma teologica, III, 82, art. 9 n. 3).

2) «Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa» (Ecclesia de Eucharistia art. 39).

1) Partirei dal primo punto, scrivendo però tutto per intero la citazione di S. Tommaso:

«Infatti gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati vengono privati dell‘esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa, per cui pecca chiunque ascolti la loro messa o riceva da essi i sacramenti.»

– S. Tommaso ci precisa che il peccato viene commesso non perché si ricevono i sacramenti da ministri eretici, ma perché li si riceve da ministri che sono stati privati dell‘esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa.

– L’esistenza di una sentenza della Chiesa è una condizione così indispensabile per S. Tommaso che infatti, poche righe sotto, sempre nella sua Somma Teologica, ci dice che possono esserci ministri eretici non ancora colpiti dalla sentenza della Chiesa, pur essendo allo stesso tempo „sospesi per sentenza divina di fronte alla propria coscienza“.

– Riguardo questi ministri, eretici di fatto ma ancora non condannati dalla Chiesa, S. Tommaso ci dice che è possibile ricevere da loro la comunione e ascoltare la loro messa.

– Infatti ecco le parole esatte di S. Tommaso: «Perciò fino alla sentenza della Chiesa è lecito ricevere la comunione da essi e ascoltare la loro messa». (Somma teologica, III, 82, art. 9 n. 3).

Quindi il comando di S. Tommaso citato da don Minutella può solo riferirsi ad eretici che hanno sposato uno o più errori dottrinali ben circoscritti, identificati e ufficialmente condannati da una sentenza della Chiesa.

Obiezione: però Bergoglio occupa il soglio di Pietro, la più alta carica. Se è lui l’eretico, chi mai potrà avere l’autorità di condannarlo per eresia e scomunicarlo?

Anche fosse vero, come dice Mons. Viganò, che „la terribile impasse in cui ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione“ (al fine di ripudiare Bergoglio), non è possibile però dichiarare invalide tutte le messe della Chiesa Cattolica celebrate in comunione con papa Francesco.

Prima di tutto non è giusto per un principio di pura realtà oggettiva, perché la maggior parte dei sacerdoti delle nostre parrocchie non è eretica e continua ad operare nella vera fede, ignorando bellamente le eresie di Bergoglio. Lo dimostra in questi giorni la reazione insorta di fronte a „Fiducia supplicans“ e alla benedizione delle coppie omosessuali.

In secondo luogo per il principio biblico secondo cui non si può condannare tutto un popolo o una comunità quando al suo interno ci sono dei giusti. Lo troviamo proprio nel libro della Genesi, cap. 18,20, al punto in cui Dio vuole distruggere Sodoma e Gomorra: «Non sia mai che tu faccia una cosa simile! Far morire il giusto con l’empio, in modo che il giusto sia trattato come l’empio! Non sia mai! Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia?» Il SIGNORE disse: «Se trovo nella città di Sodoma cinquanta giusti, perdonerò a tutto il luogo per amor di loro».

Ora, non si può condannare come eretici (ed impedire ai fedeli di partecipare alle loro messe) sacerdoti che eretici non sono per niente.

Infatti S. Agostino nel secondo libro di „Contro la lettera di Parmeniano“, ci dice: «Il male dei singoli non nuoce a quanti non lo fanno e non lo approvano.»

Parafrasando la citazione, potremmo ben concludere: «L’eresia di Bergoglio non nuoce a quei sacerdoti e fedeli che non la seguono e non l’approvano.»

2) Passiamo al secondo enunciato.

Anche questo lo riporterei per intero: «Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma». (Ecclesia de Eucharistia art. 39).

– La „Ecclesia de Eucharistia“ non introduce la „comunione con il papa“ come nuova condizione per la validità della messa.

