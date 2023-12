Distillati. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta si congeda dal 2023 con questo articolo giustamente graffiante. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: DISTILLATI

Mi chiamassi Zuppi eviterei accuratamente di parlare di distillati. Quello che spiace al cardinale è proprio che il Vangelo non sia una Sambuca. Si capisce: chiunque conosca alcolisti o tossici, sa bene che il senso della vita si riduce al prossimo bicchierino o al prossimo buco. E Cristo non lo servono nel chupito dei peggiori bar di Caracas.

Diciamo più seriamente che sta venendo a galla – non dico come cosa, perché in fondo sono un signore – tutta l’insofferenza che la verità offre all’ambizione umana di fare un po’ come ci pare. Presumo allora che Fiducia Supplicans o Traditionis Custodes, a differenza del Vangelo, offrano all’uomo un distillato alternativo nel quale annegare le proprie amarezze. Zuppi converrà che sia opportuno definire questo qualcosa e abbandonarsi all’ebbrezza del suo abuso, risvegliandosi dopo qualche ora conci, sudati e con un mal di testa olimpico.

Ad esempio, distilliamo che abbiamo un papa vicario storico di Cristo che non è un papa – certamente non nel senso di distillato dallo Spirito, il quale è a sua volta un distillato: i distillati non distillano.

Bergoglio legge Repubblica, compiccia quattro slogan da Miss Oltretevere e consegna ai suoi social media manager. I quali, annoiandosi a morte, mettono cuoricini sotto le squinzie desnude su Instagram. Sarà che la Chiesa donna deve “smaschilizzarsi”. Speriamo almeno abbia le curve giuste nei posti giusti.

Per quanto mi riguarda, la Chiesa è ormai un distillato di scemenze elaborate da individui incompiuti e irrisolti, dunque rabbiosi, che cercano di piacere e compiacere chi li odia per piacersi. E sin qui, tutto male.

C’è poi il problemino che si presenterà il giorno in cui qualcuno proverà a distillare il magistero distillato del papa distillato. Poiché non possiamo più distillate verità dal Vangelo – figuriamoci da qualsiasi altra cosa – saremo obbligato a distillare Bergoglio. Uno che non sa, non capisce, questo ma anche quello, fai una giravolta, falla un’altra volta.

Che poi verità viene dal sanscrito vrtta, ciò che è accaduto, realtà. Per Zuppi credere al Vangelo è come credere agli gnomi o agli alieni. Anzi forse agli alieni credono più volentieri. È proprio Cristo che li disturba. Fare i conti col Cristo al quale hanno consegnato la vita, e al quale pensano di insegnare: Gesù mica si è diplomato in Teologia Pastorale della cura e della salute alla Lateranense. Molto meglio distillare, magari abusivamente come ai tempi della Grande Depressione.

Non so perché mi sovviene alla memoria un ubriacone che mi fermò nella metropolitana di Milano ormai trent’anni fa, rivolgendomi una domanda a suo modo socratica: “Ma tu, che c***o te ne fai del c***o?”. È la sintesi icastica del destino intellettuale e spirituale di questa gente: ubriachi zuppi e straparlanti.

§§§

§§§

