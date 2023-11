Mons. Viganò a Certi Cattolici Pro-Siero. Imprudenti! Chi vi Ha Consigliato?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Twitter dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Vi ricordiamo anche a questo collegamento un articolo pubblicato da Stilum su un argomento analogo. E ripetiamo, come abbiamo già detto più di una volta: ma da buoni cristiani, non sarebbe opportuno che ci sia una qualche forma di richiesta di scusa, verso quanti si sono fidati del loro giudizio, e magari adesso ne patiscono le conseguenze? Buona lettura e condivisione.

Il 15 Dicembre 2021, quasi due anni fa, il prof. Roberto De Mattei pubblicava su Corrispondenza Romana un articolo della pediatra Gwyneth A. Spaeder con il quale avrebbe voluto confutare le mie dichiarazioni sul “vaccino” per la Covid19, contenute nella lettera che avevo inviato ai Vescovi americani e alla Congregazione per la Dottrina della Fede il 23 Ottobre precedente.

Nella mia lettera scrivevo: “Ogni giorno che passa, migliaia di persone muoiono o rimangono colpite nella salute dall’illusione che i cosiddetti vaccini possano garantire una soluzione all’emergenza pandemica. La Chiesa Cattolica ha il dovere dinanzi a Dio e all’intera umanità di denunciare con la massima fermezza questo tremendo ed orribile crimine, dando indicazioni chiare e prendendo posizione contro chi, nel nome di una pseudoscienza asservita agli interessi delle case farmaceutiche e dell’élite globalista, ha solo intenti di morte” (https://aldomariavalli.it/2021/10/26/monsignor-vigano-lettera-con-alcune-gravi-considerazioni-relative-ai-cosiddetti-vaccini-contro-il-covid-19/…).

Replicava la Spaeder: “I cattolici non hanno motivo, tuttavia, di temere la sicurezza, l’efficacia o la moralità dei vaccini COVID a mRNA. Questi vaccini dovrebbero fungere da esempio di come professionisti medici dedicati possono usare i talenti loro dati da Dio per aiutare a porre fine all’immensa sofferenza causata da questo virus” (https://corrispondenzaromana.it/author/gwyneth-a-spaeder/… ).

Il prof. Massimo Citro della Riva, che aveva risposto a mio nome alla dott.ssa Spaeder in modo scientificamente ineccepibile (https://aldomariavalli.it/2021/12/28/monsignor-vigano-e-massimo-citro-risposta-allarticolo-di-gwyneth-a-spaeder/…), fu in quell’occasione oggetto di critiche ad personam proprio da parte della velenosa penna di “Emanuele Barbieri” di Corrispondenza Romana (https://corrispondenzaromana.it/chi-e-il-dott-massimo-citro-della-riva/… – poi ritrattando con una nota della Redazione: https://corrispondenzaromana.it/precisazione-articolo-sul-dott-massimo-citro/…).

Dopo le ammissioni di Pfizer al Parlamento Europeo, nelle scorse settimane anche l’EMA ha dichiarato ufficialmente che il siero genico sperimentale (i cui bugiardini recentemente aggiornati riportano una lista inquietante di effetti avversi anche gravi e letali) non assicura alcuna protezione dal contagio della Covid19 (https://x.com/madforfree/status/1727216240542855507…), smentendo quanto precedentemente affermato dal mainstream e dalla stessa agenzia di stampa di De Mattei.

Non solo: è provato che nei sieri genici imposti dai governi asserviti all’OMS e sponsorizzati dallo stesso Bergoglio – testimonial delle case farmaceutiche – vi è una contaminazione plasmidica con il virus SV40 che secondo alcuni scienziati come il dott. Peter McCullough sarebbe all’origine del turbocancro (cfr. https://renovatio21.com/la-contaminazione-del-dna-plasmidico-nei-vaccini-covid-19-e-una-chiara-violazione-del-consenso-informato-da-parte-della-fda-dr-malone/… ).

Scrivevo allora a De Mattei: “Quanti hanno dimestichezza e assiduità con i miei scritti sanno bene che non sono solito fare affermazioni indimostrate, né prendere posizioni su temi controversi senza documentarmi approfonditamente”.

Oggi le mie affermazioni di due anni fa sono interamente confermate da fonti ufficiali indiscutibili, mentre le argomentazioni del prof. De Mattei e dei suoi consulenti d’oltreoceano (non immuni da conflitti di interesse, come evidenziato da Jules Gomes: http://churchmilitant.com/news/article/big-pharma-stooge-smears-pro-life-prelate…) si dimostrano nient’altro che una imbarazzante difesa d’ufficio di BigPharma.

Voglio sperare che l’imprudenza con cui il Direttore di Corrispondenza Romana si è avventurato nella trattazione di temi complessi in ambito scientifico non sia la stessa con cui intende affrontare oggi argomenti in ambito ecclesiastico (https://corrispondenzaromana.it/i-vescovi-strickland-schneider-e-vigano-alcuni-punti-fermi1-parte/…), sconfessando con questo i pregi dell’autore di “Concilio Ecumenico Vaticano II. Una storia mai scritta”.

