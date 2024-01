Florida, il Surgeon General Chiede la Sospensione Immediata del Siero anti Covid.

Carissimi StilumCuriali, un post.lampo per informarvi di questa presa di posizione che viene dalla massima autorità medica della Florida. Immediatamente si è messa in moto la macchina della disinformazione dei media mainstream, alimentata da Big Pharma. Buona lettura e diffusione.

BREAKING: Il chirurgo generale della Florida chiede il blocco totale dei vaccini COVID-19

Il “vaccino” COVID-19 della Pfizer iniettato in miliardi di braccia non era lo stesso utilizzato negli studi clinici della Pfizer. C’è stato un “bait-and-switch”. Il pubblico ha ricevuto fiale contaminate con DNA plasmidico.

Per questo motivo, il Dr. Joseph Ladapo ha chiesto di sospendere l’uso di tutte le iniezioni di mRNA COVID-19 mercoledì 3 gennaio 2024.

Ascoltate le sue parole.

BREAKING: Florida Surgeon General Calls for Complete Halt of COVID-19 Vaccines

The Pfizer COVID-19 “vaccine” injected into billions of arms was not the same one used in Pfizer’s clinical trials. There was a “bait-and-switch.” The public received vials contaminated with plasmid… pic.twitter.com/Vxt2dRGIRn

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 3, 2024