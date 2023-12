Una Pessima Notizia per l’Informazione sulla Chiesa. Chiude Il Sismografo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, cominciamo la settimana con una pessima notizia: il sito de Il Sismografo, gestito da Luis Badilla, ieri ha pubblicato queste righe che state per leggere:

Cari amici

Gentili lettori e utenti

Il Sismografo si ferma qui. Abbiamo preso questa decisione già qualche settimana fa ma abbiamo voluto aspettare fino al momento delle prime notizie attendibili sulla sentenza del processo che coinvolge il card. Angelo Becciu. Questa vicenda dolorosa iniziata ben oltre due anni fa, per noi, per i nostri lettori, nonché per la Chiesa tutta, è stata ed è uno spartiacque dirimente perché denuda una modalità singolare dell’esercizio del potere da parte di Papa Francesco.

C’è anche un’altra coincidenza per noi significativa: il 16 dicembre 2006, è stata la ‘prima volta’ de Il Sismografo in rete aperto a tutti anche se pochissime persone già lo usavano come strumento di lavoro per prendere decisioni.

Mi sarebbe – ci sarebbe – piaciuto continuare questo servizio che ha raggiunto tutti i suoi propositi iniziali, e forse qualcosa in più, e anche inatteso. Ma dopo 17 anni di vita, seppure con formati e destinatari diversi, la mia vecchiaia, 78 anni, e le sue compagne, le malattie, mi esortano a fermarmi perché buono e prudente.

Le forze necessarie per andare avanti non ci sono più.

Questo servizio alla Chiesa è stato possibile solo grazie al sostegno editoriale di molti amici e lettori, in particolare Robert Calvaresi. A tutti questi amici, moltissimi anonimi, rivolgo un ringraziamento gigantesco condividendo ancora una volta ciò che ci ha sempre uniti: si ama la Chiesa solo con la verità e non con la menzogna.

Alla fine di questa avventura possiamo dirci fieri di ciò che abbiamo fatto, soprattutto perché non abbiamo mai ceduto alla perniciosa abitudine – ecclesiastica ed ecclesiale – di giustificare le menzogne per non danneggiare – si dice – l’immagine della Chiesa. La sola storia della pedofilia nel clero dimostra il contrario.

Una Chiesa sempre più identificata con Cristo si sostiene solo con la potenza della verità e ogni volta che invece lo farà usando il potere della menzogna tradirà il suo Fondatore.

Grazie davvero a tutti.

Buon Natale a ciascuno di voi e ai vostri cari.

Luis Badilla

17 dicembre 2023



p.s. Il sito resterà online per consentire l’uso dell’archivio degli ultimi 11 anni (2012-2023)

Possiamo dire che si tratta veramente di una grande perdita, perché al di là di valutazioni talvolta contrastanti – in particolare sulla figura e l’operato del Pontefice regnante, anche se ci sembra di cogliere in qualche frase una maggiore vicinanza di un tempo alle posizioni critiche di cui Stilum Curiae è latore rispetto alla gestione della Chiesa e del potere operati da Bergoglio – Il Sismografo ha dimostrato grade libertà in molte occasioni. A Luis, poco più anziano di noi, ma di cui comprendiamo perfettamente le ragioni, un grande grazie per il lavoro svolto, di cui tutti abbiamo beneficiato, e un abbraccio. Da ieri ci sentiamo più soli, in questa battaglia.

