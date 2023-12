Il Richiamo dell’Arché. Il Matto.

IL RICHIAMO DELL’ARCHÈ

La sacra ignoranza ci ha insegnato che Dio è indicibile, perché egli è maggiore all’infinito di tutte le cose di cui si può parlare. E poiché questo è verissimo, con più verità parliamo di lui rimuovendo e negando, come sostiene anche Dionigi il grandissimo, il quale volle che Dio non fosse né verità, né intelletto, né luce, nessuna di quelle cose che si possono dire a parole.

Nicola da Cusa, La dotta ignoranza.

L’essere divino è in se stesso senza nome; i nomi gli sono toccati da parte delle creature. Per esempio: poiché egli ha fatto le creature noi lo chiamiamo “Gott”, buono, come egli è. Poiché la creatura è bisognosa, lo chiamiamo misericordioso, clemente e propizio, come è pure. Poiché la creatura è manchevole, egli è chiamato giudice. E così diversi altri nomi che non gli appartengono per la sua stessa essenza, poiché in se stesso egli è privo di nome, di immagini, di forme, di modi, ed è spoglio di tutte le cose.

Giovanni Taulero, Istituzioni divine

Il pensiero! Forse l’Uomo ha iniziato a pensare dopo che fu cacciato dall’Eden. E già, che bisogno aveva di pensare? A cosa doveva pensare, di cosa doveva pensare, se conduceva una vita contemplativa in armonia perfetta con Dio, la sua Donna ed il Creato?

Riflettiamo, gentili Lettrici e gentili Lettori: che cos’è il pensiero se non una reazione ad un input sensoriale? Non dipende il pensiero dalla percezione dei sensi? Come potrebbe darsi il pensiero senza una percezione sensoriale? «Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu», recita la locuzione peripatetico-tomista, ossia: «nulla è nell’intelletto che non si trovi prima nei sensi».

Che vita peradisiaca sarebbe senza il pensiero! Comunione diretta anima-anima, anima-mondo, senza forma con forma, in un magico gioco di specchi: nulla da pensare, nulla da indagare, nulla da capire, nulla da contrastare, nulla da cerebro-intellettualizzare, nulla in cui “progredire, poiché tutto è già chiaro nell’ultra-concettualità contemplativa di ciò-che-è e ciò-che-diviene!

Perciò nessuna parola, quindi nessuna domanda e nessuna risposta, nessuna certezza e nessuna incertezza, nessun sì e nessun no, nessun “testa o croce”, nessun “ma io” e nessun “ma tu”, nessuna guerra e nessuna pace: equilibrio verticale sull’orizzontalità precaria dei defatiganti dualismi e molteplicismi caratteristici della sub-contemplativa vita terrestre impiastricciata di pensiero e di egolatria, oltre la complicazione chiassosa delle parole e dei concetti che vorrebbero “fare ordine”, oltre l’agitazione dell’aut-aut e nella quiete dell’et-et. Infatti, con delizioso profumo genesiaco-adamitico:

«Inesprimibile e al di là dei concetti,

la vera comprensione sorge come i pianeti e le stelle;

in qualunque momento si manifesti procura grande beatitudine».

Tsang Nyong Heruka (1452-1597), I Centomila Canti di Milarepa.

Io sono un Matto d’ispirazione-aspirazione arcaica, quindi spinto ad astrarre dalle cose mondane, prima di tutto dal pensiero, cioè dalle parole e dai concetti, e proteso verso l’ARCHÈ, il Principio, il Prima, l’Assoluto, l’Origine imperturbabile e innominabile di «tutte le cose» e quindi dell’agitarsi degli uomini nella storia con i loro pensieri e atti pertinenti alla sfera del relativo che è in continuo e conflittuale cambiamento; pensieri e atti che si consumano sull’orizzontalità temporale, ove Cronos mangia i suoi figli con tutta la loro “sapienza”.

