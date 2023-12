L’Immagine della Vergine di Guadalupe. Le Proprietà Inspiegabili dalla Scienza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito ci invia queste constatazioni riguardanti la Vergine di Guadalupe, di cui ieri si celebrava la festa. Per chi volesse approfondire, lo può fare a questo collegamento, e anche a questo. Buona lettura e condivisione.

IL MANTELLO DELLA VERGINE DI GUADALUPE

E’ veramente incredibile quello che la scienza ha scoperto su questa tilma, che avrebbe dovuto distruggersi dopo 20/30 anni!

1) Studi oftalmologici realizzati sugli Occhi di Maria hanno scoperto che avvicinando loro la luce, la pupilla si contrae e ritirando la luce, torna a dilatarsi, esattamente come accade a un occhio vivo.

2) La temperatura della fibra di maguey (ricavata da una pianta) con cui è costruito il mantello mantiene una temperatura costante di 36.6 gradi, la stessa di una persona viva.

3) Uno dei medici che analizzò il manto collocò il suo stetoscopio sotto il nastro con fiocchi che Maria ha intorno alla vita (segnale che è incinta) e ascoltò battiti che si ripetevano ritmicamente, contò 115 pulsazioni al minuto, come per un bebè nel ventre materno.

4) Non si è scoperto nessun tratto di pittura sulla tela. In realtà, a una distanza di 10 centimetri dall’immagine, si vede solo la tela cruda: i colori scompaiono. Studi scientifici non riescono a scoprire l’origine della colorazione che forma l’immagine, né la forma in cui la stessa è stata dipinta. Non si riscontrano tracce di pennellate né di altra tecnica conosciuta. Gli scienziati della NASA affermarono che il materiale che origina i colori non è nessuno degli elementi conosciuti sulla Terra.

5) Si è fatto passare un raggio laser lateralmente sopra la tela, e si è evidenziato che la colorazione non è né al dritto né al rovescio, ma che i colori fluttuano a una distanza di tre decimi di millimetro sopra il tessuto, senza toccarlo. I colori fluttuano nell’aria, sopra la superficie del Mantello.

Ti sembra sorprendente? Allora sorprenditi ancor più con queste altre scoperte:

6) La fibra di maguey che costituisce la tela dell’immagine, non può durare più di 20 o 30 anni. Vari secoli fa si dipinse una replica dell’immagine su una tela di fibra di maguey simile, e la stessa si disintegrò dopo alcuni decenni. Mentre, a quasi 500 anni dal miracolo, l’immagine di Maria continua a essere perfetta come il primo giorno. La scienza non si spiega l’origine dell’incorruttibilità della tela.

7) Nell’anno 1791 si rovescia accidentalmente acido muriatico sul lato superiore destro della tela. In un lasso di 30 giorni, senza nessun trattamento, se ricostituì miracolosamente il tessuto danneggiato.

8) Le stelle visibili nel Manto di Maria riflettono l’esatta configurazione e posizione del cielo che il Messico presentava nel giorno in cui avvenne il miracolo.

10) All’inizio del secolo XX, un uomo nascose una bomba ad alto potenziale in un arredo floreale, che collocò ai piedi della Tela. L’esplosione distrusse tutto ciò che era intorno, meno la Tela, che rimase in perfetto stato di conservazione.

11) La scienza scoprì che gli occhi di Maria possiedono i tre effetti di refrazione dell’immagine di un occhio umano.

12) Nelle pupille di Maria (di soli 7,8 mm) si sono scoperte minute immagini umane, che nessun artista avrebbe mai potuto dipingere. Sono due scene e si ripetono in tutte e due gli occhi. L’immagine del vescovo Zumárraga negli occhi di Maria fu ingrandita mediante tecnologia digitale, e ha rivelato che nei suoi occhi è ritratta l’immagine dell’indio Juan Diego, che apre la sua Tilma davanti al vescovo.

La misura di questa immagine? – la quarta parte di un milionesimo di millimetro.

È evidente che tutti questi fatti inspiegabili ci siano stati dati per una ragione: volevano catturare la nostra attenzione. Per finire considera tre fatti in più:

1) “Guadalupe” significa nell’idioma indigeno: “schiaccia la testa al serpente”. È appunto il vangelo nella Genesi 3:15: Maria, vincitrice del maligno.

2) L’immagine è una pittura identica al dettaglio dell’Apocalisse 12: “apparve nel cielo un grande segnale, una donna avvolta nel sole, con la luna sotto i suoi piedi.”

3) La Vergine ha un nastro con dei fiocchi sul ventre, è “incinta” per indicare che Dio vuole che Gesù nasca in America, nel cuore di ogni Americano.

La scienza moderna non può spiegare molti aspetti dell'immagine di Nostra Signora di Guadalupe. L'immagine non mostra segni di deterioramento dopo 500 anni. La tilma o mantello di Juan Diego su cui è stata impressa l'immagine della Madonna, è un tessuto grossolano ricavato dai fili del cactus maguey. Questa fibra si disintegra entro 15 anni. Non c'è sotto schizzo, nessun dimensionamento e nessuna verniciatura protettiva sull'immagine. L'esame microscopico ha rivelato che non c'erano pennellate. L'immagine sembra aumentare di dimensioni e cambiare colore a causa di una proprietà sconosciuta della superficie e della sostanza di cui è composta. Secondo Kodak del Messico, l'immagine è fluida e sembra una fotografia moderna. (Prodotto 300 anni prima dell'invenzione della fotografia.) L'immagine ha costantemente sfidato la riproduzione esatta, sia con il pennello che con la fotocamera. Si possono vedere diverse immagini riflesse negli occhi della Vergine. Si ritiene che siano le immagini di Juan Diego, del vescovo Juan de Zummaraga, di Juan Gonzales, dell'interprete e di altri. La distorsione e la disposizione delle immagini sono identiche a quelle prodotte nell'occhio normale, cosa impossibile da ottenere su una superficie piana. Le stelle sul Manto della Madonna coincidono con la costellazione nel cielo il 12 dicembre 1531. Tutti coloro che hanno esaminato scientificamente l'immagine della Madonna nel corso dei secoli confessano che le sue proprietà sono assolutamente uniche e inspiegabili.

