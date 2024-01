Avvocati Cattolici Argentini a Bergoglio: “Revoca la Dichiarazione Fiducia Supplicans”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un’amica del nostro sito, F.P., che ringraziamo di cuore, ci ha fatto giungere questo messaggio. Buona lettura e diffusione.

§§§

Anche gli avvocati cattolici argentini dicono no a Fiducia Supplicans e chiedono al papa di revocare il documento.

La richiesta è formulata “per amore della verità e nella fedeltà al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo”, a causa del “grave danno alla Fede e ai costumi morali che i contenuti del documento generano nel popolo di Dio attraverso l’effetto pedagogico della legge”.

“Ciò è dovuto al grave danno alla Fede e ai costumi morali che il suo contenuto provoca nel Popolo di Dio attraverso l’effetto pedagogico della legge.

nel Popolo di Dio per effetto dell’insegnamento della legge, dato che attraverso la Dichiarazione, “le benedizioni delle coppie in situazione irregolare e delle coppie dello stesso sesso” sono

di coppie in situazione irregolare e di coppie dello stesso sesso” (n. 31), il che significa che non

31), il che implica che non sono fatte alle persone che le compongono individualmente e separatamente, ma alle coppie in quanto coppie.

separate, ma alle coppie in quanto tali, nonostante la convivenza al di fuori del matrimonio, in una situazione oggettiva o prossima.

matrimonio, nella situazione oggettiva o prossima dei gravi peccati di adulterio o concubinato, fornicazione o sodomia alla sola condizione che la coppia lo richieda”.

Fatto ancora più grave è “la nuova prassi venga introdotta mediante un atto di autorità la cui sostanza è quella di essere una vera disposizione giuridica perché ha forza di obbligo e, come tale, entra a far parte del diritto della Chiesa, sopprimendo le precedenti norme che, fondate sull’immutabile dottrina secondo cui tali rapporti sono estranei alla legge di Dio e non possono essere in alcun modo favorite, proibivano tali benedizioni, cosa che è stata recentemente ratificata in questo stesso pontificato”.

Inoltre, scrivono gli avvocati, “la valutazione dell’avvenuto cambiamento dottrinale è stata sottolineata da media influenti in tutto il mondo, circostanza che avrà conseguenze dannose sulla legislazione civile che governa le società”.

La conseguenza dell’ambiguo documento vaticano è che “si avrà una reale impossibilità di distinguere tra la bontà e la santità di un rapporto fondato sul matrimonio e la malizia intrinseca dei peccati che in questi altri rapporti si provocano, in ragione del diritto dei coniugi di esigere la benedizione, l’obbligo imposto ai chierici di impartirla e il dovere dei vescovi di favorirli”.

“La situazione creata dalla Dichiarazione è particolarmente grave nei confronti dei bambini e degli adolescenti”, già vittime di concezioni morali devastanti “violentemente promosse dagli Stati attraverso leggi inique che opprimono i fedeli”.

Gli avvocati cattolici concludono: “Per il mandato di Gesù Cristo conferito a Pietro di confermare i suoi fratelli nella Fede, chiediamo umilmente a Sua Santità Francesco l’immediata revoca della Dichiarazione Fiducia Supplicans per evitare danni certi e gravi alla Fede, alla morale e alla vita della Chiesa”.

§§§

