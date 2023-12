Gaza, Parrocchia Cattolica. Madre e Figlia Assassinate da Cecchino Israeliano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Tablet, che ringraziamo per la cortesia, sull’uccisione da parte di un cecchino israeliano di due donne, madre e figlia, che si trovavano nella parrocchia cattolica di Gaza e stavano camminando verso il monastero delle suore di Madre Teresa. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’arcivescovo di Westminster, il cardinale Vincent Nichols, ha condannato l’uccisione “apparentemente deliberata e brutale”, da parte dell’IDF, di una donna anziana e di sua figlia nel terreno della chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza. Cafod ha descritto le notizie come “scioccanti”.

Ha parlato dopo che il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha rilasciato una dichiarazione in data odierna: “Un cecchino dell’IDF ha ucciso due donne cristiane all’interno della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, dove la maggior parte delle famiglie cristiane si è rifugiata dall’inizio della guerra.

“Nahida e sua figlia Samar sono state uccise mentre camminavano verso il convento delle suore. Una è stata uccisa mentre cercava di portare l’altra in salvo. Altre sette persone sono state colpite e ferite mentre cercavano di proteggere gli altri all’interno della chiesa. Non è stato dato nessun avvertimento, nessuna notifica. Sono stati colpiti a sangue freddo all’interno dei locali della parrocchia, dove non ci sono belligeranti”.

In Israele è cresciuta la rabbia per la morte di tre ostaggi israeliani uccisi per errore dai soldati israeliani, mentre uscivano da un edificio portando una bandiera bianca di “resa”. Il primo ministro Benjamin Netanyahu è sotto pressione per negoziare con Hamas il rilascio di oltre 120 persone ancora in ostaggio.

Il Cardinale Pizzaballa ha anche detto che questa mattina un razzo sparato da un carro armato dell’IDF ha preso di mira il Convento delle Suore di Madre Teresa (Missionarie della Carità).

Il convento ospita più di 54 persone disabili e fa parte del complesso della chiesa, che è stata utilizzata esclusivamente come luogo di culto dall’inizio della guerra. Il generatore dell’edificio (l’unica fonte di elettricità) e le risorse di carburante sono state distrutte.

Altri due razzi, sparati da un carro armato dell’IDF, hanno preso di mira lo stesso convento e hanno reso inabitabile la casa. Le 54 persone disabili sono attualmente sfollate e senza accesso ai respiratori di cui alcune di loro hanno bisogno per sopravvivere, ha detto il cardinale.

“Insieme alla preghiera di tutta la comunità cristiana, esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre condoglianze alle famiglie colpite da questa tragedia insensata. Allo stesso tempo, non possiamo fare a meno di esprimere che non riusciamo a comprendere come sia stato possibile compiere un simile attacco, tanto più quando tutta la Chiesa si prepara al Natale”.

Il cardinale Nichols ha dichiarato: “Sono affranto dalle informazioni fornite dal cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, sulle uccisioni nel complesso della chiesa della parrocchia cattolica della Sacra Famiglia a Gaza City. Ho immediatamente inviato un messaggio a Sua Eminenza, esprimendo il mio orrore per questi eventi e assicurandogli le preghiere dei cattolici in Inghilterra e Galles”.

E ha aggiunto: “Per due volte sono stato accolto calorosamente in questa parrocchia dalla sua gente. Sono una straordinaria comunità di fede e di autentico servizio al prossimo. Insieme alle suore religiose, hanno continuato a fornire riparo e sostentamento a molte persone durante queste settimane di guerra. È un popolo che desidera la pace”.

Ha descritto l’uccisione “apparentemente deliberata e insensibile da parte dei soldati dell’IDF di civili innocenti: una donna anziana e sua figlia nel cortile di una chiesa. Queste uccisioni devono finire. Non può mai essere giustificato. Chiedo a tutte le persone di fede e di buona volontà di continuare a pregare per la fine di questo conflitto da parte di tutte le parti”.

Neil Thorns, direttore dell’advocacy di Cafod, che sta finanziando parte del lavoro di sostegno alle famiglie che cercano rifugio nel complesso, ha dichiarato: “Avendo fornito rifugio molte volte a coloro che si riparavano dalla violenza di Gaza, sia ai cristiani che a quelli di altre religioni, il complesso della Sacra Famiglia è un luogo di rifugio e avrebbe dovuto essere rispettato come tale. Proprio perché si tratta di un luogo di culto di lunga data e ben riconosciuto nella zona, le notizie di oggi sono ancora più scioccanti.

“Se l’incessante marea di notizie tragiche provenienti dalla regione ci dice qualcosa, è che non si può raggiungere una pace vera e duratura per nessuna delle due parti attraverso uccisioni indiscriminate e guerre continue. Esortiamo tutti coloro che hanno influenza a unire la loro voce a quella di Papa Francesco nel chiedere un immediato cessate il fuoco e il rilascio di tutti gli ostaggi”.

Cafod ha ripetuto i suoi appelli per un cessate il fuoco urgente e ha lanciato una campagna per aiutare la popolazione di Gaza, dove si muore di fame e di freddo e dove metà dell’intera popolazione è sfollata con conseguenze di vasta portata.

“Abbiamo bisogno di medicinali, carburante, cibo e acqua”, ha dichiarato Elizabeth Funnell, rappresentante dei programmi nazionali della Cafod per il Medio Oriente, parlando con suor Nina Benedikta Krapic a Vatican News.

“La situazione è peggiorata molto rapidamente. La gente è esausta e affamata ed è sempre più difficile ottenere informazioni su come stanno le persone e dove si trovano”.

§§§

§§§