E già: non c’è consapevolezza che ogni pensiero, parola e atto durano l’attimo cronico che li fa apparire per poi divorarli senza se e senza ma, concedendo di essi un ricordo – un pensiero! – che inesorabilmente sbiadisce col tempo e cade nell’oblio a cui pateticamente si supplisce con libri, documentari e archivi. Il peso della memoria, ossia della “storia”: affastellamento di pensieri e immagini di fatti volati via. Sennonché, chi siamo nella nostra arcaicità, cioè in principio, non coincide affatto con la nostra memoria e individualità storica, colta o ignorante che sia. “In principio era il Verbo”. In principio eravamo noi. L’Arché e noi arcaici. Giacché senza l’Archè noi non saremmo.

Parafrasando il Poeta:

Io mi son un che, quando

Archè mi spira, noto, e a quel modo

Ch’è ditta dentro, vo astraendo.

Vo astraendo da ciò che noto perché ciò che noto non è l’Archè. Vo astraendo da ciò che penso, perché ciò che penso non è l’Archè.

«Io mi son un» che non va «significando» bensì, al contrario, va de-significando, appunto astraendo, abbandonando, lasciando, non aggiungendo ma togliendo, non caricando ma scaricando, non riempiendosi ma svuotandosi. Apofasi totale dell’umano. Negazione di tutto ciò che è a portata dell’umano. Abbandono dell’orizzontalità per assurgere alla verticalità, senza la quale l’orizzontalità resta un’assurdità. Rinascita verticale dall’onirica, mortale orizzontalità. Ritrovamento dell’orizzontalità sotto nuova luce, la luce dell’Archè, che brilla rinchiusa sotto il marmo tombale del cogito; da ciò l’imperativo: LASCIAR CADERE LA PIETRA DEL PENSIERO!

«La via negativa della conoscenza di Dio è un procedimento ascendente del pensiero che elimina progressivamente dall’oggetto che vuole raggiungere ogni attribuzione positiva per arrivare, alla fine, a una specie di afferramento per suprema ignoranza di colui che non potrebbe essere un oggetto di conoscenza. Si può dire che è un’esperienza intellettuale di scacco del pensiero davanti all’al di là del concepibile. Di fatto la coscienza dello scacco dell’intelletto umano costituisce un elemento comune a tutto quel che possiamo chiamare apofasi o teologia negativa, sia che essa resti nei limiti dell’intellezione, constatando semplicemente l’inadeguatezza radicale tra il nostro pensiero e la realtà che vuole raggiungere, sia che voglia superare i limiti dell’intelletto, prestando all’ignoranza di ciò che Dio è nella sua natura inaccessibile il valore di una conoscenza mistica superiore all’intelletto, hyper noun». (Vladimir Lossky).

Dice: «SCACCO DEL PENSIERO DAVANTI ALL’AL DI LÀ DEL CONCEPIBILE».

E allora «io mi son un» che ritorna, astraendo, dalla circonferenza al Centro, dalle forme al Senza Forma, dai nomi al Senza Nome che è l’nfinitamente Piccolo e Infinitamente Grande, il Dappertutto e l’In nessun luogo, quindi al di là di “locuzioni”, “visioni”, “apparizioni”, “definizioni” ed “esegesi” che, anzi, alla lunga rappresentano un ostacolo in quanto forme di pensieri, parole e figure irrimediabilmente costituenti la tormentata vibrazione orizzontale e collocate fuori dell’Asse Immutabile, del Centro Immobile, della Suprema Sintesi, dell’Arché, come la circonferenza della Ruota sta, dipendendone, fuori del Mozzo.

«In Principio era il Verbo», cioè l’Archè: il senso di “tutte le cose” è in Esso, nell’Asse, nel Centro, nel Mozzo, e perciò “tutte le cose”, dunque anche il pensiero, se accreditate per se stesse, sono distrazioni dal Principio che vanno abbandonate per ritrovarne il senso direttamente dal loro Unico Centro e non dal (mal)destreggiarsi cervellotico nella loro dualità e molteplicità, ossia nel vortice della ruota, cioè del pensiero che, innegabilmente, è una zavorra centrifuga, un affanno disperato intorno all’Essenza.

Se la coscienza, pensando, si ferma e si crogiola sul creaturale e relativo, nel quale si auto-reclude la cultura, non può ascendere al Creatore, all’Assoluto, all’Archè, al Verbo, poiché impedita dal pensiero che la rende inerte. Si noti come il latino INERTEM, composto da IN partic. negativa ed ERT per ARTEM, significhi sen’arte, che non sa né può, quindi incapace, inoperoso, infingardo (etimo.it).

