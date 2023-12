Innamorati, Abituati…(cit. Francesco). Ma di Chi, in Realtà? Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto da Mons. Ics queste riflessioni, nate da recenti affermazioni del pontefice regnante, che doverosamente portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e meditazione…

Caro Tosatti, su La Verità di oggi (ieri per chi legge, n.d.r ) a pag. 3 in un piccolo riquadro a fondo pagina leggo (ex discorso per gli auguri di Natale): < FRANCESCO, BASTA DISCUTERE DI CONSERVATORI E PROGRESSISTI>. Prosegue poi più avanti: <A 60 ANNI DAL CONCILIO SI DIBATTE ANCORA TRA PROGRESSISTI E CONSERVATORI. MENTRE LA DIFFERENZA E’ FRA INNAMORATI E “ABITUATI”> (sic).

Nel discorso per gli auguri di Natale, il Santo Padre dice anche che l’essenza della missione di chi è a servizio della Chiesa è: – ascoltare.- discernere.- camminare. E dice anche che il compito più difficile è trasmettere “Passione” a chi l’ha persa da un pezzo.

Bene, un breve commento fatto di due domande, per chi la “Passione” per Cristo l’ha vista rinnegare negli ultimi dieci anni.

Io sono un “abituato”. Abituato alla Verità, a Cristo ed a Sua Madre, la Vergine Maria. Devo disabituarmi? Ci dice che la differenza è tra innamorati e abituati. Ma innamorati di chi o cosa?

La missione dei servitori della Chiesa è “ascoltare”, ma chi? E’ “discernere”, ma cosa e come? E’ “camminare”, ma dove?

Caro Tosatti, questo è il momento di due semplici DUBIA, quelli riferiti al CREDO (a cosa crede?) e al SERVIAM (chi serve?).

Il resto ormai è solo chiacchere.

(Riflessione fatta dopo aver meditato su pensieri del santo Curato d’Ars).

Categoria: Generale