– Le condizioni di validità della messa rimangono essenzialmente queste:

• il pane dev’essere di frumento;

• il vino dev’essere d’uva;

• devono essere proferite le parole esatte di Nostro Signore: “Questo è il mio Corpo” e “Questo è il calice del mio Sangue”;

• il ministro deve aver ricevuto validamente l’Ordine sacro del presbiterato;

• dev’esserci l’intenzione di consacrare e cioè di celebrare la messa.

– L’enunciato va pertanto letto così: «Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia (quindi celebrata da un valido sacerdote con l’intenzione di consacrare, che utilizza il pane di frumento, il vino d’uva, le parole esatte di Gesù Cristo), esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa, (…)»

– Perché non è possibile in nessun modo interpretare la „comunione con Pietro“ come una condizione per la validità della messa?

– Per il semplice motivo che la Chiesa riconosce anche la validità della messa della Chiesa Ortodossa, che è separata da Roma e che non accetta il primato del papa su tutta la Chiesa.

Il riferimento è in quella seconda parte dell’enunciato: «(…) oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma».

Infatti la Chiesa Ortodossa mantiene la successione apostolica e riconosce a Pietro solo un primato di onore o nella carità.

– Diventa chiaro a tutti che quella citazione di „Ecclesia de Eucharistia“ non poteva contenere al suo interno un sì grande paradosso, e cioè che la messa cattolica è invalida se non è celebrata in comunione con il papa, ma allo stesso tempo è valida la messa ortodossa (che è sempre stata separata da Roma e non ha mai riconosciuto alcun papa).

Ora, mi permetto di aggiungere che, per i fedeli, rimarrebbe il dubbio di ricevere una qualche „contaminazione“ spirituale a celebrare la messa in comunione con una figura che, oltre ad essere anti-papa, è anche eretica, idolatra, apostata e in odore di massoneria. … E il cui nome, per giunta, corrisponde al n. 666 con il codice ASCII del computer.

Ma troviamo rassicurazione proprio in „Ecclesia de Eucharistia“, che ci dice che nella messa esiste prima di tutto una comunione invisibile (art. 35) con la Santissima Trinità, la Madonna, i santi, i martiri e tutta la Chiesa Trionfante. In comunione con noi ci sono pure le anime del Purgatorio.

Il papa (o anti-papa che sia) è parte della comunione visibile, insieme al vescovo e a noi fedeli. Tutti insieme siamo solo quella piccola goccia d’acqua che viene versata nel calice di vino accompagnata dalla formula: «L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.»

E se Gesù Cristo è tanto potente da distruggere l’anticristo con il semplice „soffio della sua bocca“, allora a maggior ragione il suo Sacrificio sulla croce, che ha redento il mondo intero, non sarà minimamente contagiato se insieme a noi, in quella goccia d’acqua, entra in comunione anche un anti-papa, chicchessia.

«Dalla virtù del Signore risuscitato la Chiesa trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori.» (Lumen Gentium art. 8)

D’altronde lo dimostrano i miracoli eucaristici che hanno continuato a verificarsi in giro per il mondo in questi anni di anti-papato.

Con il miracolo eucaristico Gesù continua a dirci: „Guardate che io sono qui, vivo. Non perdete la fede nella mia presenza nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia.“

Se la messa fosse invalida o Nostro Signore volesse che non partecipassimo più alla messa Una-cum, penso che, per prima cosa, abolirebbe i miracoli eucaristici.

Infine, cos’è Bergoglio, se non la corona di spine che viene posta sul capo del corpo mistico di Gesù Cristo, che è la Chiesa, di cui tutti noi facciamo parte?

Stiamo vivendo la Passione della Chiesa indicata dal Catechismo al n. 677: „La Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che attraverso quest’ultima pasqua, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e risurrezione.“

Siamo al punto in cui qualcuno ha posto la corona di spine sul capo di Cristo, lo colpisce, ne provoca sofferenze e lacerazioni e gode nel vederlo sanguinare.

Altri, i buoni, patiscono, piangono e soffrono con Lui nel Corpo Mistico.

Oliver Eight

