“Conversio Supplicans”. Non ci Resta che l’Esorcismo. Osservatore Marziano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro sconsolato Osservatore Marziano ha seguito i recenti sviluppi – chiamiamoli così…- dottrinali di Tucho Besame Mucho e del suo protettore e istigatore argentino, e offre alla vostra attenzione queste considerazioni. Buona lettura e condivisione.

§§§

“CONVERSIO SUPPLICANS” …. NON CI RESTA CHE UN ESORCISMO….

Caro Tosatti, dopo la “uscita” di Fiducia Supplicans (non Conversio supplicans), si son levate lamenti e grida da tutte le parti del mondo. Tranne chi? Tranne i soliti buon leccacalzini che sperano in incarichi o benemerenze. Tranne i laicisti, per definizione a supporto del Successore di Benedetto XVI, qualsiasi cosa dica e faccia. Tranne che vaticanistuncoli prezzolati o stipendiati. Tranne che Agenzie Cattoliche di Stampa a servizio della gerarchia..ecc. Ma anche stavolta,nonostante il coro di disappunto in crescita, il risultato è che ci si rende conto che non si può fare nulla…

No, stavolta si può fare un qualcosa, e ve lo dice un marziano perché voi terrestri siete rinco…. Si può fare un ESORCISMO. Purchè si trovino ancora esorcisti,naturalmente.

Vedete, il famoso Cardinale Mario Ciappi (morto nel 1996) che servì Pio XII e sanGiovanni Paolo II spiegò che il famoso 3°segreto sarebbe stato la spiegazione della Apostasia nelle Chiesa.Ma anche a LaSallette (1846) si annunciò che la Chiesa avrebbe subito una terribile crisi che la avrebbe eclissata. Annunciò che il Vaticano avrebbe perso la fede diventando sede dell’Anticristo. Ma nessuno ci ha creduto. Ecchè! mi direte, dovremmo credere a queste storielle di “veggenti” e di “segreti “? Ma andiamo siamo nel XXI secolo ragazzi!! Concretezza scientifica per favore.

Son d’accordo. Siamo concreti perciò, facciamo fare concretamente, a chi sa farlo, un bell’esorcismo!

Avrete sentito (e forse letto) parlare del libro di Benson “Il padrone del mondo”, ma forse non sapete chi lo ha ispirato. Proprio lui, il grande pontefice del Positivismo, Augusto Comte, filosofo e altro…

Il nostro Augusto nel 1862 scrisse un “appello agli Ignaziani” (intendendo ai “gesuiti”) cui propose una alleanza per portarli a guidare la inutile Chiesa romana trasformandola in qualcosa di utile: in una specie di Unesco dedito a fare qualcosa di socialmente utile, invece di non servire a nulla.Con detto appello agli Ignaziani AugustoComte invitò il Generale dei Gesuiti a diventare capo spirituale della Chiesa. Essendo l’ordine dei Gesuiti stato ricostituito (dopo la soppressione) da relativamente poco tempo, si preferì allora rifiutare l’invito …Poi magari ci hanno ripensato? Mah!

Poiché non occorre oggi essere un Veggente per profetizzare che fra pochissimo tempo (mesi?) ormai Ello si affaccerà dal Palazzo Apostolico per l’Angelus e ci dirà che “ Dio non esiste “, è bene fare qualcosa, perché dopo che Ello lo dirà non ci sarà più nulla da fare.L’accademia Pontificia delle Scienze è già pronta a nominare lei (si guardi chi sono i componenti) il prossimo Rappresentante dell’Unesco in Vaticano a SanPietro. Che fare subito quindi? lo ripeto ancora una volta: un ESORCISMO. E < daje Roma daje …>. “Conversio supplicans “.

Da Marte il vostro OM

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: conversione, coppie gay, marziano, osservatore



Categoria: Generale