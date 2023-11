USA, Studio su 326 Autopsie: 73,9% di Morti Causate dal Siero anti-Covid.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, alcuni brani di un ampio studio condotto da nove medici sotto l’egidadi Zenodo, e presentato all’Università del Michigan. Consigliamo di leggerlo, se sapete l’inglese. Scopo del studio era di valutare se esistesse un legame fra il decesso e la vaccinazione contro il Covid. Lo studio è stato condotto analizzando i risultati delle autopsie di alcune centinaia di persone. I risultati sono eclatanti. Buona lettura e condivisione.

§§§

ABSTRACT

Premessa: Il rapido sviluppo e l’ampia diffusione dei vaccini COVID-19, insieme all’elevato numero di segnalazioni di eventi avversi, hanno suscitato preoccupazioni sui possibili meccanismi di danno, tra cui la distribuzione sistemica delle nanoparticelle lipidiche (LNP) e dell’mRNA, il danno tissutale associato alle proteine spike, la trombogenicità, la disfunzione del sistema immunitario e la cancerogenicità. Lo scopo di questa revisione sistematica è quello di indagare i possibili legami causali tra la somministrazione del vaccino COVID-19 e la morte utilizzando autopsie e analisi post-mortem.

Metodi: Abbiamo cercato tutti i rapporti autoptici e necroscopici pubblicati relativi alla vaccinazione COVID-19 fino al 18 maggio 2023. Inizialmente abbiamo identificato 678 studi e, dopo il vaglio dei nostri criteri di inclusione, abbiamo incluso 44 articoli che contenevano 325 casi autoptici e un caso necroscopico. Tre medici hanno esaminato in modo indipendente tutti i decessi e hanno determinato se la vaccinazione COVID-19 fosse la causa diretta o avesse contribuito in modo significativo al decesso.

Risultati: Il sistema d’organo più coinvolto nelle morti associate al vaccino COVID-19 è stato il sistema cardiovascolare (53%), seguito dal sistema ematologico (17%), dal sistema respiratorio (8%) e da sistemi d’organo multipli (7%). In 21 casi sono stati colpiti tre o più sistemi d’organo. Il tempo medio trascorso dalla vaccinazione al decesso è stato di 14,3 giorni. La maggior parte dei decessi si è verificata entro una settimana dall’ultima somministrazione del vaccino. Un totale di 240 decessi (73,9%) è stato giudicato in modo indipendente come direttamente dovuto o significativamente contribuito alla vaccinazione con COVID-19.

Interpretazione: La coerenza riscontrata tra i casi di questa revisione con gli eventi avversi noti del vaccino COVID-19, i loro meccanismi e il relativo eccesso di decessi, insieme alla conferma autoptica e all’accertamento del decesso da parte del medico, suggerisce che nella maggior parte dei casi esiste un’elevata probabilità di un legame causale tra i vaccini COVID-19 e il decesso. Sono necessarie ulteriori indagini urgenti per chiarire i nostri risultati.

Metodi: abbiamo cercato tutti i rapporti autoptici e necroscopici pubblicati relativi alla vaccinazione COVID-19 fino al 18 maggio 2023. Inizialmente abbiamo identificato 678 studi e, dopo il vaglio dei criteri di inclusione, abbiamo incluso 44 articoli che contenevano 325 casi autoptici e un caso necroscopico. Tre medici hanno esaminato in modo indipendente tutti i decessi e hanno stabilito se la vaccinazione COVID-19 fosse la causa diretta o avesse contribuito in modo significativo alla morte.

Risultati: il sistema d’organo più implicato nella morte associata al vaccino COVID-19 è stato il sistema cardiovascolare (53%), seguito dal sistema ematologico (17%), dal sistema respiratorio (8%) e da sistemi d’organo multipli (7%). In 21 casi sono stati colpiti tre o più sistemi d’organo. Il tempo medio trascorso dalla vaccinazione al decesso è stato di 14,3 giorni. La maggior parte dei decessi si è verificata entro una settimana dall’ultima somministrazione del vaccino. Un totale di 240 decessi (73,9%) è stato giudicato in modo indipendente come direttamente dovuto o significativamente contribuito alla vaccinazione COVID-19.

