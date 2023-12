Osservatore Marziano. Ottava Opera di Misericordia. Benedire Coppie Contra Naturam.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Osservatore Marziano ci ha inviato questo commento relativo all’articolo che Andrea Tornielli ha scritto su Vatican News per giustificare l’incredibile placet vaticano alla benedizione delle coppie di sodomiti. Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti, qui su Marte noi studiamo ancora SanTommaso d’Aquino che spiega nella Summa che nei peccati contro natura viene violato l’ordine naturale e viene offeso Dio. Certo Dio ama anche il peccatore contro natura,ma non può amare il peccato, pertanto se il peccatore persiste nel peccato, è lui che si separa da Dio. (e chi gli dice il contrario, o persino lo benedice,non fa bene a nessuno ….).

Anche La Bibbia non è tenera verso i peccati contro natura, li condanna perché sono “disordinati e sterili”.

Per non parlare del Levitico che li chiama “abominevoli”.

San Paolo poi nella prima lettera ai Corinzi ci dice che “non entreranno nel Regno di Dio”.

Santa Caterina da Siena addirittura ritiene che il peccato contro natura fa schifo anche ai demoni.

Ma il dottor Tornielli Andrea (responsabile del Dicastero della Comunicazione Vaticano) dimostra nell’articolo qui sotto riportato che il Papa è buono e misericordioso, ma lascia anche intendere che le coppie “irregolari”, con detta benedizione potrebbero permettere alla Grazia di operare …Operare per cosa? Per riportarle alla normalità? Ahi! Ahi! Ahi! ….Tornielli. Ci sei cascato! Hai spiegato che la benedizione serve a riportare queste coppie alla normalità? Ma loro si sentono normalissime. Secondo me ora si offenderanno, protesteranno e chiederanno la testa di Tornielli che potrebbe pertanto esser licenziato per aver discriminato le coppie gay e messo la Dottrina della Fede e il Papa medesimo, conseguentemente in difficoltà. No?

Il lettore leggendo l’allegato articoletto di Tornielli avrà bisogno di fazzoletti per asciugare le lacrime di commozione. De Amicis nel suo Cuore, non avrebbe saputo scrivere meglio cosa sa fare un pastore misericordioso. Ma Tornielli sa cosa è la Misericordia e pertanto cosa deve fare un Pastore Misericordioso?

Il Catechismo (di sanPioX) ci ricorda che le Opere di Misericordia sono 7.

La prima è “- Ammonire i peccatori; seguono: – Consigliare i dubbiosi. – Insegnare agli ignoranti. – Consolare gli afflitti. – Perdonare le offese. – Sopportare le persone moleste. – Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Scusami caro Tornielli e caro lettore, riconoscete in queste Opere di Misericordia il nostro Papa così Misericordioso? In quale delle sette?

Conseguentemente Tornielli annuncia che da oggi abbiamo nel Catechismo una Opera di Misericordia in più l’ottava: “Benedire le coppie gay”.

Da Marte, il vostro OM

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: coppie omosesuali, marziano, torniell



Categoria: Generale