In Principio era l’Archè: occorre pertanto un processo di dimenticanza di “tutte le cose” che occupano e limitano la coscienza imponendole una forma, quindi un processo di liberazione della coscienza arcaica, che è immediatamente intima all’Archè ma oberata dal coacervo dell’inculcato, sepolta sotto il cumulo della cultura, che dovrebbe essere delicata coltivazione preventiva e non affastellamento pietroso di informazioni da sciorinare conflittualmente alla prima occasione. Dov’è la persona che realizza con tutta se stessa la cultura di cui è satura la sua testa, nella quale la spira turbinosa cerebro-intellettuale (la Fata Morgana, l’Immaginifica) è ognora all’opera e produce un sapere che si pretende risolutivo quando invece non è che indicativo e perciò propedeutico, ma impone una forma alla coscienza impietrandola nella molteplicità-complicazione dei dati “oggettivi”? Cos’è l’oggettivo per una coscienza preventivamente “formata”?

Essere ciò che si sa: questo lo scoglio. Perciò, se si sa dell’Arché, come si fa ad esserlo? Più precisamente, come si fa ad esserne assunti?

«E il Verbo si fece carne» per ribadire l’opportunità dello slancio, oggi affievolito se non quasi nullo, verso di Sé, verso l’Archè, verso il Principio che È. Quindi:

ASTRARRE DALL’ACCUMULO PER … ACCUMULARE.

«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore».

A cosa alludono «le tarme, la ruggine e i ladri»? In cosa li si può individuare senza un’accurata, costante e coraggiosa introspezione? Non basta un vita per assimilare in tutto e per tutto questo processo (quindi comprenderlo anche con il corpo!) e restarne trasfigurati.

V’è l’accumulo di tesori in terra (uno dei «due padroni)» e, agli antipodi, v’è l’accumulo di tesori in cielo (l’altro dei «due padroni»): non li si può servire entrambi; il secondo è impossibile se c’è il primo. Il secondo è qualitativo, il primo è quantitativo, in senso tanto materiale quanto psico-intellettuale. L’accumulo celeste cresce in misura proporzionale al disaccumulo terrestre. La clessidra mostra il “segreto”: è il vaso superiore, cioè la coscienza arcaica, che si svuota da ogni contenuto che decanta nel vaso inferiore: non sparisce, si badi, bensì decanta, ovvero se ne torna al suo posto, nella confusionaria e conflittuale orizzontalità.

Davvero non c’è alibi che tenga: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore». Qui la Dottrina o le Dottrine imparate a memoria e ripetute all’occasione lascia il tempo che trova. Qui lo specchio dell’introspezione può presentare un’immagine di sé non propriamente piacevole. Altro è guardare alla Dottrina e altro è guardare a sé. Rivoluzionaria inversione di tendenza dagli oggetti al soggetto, donde la paura del vuoto, giacché, appunto, il soggetto non è oggetto e quindi non può essere pensato.

Ma l’Arché/Cristo è PRESENTE. Lui stesso ce lo ha promesso: “ Io sono con voi tutti i giorni ”. IO SONO (COLUI CHE SONO), l’ARCHÈ, è con noi ogni giorno, adesso, proprio QUESTO MOMENTO che il pensiero non può mai cogliere, e che anzi, come già osservato, zavorra la coscienza rendendola inerte.

Ecco perché la preghiera fatta di pensieri e parole ha da sfociare nella più eterea, arcaica non-preghiera, cioè nella temperie silente contemplativa in cui la separazione fra soggetto e oggetto si estingue, e la coscienza dell’orante, avendo riconquistato l’arcaicità propria, viene, per mistico sposalizio, assunta dall’Archè, di cui ha sempre sentito l’irresistibile richiamo.

Quindi, sparizione del soggetto così come comunemente esso si identifica in quanto culturalmente “costruito”. Al riguardo, Mircea Eliade scrive:

«archetipicità e paradigmaticità dell’uomo arcaico che si riconosce “veramente se stesso” soltanto nella misura in cui cessa proprio di esserlo».

La stupenda immagine della Luna e del Sole proposta in incipit sintetizza, per chi sa vedere, l’intero presente articolo.