Interpretazione:

La coerenza riscontrata tra i casi di questa revisione con gli eventi avversi noti del vaccino COVID-19, i loro meccanismi e il relativo eccesso di decessi, insieme alla conferma autoptica e all’accertamento del decesso da parte del medico, suggerisce che esiste un’alta probabilità di un nesso causale tra i vaccini COVID-19 e la morte nella maggior parte dei casi. Sono necessarie ulteriori indagini urgenti per chiarire i nostri risultati.

La ricerca nel contesto

Evidenze precedenti a questo studioI vaccini COVID-19, con meccanismi noti di danno al corpo umano e un numero sostanziale di segnalazioni di eventi avversi, rappresentano un’esposizione che abbiamo ipotizzato essere possibilmente collegata alla morte in alcuni casi. Pertanto, abbiamo cercato su PubMed e Science Direct tutti i rapporti autoptici e necroscopici pubblicati relativi alla vaccinazione COVID-19 fino al 18 maggio 2023 utilizzando parole chiave relative a vaccini COVID-19, morte, autopsia e necropsia. Abbiamo riscontrato che non è stata condotta una revisione completa dei risultati autoptici in un’ampia serie di decessi dopo la vaccinazione COVID-19 che tenga conto dello stato attuale delle conoscenze.

I meccanismi di morte dovuti alla vaccinazione COVID-19 rimangono in gran parte inesplorati.

Valore aggiunto di questo studio

Poiché lo stato delle conoscenze è progredito rispetto all’epoca delle pubblicazioni originali, è possibile effettuare nuove valutazioni in merito agli eventi avversi da vaccino COVID-19. Sulla base della letteratura precedentemente pubblicata sugli eventi avversi da vaccino COVID-19, sui loro meccanismi e sull’eccesso di mortalità correlato, unitamente alla conferma autoptica e alla valutazione del decesso da parte del medico, abbiamo riscontrato un’alta probabilità di un nesso causale tra i vaccini COVID-19 e il decesso nella maggior parte dei 326 casi.

Fino al 5 maggio 2023, il Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) conteneva 1.556.050 segnalazioni di eventi avversi associati ai vaccini COVID-19, tra cui 35.324 decessi, 26.928 miocarditi e pericarditi, 19.546 infarti e 8.701 segnalazioni di trombocitopenia14.Se l’allarmante numero di decessi segnalati è effettivamente legato alla vaccinazione COVID-19 le implicazioni potrebbero essere immense, tra cui: il ritiro completo di tutti i vaccini COVID-19 dal mercato globale, la sospensione di tutti i restanti mandati e passaporti per il vaccino COVID-19, la perdita di fiducia dell’opinione pubblica nei confronti del governo e delle istituzioni mediche, indagini e inchieste sulla censura, la messa a tacere e la persecuzione dei medici e degli scienziati che hanno sollevato queste preoccupazioni, e il risarcimento per coloro che sono stati danneggiati a causa della somministrazione del vaccino COVID-19. L’utilizzo dei soli dati VAERS per stabilire un nesso causale tra la vaccinazione COVID-19 e la morte, tuttavia, non è possibile a causa di numerose limitazioni e fattori confondenti.

Le autopsie sono uno degli strumenti diagnostici più potenti in medicina per stabilire la causa del decesso e chiarire la fisiopatologia della malattia15. I vaccini COVID-19, con meccanismi plausibili di danno al corpo umano e un numero sostanziale di segnalazioni di eventi avversi, rappresentano un’esposizione che in alcuni casi può essere causalmente collegata al decesso. Lo scopo di questa revisione sistematica è indagare i possibili legami causali tra la somministrazione del vaccino COVID-19 e il decesso utilizzando autopsie e analisi post-mortem.

