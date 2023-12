Ricordo di san Valeriano, Esempio per i Pastori che non si Piegano al Mondo.

Nello stesso luogo [in Africa] san Valeriano Vescovo. Aveva più di ottant’anni quando, durante la persecuzione dei Vandali, sotto il re ariano Genserico, gli fu chiesto di consegnare gli oggetti sacri della Chiesa. Poiché si rifiutava con fermezza, fu fatto cacciare fuori dalla città in solitudine. Dal momento che era stato dato ordine che nessuno lo ricevesse né in casa né in campagna, rimase a lungo all’aperto sulla pubblica via e, professando e difendendo la verità cattolica, terminò il corso della sua santa vita. (Martyrologium Romanum, Amicitia Liturgica 2022)

Ringraziamo san Valeriano di Avensa (presso l’antica Cartegine), perché la sua vicenda ci insegna che nella Chiesa non sono mai mancati periodi in cui insigni Pastori siano stati messi alla porta, cacciati dalla cattedra, privati dei propri beni, interdetti a molti luoghi, sospinti alla solitudine, staccati dai propri fedeli, sospesi dagli incarichi e a lungo ricattati e tutto questo in barba a condizioni di salute, di età o di rinomanza.

San Valeriano dimostra che la Chiesa ha sempre elogiato i pastori fermi, capaci di resistere, tenaci nella difesa delle cose riservate a Dio, disposti al dileggio della propria persona, piuttosto che all’oltraggio della Domus Dei.

Noto peraltro che il Martirologio non perde tempo a biasimare né i vandali né il re, bastando per i primi ricordare che erano persecutori e per il secondo che era ariano. E qui c’è tutto il male che va detto, e che è oggettivo, e nulla di inutile si aggiunga.

E Valeriano stesso, da santo pastore quale era, non è ricordato per essersi lamentato o per aver menato insulti a destra e a manca. Semplicemente ha trasformato il marciapiede in pulpito, la pubblica via in una navata, il crocicchio nel transetto e ha continuato a fare la cosa più importante che lo legava all’Altissimo, professare e difendere la fede cattolica. A dire che un vero vescovo trasforma in ministero tutto ciò che incontra. Un falso pastore invece non sa cavar del bene nemmeno da una pagina del Santo Vangelo.

San Valeriano è di conforto ai tanti sconfortati – e oggi, laici o preti, io ne incontro tanti-, che quasi più non sanno cosa fare di fronte al diffondersi incontrastato di eresie e di confusione. State contenti, sembra dirci il santo africo, nulla e nessuno giammai vi potrà togliere la libertà di professare e di difendere, dovunque vi troviate, la vostra bella fede.

Oggi, san Valeriano, io ti affido dunque i molti confusi, affinché tu doni loro la gioia intensa di esser cattolici e di poterlo comunque e sempre mostrare e professare, e gli ricordi che questo è l’essenziale. E il resto, se per un po’ non c’è, si può accettare.

Ti prego, san Valeriano, di compensare particolarmente quei vescovi – che non elenco, perché son troppi, e ogni giorno aumentano e poi di molti non sappiamo tutto ciò che patiscono – i quali sono forti nel difendere la fede, e perciò subiscono e hanno subito privazioni di vario tipo.

Ricompensali per l’esempio che ci danno e per il bene che ci fanno.

Aiutali ad essere sempre più predicatori di Cristo, anche se privati della chiesa, dell’ufficio o della casa.

E fa che per noi risplendano come testimoni e annunciatori del Vangelo e innamorati della Santa Chiesa. E ci aiutino a nostra volta ad amarLa e ad annunciarLo.

Ed insieme tutti siano un faro che riunisce il popolo di Dio e non un lampo che lo smembra o lo disperde.

Don Marco Begato