Risultati

La ricerca nel database ha prodotto 678 studi potenzialmente in grado di soddisfare i nostri criteri di inclusione. 562 duplicati sono stati eliminati. Dei 116 lavori rimanenti, 36 soddisfacevano il nostro criterio di inclusione. Attraverso un’ulteriore analisi dei riferimenti, abbiamo individuato altri 18 lavori, 8 dei quali soddisfacevano il nostro criterio di inclusione. In totale, abbiamo trovato 44 studi che contenevano rapporti autoptici o necroscopici di soggetti vaccinati contro il COVID-19.

Il totale di 325 casi autoptici e 1 caso necroscopico (cuore).L’età del decesso era di 70,4 anni e le femmine erano 139 (42,6%).La maggior parte ha ricevuto un vaccino Pfizer/BioNTech (41%), seguito da Sinovac (37%), AstraZeneca (13%), Moderna (7%), Johnson & Johnson (1%) e Sinopharm (1%).

240 decessi (73,9%) sono stati giudicati in modo indipendente da tre medici come significativamente legati alla vaccinazione COVID-19. Tra i valutatori, c’è stato un completo accordo indipendente (tutti e tre i medici) sulla vaccinazione che ha causato o contribuito alla morte in 203 casi (62,5%). L’unico caso necroscopico è stato giudicato legato alla vaccinazione, con un completo accordo.

Discussione

Abbiamo riscontrato che il 73,9% dei decessi dopo la vaccinazione COVID-19 era attribuibile a sindromi da lesioni da vaccino fatali. Il sistema cardiovascolare è stato di gran lunga il più sistema d’organo implicato nel decesso, seguito da sistemi ematologici, respiratori, multipli, neurologici, immunologici e gastrointestinali (Figura 2), con tre o più sistemi d’organo interessati in 21 casi (Figura 3). ematologici

La maggior parte dei decessi si è verificata entro una settimana dall’ultima somministrazione del vaccino (Figura 4) ed è stata giudicata in modo indipendente da tre medici come significativamente associata alla vaccinazione (Tabella S1).

Questi risultati confermano le sindromi note indotte dal vaccino COVID-19 e mostrano associazioni significative e temporali tra la vaccinazione COVID-19 e la morte che coinvolge più sistemi di organi, con un’implicazione predominante dei sistemi cardiovascolare ed ematologico. Sono stati soddisfatti i criteri di causalità da una prospettiva epidemiologica, tra cui la plausibilità biologica, l’associazione temporale, la validità interna ed esterna, la coerenza, l’analogia e la riproducibilità con ogni successiva segnalazione di morte dopo la vaccinazione COVID-19.

L’elevato numero di decessi indotti dal vaccino COVID-19 valutato in questa revisione è coerente con i numerosi lavori che riportano un eccesso di mortalità dopo la vaccinazione. Pantazatos e Seligmann hanno riscontrato che la mortalità per tutte le cause è aumentata da 0 a 5 settimane dopo l’iniezione nella maggior parte delle fasce d’età, causando da 146.000 a 187.000 decessi associati al vaccino negli Stati Uniti tra febbraio e agosto del 2021. Con risultati simili, Skidmore ha stimato che 278.000 persone potrebbero essere morte a causa del vaccino COVID-19 negli Stati Uniti entro dicembre 2021.

. Pantazatoses ha stimato che i decessi VAERS sono sottostimati di 20 volte. Se applichiamo questo fattore di sottosegnalazione al conteggio dei decessi VAERS del 5 maggio 2023, pari a 35.32414, il numero di decessi nei soli Stati Uniti diventa 706.480. Se questo numero estrapolato di decessi dovesse essere confermato, i vaccini COVID-19 rappresenterebbero il più grande fallimento medico nella storia dell’umanità.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: decessi, siero, vaccino, zenodo



Categoria: Generale